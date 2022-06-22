Угадай себя по мему: пост об усталости

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Вероятно, каждый из нас в детстве мечтал побыстрее стать взрослым. А потом начинается: работа, сон, работа, сон... Нет ни одного взрослого, который бы не смог полностью прочувствовать данный пост.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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