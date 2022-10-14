В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на физкультуре

После четвёртого урока 15-летние школьники остались в классе. Между одноклассниками развязался конфликт. Как оказалось, Андрей (имя изменено) обогнал на физкультуре своего одноклассника Диму (имя изменено). Проигравший потребовал от одноклассника извиниться за это на коленях, но тот отказался и продолжил заниматься своими делами.

После отказа Дима достал нож и ударил Андрея. Нападение попало на видео.