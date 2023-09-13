Интересные и обаятельные злодейки из популярных боевиков 90-х

А начать я бы хотел с неподражаемой Мишель Пфайфер, которая просто восхитительно воплотила роль Женщины-кошки в фильме "Бэтмен возвращается". Да, конечно она не совсем злодейка, а скорее антигерой, но всё же я думаю, что она достойна места в данном списке.

Изначально, данная роль предназначалась Аннет Бенинг, но ей пришлось отказаться из-за беременности. Также, на эту роль претендовало немало других кандидатур, среди которых были Дэми Мур, Джоди Фостер, Брук Шилдс, Николь Кидман (она сыграет в следующем фильме) и даже Мадонна. Но в итоге, Бертон отдал предпочтение именно Мишель Пфайфер, так как по его мнению она лучше всех смогла изобразить одновременно Селину и Женщину-кошку.

Сантанико Пандемониум ("От заката до рассвета")