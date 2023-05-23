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Когда лень — это не только состояние человека, но и образ жизни

Когда лень — это не только состояние человека, но и образ жизни

Автор:
23 мая 2023 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   лень   подборка   усталость   
2723
16
Подборка посвящается всем, кто устал от всего. Вы тоже просыпаетесь уставшими, а весь день вам ничуть не лучше? Узнай себя в как минимум в трёх мемах сразу.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   лень   подборка   усталость   
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8  комментариев
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586
RDV 2 часа назад
Комментарий к фото
25 - время пахать,
время гулять,
время бухать,
время е*ать...
и на все хватает сил! хватит этого бреда про 25 летних стариков
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33k
Андрей Иванов Час назад
Уже восемь часов на посту и ни одного долбанного наркокурьера. Ни нюхнуть кокса, ни загрызть кого
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80
slagol67@ Час назад
Что с 8 не так? Врачи пошли в адрес,водила кимарит. В чем суть?
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4k
Макс Час назад
А что с реанимобилем не так? Пока айболиты колдуют в квартире, водила отдыхает.
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9k
hairov 2 часа назад
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