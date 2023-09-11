Взгляд кошки, грация картошки.
Владелец редкого 75-летнего ретрокара DeSoto обнаружил вмятины на капоте автомобиля. Мужчина провёл мини-расследование, посмотрев записи с камер видеонаблюдения. Виновницей оказалась местная женщина-кошка, которая "грациозно" забралась на капот автомобиля, чтобы сделать фотографии.
Это будут самые дорогие снимки для девушки, гарантирую, - заявил владелец автомобиля.
Сейчас девушку разыскивает полиция, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением.
Сотрудники все оформили, запросили видео в высоком разрешении для установления личности девушки.
Судя по фотографиям, которые появились в социальных сетях, найти девушку не составит труда. Ей придётся ответить за порчу имущества.
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Теперь ее ищет хозяин авто
Владелец редкого для нашей страны (да в принципе и для всего автомира) 75-летнего ретрокара DeSoto вчера утром обнаружил на капоте огромную вмятину. Хозяин машины Кирилл...
хочешь сфотографироваться, встань рядом и сделай селфи, это чужая собственность, вообще трогать без разрешения владеьца нельзя