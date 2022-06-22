Угадай себя по мему: пост об усталости

Первый день страшной войны

Убойные мемы о стрессоустойчивости и профессиональном выгорании

Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи

Горшочек, не вари: мемы о новом Властелине колец делают быстрее, чем Netflix выпускает сериалы

На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой?

Всё о лени... и даже немного больше