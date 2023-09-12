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Дожившим до вторника посвящается: всё о лени и усталости

Дожившим до вторника посвящается: всё о лени и усталости

Автор:
12 сентября 2023 19:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   лень   подборка   усталость   
3015
17
Забавные ситуации, которые могут прочувствовать те, кто занят хоть какой-нибудь полезной деятельностью. Сегодня вторник, а кажется, что пятница. Если успели устать, то данный пост для вас!
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   лень   подборка   усталость   
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2  комментария
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Сатанеев 16 минут назад
Завидую Илье. Какой хороший у него сон
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Никифоридис

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