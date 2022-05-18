Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]

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Если честно, мне было лень придумывать заголовок для поста. Суть в том, что ленивые люди прекрасны. Они не будут делать ничего плохого (хорошего тоже делать не будут), потому что им лень. Они не будут строить каверзные планы по той же причине. И не станут участвовать в заговорах. Стоит ли продолжать?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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