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В Самарской школе прямо во время урока обвалился потолок

В Самарской школе прямо во время урока обвалился потолок

Автор:
14 сентября 2023 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Самара   здание   интересное   потолок   фото   школа   
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Накануне 1 сентября все школы города были официально проверены. Комиссия признала их готовыми к приёму детей.

Прямо во время урока в самарской школе №122 внутригородского поселка Мехзавод прямо во время урока обрушился потолок в коридоре. Хорошо, что в это время все ученики были на занятиях и никто не пострадал. В социальных сетях появился ролик обрушения. Школьники вместе с учителем выглянули в коридор, чтобы увидеть, что там за шум. Как только дети поняли, что школа разваливается, тут же достали телефоны и начали снимать.

Увидев масштабы разрушения, перепуганная учительница потребовала от школьников немедленно убрать телефоны и срочно вернуться в класс, где, в отличие от коридора, потолок не обвалился.

В мэрии заявили, что уже направили в школу комиссию, которая провела обследование потолка и подготовила документы для ремонта.

В кратчайшие сроки провели обследование и разработали проектно-сметную документацию для проведения ремонта потолка в образовательном учреждении. Департамент образования выделил школе деньги, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Пока коридор закрыт, ученики будут все учиться на первом этаже. Почему случилось обрушение и в какие сроки проведут работы – пока неизвестно.

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Метки: Видео   Самара   здание   интересное   потолок   фото   школа   
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2  комментария
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5k
foggen2 9 минут назад
Само собою неизвестно,от чего такая оказия.
Это или нашествие внутридомовых кротов,или происки диверсантов или,на худой конец инопланетяне.
Ну не может здесь быть распила бюджета и халтуры рабочих ремонтной службы!!!
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51k
turyst 3 минуты назад
Какая документация? Какой проект?

Косорукий гастарбайтер, криво собрал армстронг.

Я сам не раз видел, как им было лень бурить потолок, так они крючки, а то и просто кусок проволоки на наши слаботочные кабели в гофре цепляли и на силовую проводку.
Естественно, они не рассчитаны на такие нагрузки и провисают.
Потолок, соответственно, тоже провисал.
А если направляющий каркас, тоже, через жопу собран, то и разобраться и упасть может легко.
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