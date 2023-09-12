Дожившим до вторника посвящается: всё о лени и усталости

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Забавные ситуации, которые могут прочувствовать те, кто занят хоть какой-нибудь полезной деятельностью. Сегодня вторник, а кажется, что пятница. Если успели устать, то данный пост для вас!
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