Когда лень — это не только состояние человека, но и образ жизни

Подборка посвящается всем, кто устал от всего. Вы тоже просыпаетесь уставшими, а весь день вам ничуть не лучше? Узнай себя в как минимум в трёх мемах сразу.

1. В выходные всяко лучше 0

2. А дальше будет ещё хуже 0

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3. Вот почему у меня всегда случайно выключается телефон после рабочей смены 0

4. Единственное, что мотивирует меня не бросить это всё 0

5. Для чего нужны мемы 0

6. Очень жизнерадостная игрушка 0

7. ^_^ 0

8. Одна фотография иллюстрирует всю суть здравоохранения 0 Источник:

9. У всех так 0 Источник:

10. Всё сразу 0 Источник:

11. А некоторые уже к третьему классу выдохлись 0 Источник:

12. Рука вроде осталась, а не нога, но не суть... 0 Источник:

13. Не просто бывает... Оно постоянно так 0 Источник:

14. Интересно, почему коты так устают? Они тоже работают по 50 часов в неделю? 0 Источник:

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