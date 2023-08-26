«Мам, я в порядке»: 18 кадров от путешественника, который никогда не забывает передать привет своей маме

Однажды он уволился с работы и отправился в кругосветку. А чтобы его мама не слишком беспокоилась, он стал делать ей фото в разных частях света с надписью «Mom I’m fine» («Мама, я в порядке»). В этом ему охотно помогали местные жители и случайные попутчики. Проект Джонатана обрёл множество поклонников по всему миру. Предлагаем и вам взглянуть на некоторые кадры.

Привет со дна морского