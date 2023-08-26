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«Мам, я в порядке»: 18 кадров от путешественника, который никогда не забывает передать привет своей маме

«Мам, я в порядке»: 18 кадров от путешественника, который никогда не забывает передать привет своей маме

Автор:
26 августа 2023 12:31
Сообщество : Путешествия
Метки: - Мам   Джонатан Каббен Киньонес   забавно   мама   милота   привет маме   путешествия   сын   фото   я в порядке   
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Вам когда-то хотелось бросить всё и отправиться в кругосветное путешествие? Если хотелось, но вам не хватило средств и решимости, можете позавидовать бельгийцу Джонатану Куббену Киньонесу.

Однажды он уволился с работы и отправился в кругосветку. А чтобы его мама не слишком беспокоилась, он стал делать ей фото в разных частях света с надписью «Mom I’m fine» («Мама, я в порядке»). В этом ему охотно помогали местные жители и случайные попутчики. Проект Джонатана обрёл множество поклонников по всему миру. Предлагаем и вам взглянуть на некоторые кадры.


Привет со дна морского

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Привет из Тулума в Мексике

Привет из Кападокии

В своих профилях в соцсетях Джонатан даёт советы по путешествиям и рассказывает занятные факты о традициях и обычаях в местах, где ему удалось побывать.


Привет из Монако


Передавать привет маме Джонатану помогают и другие люди

На фото Жасмин. Она живёт в Тулуме и скоро будет ходить в школу, сделанную целиком из пластика.


Привет из пустыни


Передать привет маме — это важно. На этот привет ушло много времени и 700 свечей


Привет из Африки


Привет из Стамбула

Чайки тоже хотят передать привет.


Привет с Филиппин


Привет из Индии


Привет из Японии


Вы на сафари? Само время передать привет маме!

Члены племени масаи

Даже если вы переместились во времени, не забудьте передать привет маме

На самом деле это фото сделано в Брюсселе на ежегодном костюмированном шествии Оммеганг.


Даже в середине боя не забудьте передать привет маме


Привет с острова Сиаргао


Бонус: Мама тоже в порядке и передаёт привет

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Метки: - Мам   Джонатан Каббен Киньонес   забавно   мама   милота   привет маме   путешествия   сын   фото   я в порядке   
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1  комментарий
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Arti 47 минут назад
конечно ))
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GoodNeon

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