В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на физкультуре

В Симферопольской школе №21 после четвёртого урока произошёл конфликт между старшеклассниками. Парень, назовём его Андрей, обогнал другого парня на физкультуре. Проигравшему это не понравилось и он решил выяснить отношения с помощью ножа. Нападение в классе попало на видео.
После четвёртого урока 15-летние школьники остались в классе. Между одноклассниками развязался конфликт. Как оказалось, Андрей (имя изменено) обогнал на физкультуре своего одноклассника Диму (имя изменено). Проигравший потребовал от одноклассника извиниться за это на коленях, но тот отказался и продолжил заниматься своими делами.
После отказа Дима достал нож и ударил Андрея. Нападение попало на видео.
Пострадавшему удалось выйти из класса, в медпункте ему оказали первую помощь. Оттуда его забрала скорая, сейчас парень находится в реанимации в тяжёлом состоянии, уточняет Life.
Ученица 21 школы рассказала, что парни учились в 11 классе. Она назвала нападавшего подростка «неуравновешенным».
«Всё произошло на физкультуре, когда Андрей (имя изменено — «Газета.Ru») обогнал Диму (имя изменено — «Газета.Ru»), и начался конфликт. Они начали ругаться, в итоге Сергей заставил Ивана извиняться на коленях. В школе на 4 уроке, когда класс был пустой, Сергей взял нож и ударил Ивана четыре раза в шею, после чего начал орать на него и дальше бить. Попал ножом в шею и в руку, говорили, что еще в живот. Весь кабинет в крови, туалет в крови, рекреация в крови, кабинет медсестры в крови. Какой-то кошмар, вся наша школа на взводе», — сказала девушка.
Она добавила, что нападавший мог носить в школу нож, чтобы «припугивать» одноклассников.
По словам агрессора, одноклассник поплатился за то, что грубо с ним разговаривал. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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шЫдеврально!!! Просто шЫдеврально!!!! Поменяли так поменяли. Поменяйте ещё раз имена! На всякий случай...
особенно то что с ножом и со спины...
"накинулся с ножом" - это если я "накинулся", в руке был нож. и может поцарапал пару раз его по рукам.
а здесь, мы видим попытку убийства. причем чел подошел сзади, заранее держал в кармане нож. ударил со спины несколько раз... очень повезло что не убил сразу. потом пытался добить убегающего парня...
тут реально "от десяти лет лишения свободы" минимум. то, что этот человек еще ходит в школу, не должно его освободить от наказания по всей строгости, этого дикого поступка.
Нападение с холодным оружием должно трактоваться как покушение на убийство, ИМХО.