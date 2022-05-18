Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]

Если честно, мне было лень придумывать заголовок для поста. Суть в том, что ленивые люди прекрасны. Они не будут делать ничего плохого (хорошего тоже делать не будут), потому что им лень. Они не будут строить каверзные планы по той же причине. И не станут участвовать в заговорах. Стоит ли продолжать?

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2. Что говорить о людях, когда даже фонарный столб устал 0 Источник:

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3. Тоже чуть-чуть приуныли 0 Источник:

4. Программисты позволяют бороться даже с прокрастинацией, повышая продуктивность 0 Источник:

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7. По мотивам прошедшей Пасхи 0 Источник:

8. Устал и не стыдится скрывать это 0 Источник:

9. Спасибо, но я и сам так умею 0 Источник:

10. Последний комментарий – зачёт! 0 Источник:

11. Если слишком устали, есть одно решение 0 Источник:

12. Ахаха 0

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14. Вот мой выбор 0 Источник: