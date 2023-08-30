14 раз, когда поход в маникюрный салон в США обернулся провалом

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Говорят, что услуги в США оказывают ужасно, особенно жалуются на маникюрные салоны девушки. Мы подсмотрели, как там делают ногти, и теперь понятно, почему американки редко ходят с ухоженными ногтями.
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