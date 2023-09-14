В Самарской школе прямо во время урока обвалился потолок

Прямо во время урока в самарской школе №122 внутригородского поселка Мехзавод прямо во время урока обрушился потолок в коридоре. Хорошо, что в это время все ученики были на занятиях и никто не пострадал. В социальных сетях появился ролик обрушения. Школьники вместе с учителем выглянули в коридор, чтобы увидеть, что там за шум. Как только дети поняли, что школа разваливается, тут же достали телефоны и начали снимать.

Увидев масштабы разрушения, перепуганная учительница потребовала от школьников немедленно убрать телефоны и срочно вернуться в класс, где, в отличие от коридора, потолок не обвалился.