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В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на физкультуре

В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на физкультуре

Автор:
14 октября 2022 09:23
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   интересное   нападение   поножовщина   симферополь   фото   школа   школьник   
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В Симферопольской школе №21 после четвёртого урока произошёл конфликт между старшеклассниками. Парень, назовём его Андрей, обогнал другого парня на физкультуре. Проигравшему это не понравилось и он решил выяснить отношения с помощью ножа. Нападение в классе попало на видео.

После четвёртого урока 15-летние школьники остались в классе. Между одноклассниками развязался конфликт. Как оказалось, Андрей (имя изменено) обогнал на физкультуре своего одноклассника Диму (имя изменено). Проигравший потребовал от одноклассника извиниться за это на коленях, но тот отказался и продолжил заниматься своими делами.

После отказа Дима достал нож и ударил Андрея. Нападение попало на видео.

Пострадавшему удалось выйти из класса, в медпункте ему оказали первую помощь. Оттуда его забрала скорая, сейчас парень находится в реанимации в тяжёлом состоянии, уточняет Life.

Ученица 21 школы рассказала, что парни учились в 11 классе. Она назвала нападавшего подростка «неуравновешенным».

«Всё произошло на физкультуре, когда Андрей (имя изменено — «Газета.Ru») обогнал Диму (имя изменено — «Газета.Ru»), и начался конфликт. Они начали ругаться, в итоге Сергей заставил Ивана извиняться на коленях. В школе на 4 уроке, когда класс был пустой, Сергей взял нож и ударил Ивана четыре раза в шею, после чего начал орать на него и дальше бить. Попал ножом в шею и в руку, говорили, что еще в живот. Весь кабинет в крови, туалет в крови, рекреация в крови, кабинет медсестры в крови. Какой-то кошмар, вся наша школа на взводе», — сказала девушка.

Она добавила, что нападавший мог носить в школу нож, чтобы «припугивать» одноклассников.


По словам агрессора, одноклассник поплатился за то, что грубо с ним разговаривал. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересное   нападение   поножовщина   симферополь   фото   школа   школьник   
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38  комментариев
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5k
salim777 Час назад
Придурошный АУЕшник в спортивном костюме заблудился в 90-ых. Надеюсь дальнейшая его учёба будет выглядеть так:
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28k
Aqueronte 7 минут назад
Черноволосый Андрей, Сергей? Герман его зовут. Чурка безродная, к людям подселили а как среди людей жить, не научили.
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5k
Дмитрий 9 минут назад
"Всё произошло на физкультуре, когда Андрей (имя изменено «Газета.Ru») обогнал Диму (имя изменено «Газета.Ru»), и начался конфликт. Они начали ругаться, в итоге Сергей заставил Ивана извиняться на коленях. В школе на 4 уроке, когда класс был пустой, Сергей взял нож и ударил Ивана четыре раза в шею..."

шЫдеврально!!! Просто шЫдеврально!!!! Поменяли так поменяли. Поменяйте ещё раз имена! На всякий случай...
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21k
polovec 10 минут назад
а потому что с ножом был не Дима, а Мухамед тогда сразу всё на свои места встает
особенно то что с ножом и со спины...
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35k
Опаньки 11 минут назад
Андрей обогнал Диму, а получил за все Иван от Сергея в спортивке с надписью Россия и макасинах ...
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8k
KAUSTIC 15 минут назад
Трусливое фуфло со спины нападает... В топку его !
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2k
Старичок 17 минут назад
андрей(имя изменено) это иван(имя изменено?) обогнал диму(имя изменено) это сергей(имя изменено?), за это сергей-дима ударил ножом ивана-андрея. как все запутано с этими изменениями имен.
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174
zolotoman 20 минут назад
15 летние 11-иклассники?
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7k
Николай 23 минуты назад
Есть подозрение на необоснованное изменение имен... зачем поменяли имена? национальный вопрос не хотите поднимать, тогда справедливый приговор должен быть, и не нужно будет скрывать имен...
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10k
Михаил 24 минуты назад
а мальчик с ножом наверное неизвестной национальности?
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−35
Алексей Сорокин 24 минуты назад
лживый заголовок.
"накинулся с ножом" - это если я "накинулся", в руке был нож. и может поцарапал пару раз его по рукам.

а здесь, мы видим попытку убийства. причем чел подошел сзади, заранее держал в кармане нож. ударил со спины несколько раз... очень повезло что не убил сразу. потом пытался добить убегающего парня...

тут реально "от десяти лет лишения свободы" минимум. то, что этот человек еще ходит в школу, не должно его освободить от наказания по всей строгости, этого дикого поступка.
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856
Иван Полчаса назад
Исподтишка напал, со спины. Ну и герой. Ладно бы ещё вызвал парнишку решить спор на кулачках один на один, но вот так бить украдкой как падла. Хотя и спарринг здесь был бы лишним, так как пострадавший честно выиграл в соревнованиях.
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3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
А ведь этот ненормальный через несколько лет придет в школу с ружьем и рюкзаком патронов. Вывод- упрятать в дурку навсегда.
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50k
Олег 38 минут назад
Есть у меня подозрение, что Дима ( имя изменено) на самом деде Аслан или Дамир, по которому тюрьма уже плачет
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1k
Антон 49 минут назад
Тут не закрывать нужно, усыпить эту тварь!
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10k
Rus77 53 минуты назад
Его так папа учил, бить ножом со спины!
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4k
Babangdida 57 минут назад
Шакала, напавшего сзади, скормить свиньям.
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4k
Egoro 59 минут назад
11-й класс, значит 16-17 лет, ст.111 ч.1 - причинение тяжкого вреда здоровью (хотя может и не тяжкого, неизвестно) - до 8 лет
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105
fifa666 Egoro Полчаса назад
11 класс, это уже 17-18
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4k
A Час назад
Судя по походке, спортивному костюму с орлом и тому, что он носит нож в школу, Дима/Сергей- это Ахмат/ Магамед
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6k
rutt Час назад
100% напавший потомк неназываемых. В 15 горец уже может и автомат подержать
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10k
Vacony Час назад
т.е. и учительница знала что он неадекват... и нож он носит спокойно в школу - где рамки, охрана ? ... а другой так же придет со стволом и... хотя почему придёт ? уже приходят и мы видим что просто и легко...
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