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Угадай себя по мему: пост об усталости

Угадай себя по мему: пост об усталости

Автор:
22 июня 2022 14:09
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   лень   подборка   прикол   прокрастинация   усталость   
2338
15
Вероятно, каждый из нас в детстве мечтал побыстрее стать взрослым. А потом начинается: работа, сон, работа, сон... Нет ни одного взрослого, который бы не смог полностью прочувствовать данный пост.
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Источник:

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Метки: Мемы   Юмор   лень   подборка   прикол   прокрастинация   усталость   
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6  комментариев
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1k
Алексей Макаров Час назад
Нытики. Не нравится работа, найди ту которая нравится и работай с удовольствием.
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1k
Leonid 2 минуты назад
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8k
Евгений 4 минуты назад


Ничего. Через 10 лет, ты будешь уставать от попыток уснуть от усталости.
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ACU900 Полчаса назад
Когда у человека шикарная тачка, почему бы в ней не поспать?
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