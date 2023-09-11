В Минске девушка ради фото посидела на&nbsp;капоте раритетного DeSoto 1948 года выпуска и&nbsp;оставила огромную вмятину

Теперь ее ищет хозяин авто

Владелец редкого для нашей страны (да в принципе и для всего автомира) 75-летнего ретрокара DeSoto вчера утром обнаружил на капоте огромную вмятину. Хозяин машины Кирилл...