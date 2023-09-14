В Самарской школе прямо во время урока обвалился потолок

Накануне 1 сентября все школы города были официально проверены. Комиссия признала их готовыми к приёму детей.
Прямо во время урока в самарской школе №122 внутригородского поселка Мехзавод прямо во время урока обрушился потолок в коридоре. Хорошо, что в это время все ученики были на занятиях и никто не пострадал. В социальных сетях появился ролик обрушения. Школьники вместе с учителем выглянули в коридор, чтобы увидеть, что там за шум. Как только дети поняли, что школа разваливается, тут же достали телефоны и начали снимать.
Увидев масштабы разрушения, перепуганная учительница потребовала от школьников немедленно убрать телефоны и срочно вернуться в класс, где, в отличие от коридора, потолок не обвалился.
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В мэрии заявили, что уже направили в школу комиссию, которая провела обследование потолка и подготовила документы для ремонта.
В кратчайшие сроки провели обследование и разработали проектно-сметную документацию для проведения ремонта потолка в образовательном учреждении. Департамент образования выделил школе деньги, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Пока коридор закрыт, ученики будут все учиться на первом этаже. Почему случилось обрушение и в какие сроки проведут работы – пока неизвестно.
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Это или нашествие внутридомовых кротов,или происки диверсантов или,на худой конец инопланетяне.
Ну не может здесь быть распила бюджета и халтуры рабочих ремонтной службы!!!
Косорукий гастарбайтер, криво собрал армстронг.
Я сам не раз видел, как им было лень бурить потолок, так они крючки, а то и просто кусок проволоки на наши слаботочные кабели в гофре цепляли и на силовую проводку.
Естественно, они не рассчитаны на такие нагрузки и провисают.
Потолок, соответственно, тоже провисал.
А если направляющий каркас, тоже, через жопу собран, то и разобраться и упасть может легко.