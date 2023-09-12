Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х

Небольшая подборка отрицательных персонажей из популярных боевиков 80-х и 90-х, наблюдать за которыми было порой даже интереснее, чем за главными героями.
Во многих фильмах главные злодеи представлены этакими "картонными болванчиками" с примитивным мышлением, за которыми даже неинтересно наблюдать. Тем не менее в конце XX века встречалось немало фильмов, где главные злодеи обладали настолько мощной харизмой, что наблюдать за ними было порой даже интереснее, чем за главными героями.
Шан Тсунг (Шан Цзун) "Смертельная битва"
Кэри Хироюки Тагава превосходно воплотил на экране образ колдуна Шан Тсунга в первой части фильма "Смертельная битва" (1995). А его реплику "Твоя душа принадлежит мне" мы не забудем никогда.
А теперь вспомните истеричного Шао Кана из второй части фильма. Это просто небо и земля.
Т-1000 ("Терминатор 2: Судный день")
Трудно спорить, что фильм "Терминатор 2" стал более успешным и интересным, нежели первая часть, которая конечно же также является шедевром.
И естественно своим успехам фильм обязан не только Арнольду Шварценеггеру, но злодею Т-1000 (робот из жидкого металла), образ которого превосходно воплотил на экране Роберт Патрик. Его мимика и актерская игра были настолько великолепными, что возникало ощущение, что перед нами действительно робот из будущего.
Патрику стоит отдать должное, ведь он очень активно готовился к этой роли, занимаясь спортом, в частности бегом. А результат его тренировок мы могли увидеть в фильме.
Сержант Эндрю Скотт ("Универсальный солдат")
Чаще всего Дольфу Лундгрену доставались ролик главных положительных персонажей. Но случались моменты, когда ему приходилось играть плохишей. Так, например, в в 1992 году вышел фильм "Универсальный солдат", где Лунгрен сыграл "поехавшего" сержанта Эндрю Скотта, который был убит еще во время войны во Вьетнаме, но затем воскрешен, став одним из универсальных солдат.
Через некоторое время Скотт выходит из-под контроля, возвращая свое "поехавшее" сознание, где вокруг одни враги и предатели.
Бодхи ("На гребне волны")
Патрик Суэйзи редко играл злодеев, как и в принципе редко снимался в боевиках. Но в фильме "На гребне волны" от сыграл именно отрицательного персонажа - Бодхи.
Бодхи - это предводитель банды серферов, которая грабит банки в масках бывших президентов США. Но самое главное, что Бодхи не является кровожадным маньяком, поэтому все его ограбления проходят быстро и без кровопролития.
Агент Смит ("Матрица")
Фильм "Матрица" подарил нам одного из самых харизматичных злодеев - агента Смита, роль которого превосходно сыграл актер Хьюго Уивинг.
Смит - это не человек, а программа (ИИ), которая изначально защищает матрицу, а затем становится вирусом.
Норман Стэнсфилд ("Леон")
Роль коррумпированного ФБРовца-наркомана в фильме "Леон" сыграл никто иной как бесподобный Гэри Олдман. Он настолько классно сыграл эту роль, что данного персонажа назвали одним из величайшим злодеев в кино, который породил сотню других злодеев.
Хотя, конечно же стоит отметить, что Олдману просто великолепно удается играть различного рода злодеев.
Ганс Грубер ("Крепкий орешек")
Алан Рикман - просто великолепный актер. И то, как классно он сыграл злодея Ганса Грубера в фильме "Крепкий орешек", достойно аплодисментов. Кстати, по сути именно эта роль стала для него лестницей в большое кино, так ка до этого он в основном снимался лишь в сериалах и телефильмах.
Джокер ("Бэтмен")
Одним из главных врагов Бэтмена является психопат Джокер. В фильме "Бэтмен" (1989) эту роль исполнил замечательный актер Джек Николсон. И стоит отметить, что образ гангстера, который стал маньяком с вечной улыбкой на лице, ему удался на славу. Трудно представить, что Джокера в этой картине мог сыграть кто-то еще.
Тайлер Дерден ("Бойцовский клуб")
Естественно, нельзя забывать и про главного антагониста из фильма "Бойцовский клуб" Тайлера Дёрдена, роль которого превосходно сыграл Бред Питт.
Изначально Дерден является по сути другом и наставником главного героя, но потом их дорожки расходятся. Но самое главное, что этот злодей...В прочем, не буду спойлерить, а то вдруг кто-то не смотрел этот фильм.
Рико ("Судья Дредд")
Рико из фильма "Судья Дредд" является точно таким же клоном, как и сам Дредд. Раньше они оба были судьями и даже лучшими друзьями (можно сказать братьями, ведь у них одинаковая ДНК), но со временем Рико встал на кривую дорожку, став идеальным преступником со способностями судьи. Образ данного злодея прекрасно воплотил на экране актер Арманд Ассанте.
Сириус-Вирус ("Воздушная тюрьма")
Фильм "Воздушная тюрьма" с Николасом Кейджем в главной роли буквально кишит злодеями и мерзавцами. Но, пожалуй, самым ярким из них является Сириус в исполнении неподражаемого Джона Малковича. Сайрус не является кровожадным мясником, который рубит всех подряд. Это расчётливый и умный преступник, что делает его еще более опасным.
Эмиль Фушон ("Трудная мишень")
Главного злодея Эмиля Фушона в фильме "Трудная мишень" сыграл актер Лэнс Хэнриксен. Не сказать, что сам по себе злодей особо интересный, но игра Хэнриксена смогла выжать из него всё, пропитав своей харизмой. Вообще, Хэнриксену, как и Олдману, особенно прекрасно удаются роли именно злодеев.
Саймон Феникс ("Разрушитель")
Одним из самых ярких и харизматичных злодеев, с которым приходилось сталкиваться героям Сильвестра Сталлоне, безусловно является Саймон Феникс в исполнении Уэсли Снайпса.
Злодей после длительной заморозки пробуждается в утопическом обществе, где нет насилия, полицейские не применяют оружие, так как в этом просто нет необходимости. Но с приходом Саймона Феникса всё меняется и той самой утопии приходит конец.
Ховард Пэйн ("Скорость")
Ховард Пэйн - главный злодей из фильма "Скорость" с Киану Ривзом и Сандрой Буллок в главной роли.
Некогда Пэйн был честным и добропорядочным полицейским. Но когда его срок службы подошел к концу, его вышвырнули из полиции, оставив ему лишь жалкую пенсию. Такая финансовая несправедливость сильно разозлила некогда честного полицейского, и теперь он хочет одного - справедливости (как ему кажется).
Естественно, это далеко не все самые яркие представители злодейского мира боевиков 90-х. Поэтому, предлагаю вам написать в комментариях свой список.
Источник:
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