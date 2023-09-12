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В Ливии засняли мощный торнадо с молнией

В Ливии засняли мощный торнадо с молнией

Автор:
12 сентября 2023 10:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Даниэль   в мире   ливия   стихийное бедствие   торнадо   
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Во втором по величине городе Ливии – Бенгази запечатлели жуткий торнадо. Мощный циклон привел к серьезным разрушениям. В результате непогоды тысячи домов и машин были затоплены, часть дорог были размыты и заблокированы.

Жители ливийского города Бенгази стали свидетелем мощнейшего торнадо, который обрушился на местные улицы с приходом циклона «Даниэль». В социальных сетях стало вирусным видео жуткого вихря, кружащегося вокруг многоэтажки. Сильнейшие порывы ветра сопровождаются ударом молнии.

В выходные дни шторм вышел на побережье Ливии, оставив после себя следы наводнений и разрушений. Затоплен ряд населенных пунктов, несколько из них отрезаны от транспортного сообщения. Ранее от циклона «Даниэль» пострадала Греция, где непогода привела к сильнейшим наводнениям.

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Метки: Видео   Даниэль   в мире   ливия   стихийное бедствие   торнадо   
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2  комментария
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30k
BuG 2 часа назад
Меня терзают смутные сомнения..... всего одно видео и больше ничего. Молния не реальная какая то. Попахивает графоном.
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92k
sapér Vodička 23 минуты назад
Муаммар возвращается !!!
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