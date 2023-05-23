Когда лень — это не только состояние человека, но и образ жизни

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Подборка посвящается всем, кто устал от всего. Вы тоже просыпаетесь уставшими, а весь день вам ничуть не лучше? Узнай себя в как минимум в трёх мемах сразу.
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время гулять,
время бухать,
время е*ать...
и на все хватает сил! хватит этого бреда про 25 летних стариков
Другого объяснения у меня нет.