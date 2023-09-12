Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х

Трудно спорить, что фильм "Терминатор 2" стал более успешным и интересным, нежели первая часть, которая конечно же также является шедевром.

И естественно своим успехам фильм обязан не только Арнольду Шварценеггеру, но злодею Т-1000 (робот из жидкого металла), образ которого превосходно воплотил на экране Роберт Патрик. Его мимика и актерская игра были настолько великолепными, что возникало ощущение, что перед нами действительно робот из будущего.

Патрику стоит отдать должное, ведь он очень активно готовился к этой роли, занимаясь спортом, в частности бегом. А результат его тренировок мы могли увидеть в фильме.

Сержант Эндрю Скотт ("Универсальный солдат")