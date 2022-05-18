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Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]

Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]

Автор:
18 мая 2022 19:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   лентяи   лень   подборка   прикол   прокрастинация   усталость   хроническая усталость   
2488
15
Если честно, мне было лень придумывать заголовок для поста. Суть в том, что ленивые люди прекрасны. Они не будут делать ничего плохого (хорошего тоже делать не будут), потому что им лень. Они не будут строить каверзные планы по той же причине. И не станут участвовать в заговорах. Стоит ли продолжать?
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Источник:

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Метки: Юмор   лентяи   лень   подборка   прикол   прокрастинация   усталость   хроническая усталость   
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7  комментариев
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79
Dee78 DeeM Час назад
Написал бы комент, но мне лень...
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АлексЮстасу 17 секунд назад
Время уже 23:40 и я засыпаю пармезаном. Спокойной ночи.
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130
Себастьян Перейра 14 минут назад
Написал бы комент, но мне лень... (скопировал)
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8k
a_komolow 15 минут назад
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1k
Connor_John 21 минуту назад
Потом лайк поставлю...
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460
MPEG-8 Полчаса назад
.
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