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14 раз, когда поход в маникюрный салон в США обернулся провалом

14 раз, когда поход в маникюрный салон в США обернулся провалом

Автор:
30 августа 2023 15:41
Метки: Прикол   забавно   маникюр   ногти   ногти в сша   салон красоты   ужасные ногти   
1130
15

Говорят, что услуги в США оказывают ужасно, особенно жалуются на маникюрные салоны девушки. Мы подсмотрели, как там делают ногти, и теперь понятно, почему американки редко ходят с ухоженными ногтями.

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Метки: Прикол   забавно   маникюр   ногти   ногти в сша   салон красоты   ужасные ногти   
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5  комментариев
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7k
Умница-красавица 56 минут назад
В чем проблема, пусть хохлушек себе завезут, они лучшие маникюрши, ну еще китаянки
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55k
dima423 Час назад
Вообще какое то тупое украшение - крашеные или накладные ногти) Свои ухоженные ногти покрытые прозрачным лаком гораздо красивее
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Спелая кукурузинка

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