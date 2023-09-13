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Интересные и обаятельные злодейки из популярных боевиков 90-х

Интересные и обаятельные злодейки из популярных боевиков 90-х

Автор:
13 сентября 2023 07:36
Сообщество : Кино
Метки: 1990-е   злодей   злодейка   интересно   кино   кинозлодей   фильм   
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Продолжаем вспоминать злодеев из популярных боевиков. На этот раз поговорим о представительницах прекрасного пола. Добавляйте своих любимых злодеек из данного жанра в комментарии.

Женщина-кошка ("Бэтмен возвращается")

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А начать я бы хотел с неподражаемой Мишель Пфайфер, которая просто восхитительно воплотила роль Женщины-кошки в фильме "Бэтмен возвращается". Да, конечно она не совсем злодейка, а скорее антигерой, но всё же я думаю, что она достойна места в данном списке.

Изначально, данная роль предназначалась Аннет Бенинг, но ей пришлось отказаться из-за беременности. Также, на эту роль претендовало немало других кандидатур, среди которых были Дэми Мур, Джоди Фостер, Брук Шилдс, Николь Кидман (она сыграет в следующем фильме) и даже Мадонна. Но в итоге, Бертон отдал предпочтение именно Мишель Пфайфер, так как по его мнению она лучше всех смогла изобразить одновременно Селину и Женщину-кошку.

Сантанико Пандемониум ("От заката до рассвета")

Одним из самых ярких моментов в фильме "От заката до рассвета" с уверенностью можно назвать появление обворожительной Сальмы Хайек в роли Сантанико Пандемониум с питоном на шее. Ее шикарный танец под культовую композицию группы "Tito and Tarantuls" никого не оставил равнодушным. Смотреть на Сальму, ее шикарное тело и ее пластичные движения можно было бесконечно. Жалко, что ее так быстро слили.

Лори Куэйд ("Вспомнить всё")

Естественно, данный список был бы не полным без подставной жены Дугласа Куэйда из фильма "Вспомнить всё". Ее роль превосходно воплотила на экране актриса Шэрон Стоун.

Зрители не ожидали, что милая девушка, которая любит своего мужа, готовит ему еду и занимается в свободное время виртуальным теннисом, превратится в настоящую "машину для убийства".

Джессика Прист ("Спаун")

Естественно, нельзя забыть и обворожительную и хладнокровную убийцу Джессику Прист из фильма "Спаун", роль которой воплотила на экране актриса Мелинда Кларк.

Именно Джессика Прист обезвредила Эла Симмонса (будущего Спауна) и опрыскала его горючей жидкостью, чтобы Джейсон Винн смог его поджечь и убить.

Кара ("Двойной удар")

Кара является одним из главных силовиков Найджела Гриффита в фильме "Двойной удар". Мощная, красивая и смертоносная женщина, которая искусно владеет ножом и всегда готова убить любого по приказу своего начальника. Ее образ на экране воплотила актриса и бодибилдер (мисс "Олимпия") Кори Эверсон.

Мика ("Ворон")

Главным злодеем фильма "Ворон" является криминальный авторитет Топ Доллар. Но конечно же нельзя забывать и про его сводную сестру и любовницу Мику, которая помогает своему брату в его темных делах. Роль Мики воплотила на экране американская актриса китайского происхождения Бай Лин.

Синтия ("Самоволка")

Как же можно забыть про восхитительную Синтию из фильма "Самоволка", роль которой досталась актрисе Деборе Реннард. Да, конечно, не сказать, что это прям такая уж злодейка, но всё же.

Синтия - это прожжённая и хладнокровная бизнес-леди, которая организует подпольные кулачные бои для состоятельных зрителей. Именно она рассказывает Аттиле о том, что накануне боя Лиону сломали ребра, что делает его уязвимым.

Джуно Скиннер ("Правдивая ложь")

Естественно, трудно забыть прекрасную, сексапильную и в то же время жадную и опасную Джуно Скиннер из фильма "Правдивая ложь", роль которой воплотила на экране обворожительная Тиа Каррере.

Когда Тиа Каррере появлялась в кадре, она буквально притягивала к себе все внимание (по крайней мере внимание мужской аудитории).

Ксения Онатопп ("Золотой глаз")

В одном из фильмов о Джеймсе Бонде ("Золотой глаз") главный герой знакомится в казино с бывшей советской летчицей, а ныне членом преступного синдиката "Янус" Ксенией Онатопп в исполнении актрисы Фамке Янссен.

Ксения Онатопп - шикарная и обворожительная женщина, которая, впрочем, без малейших эмоций и раздумий способна убить человека, чем она и занимается.

Электра Кинг ("И целого мира мало")

Несравненная Софи Марсо просто восхитительно сыграла роль злодейки Электры Кинг в фильме "И целого мира мало".

Изначально, Электра Кинг предстает перед нами как положительный персонаж, но по ходу сюжета Бонд узнает, что она заодно с Ренардом, который когда-то похитил ее и долгое время держал в плену. Но находясь в плену, она полюбила Ренарда и теперь во всем ему помогает. В общем, Стокгольмский синдром в действии. Но Софи Марсо в этом образе просто шикарна.

Мистик ("Люди Икс")

Да, фильм "Люди Икс" вышел уже в 2000 году, но всё же нулевой год по сути можно отнести к 90-м. Тем более, мне очень хотелось бы включить в этот список Мистик из первой части фильма "Люди Икс".

Мистик (настоящее имя Рэйвен Даркхолм) является одним из главных помощников Магнето. Она способна превращаться в любого человека, благодаря чему она может скрывать свой истинный облик.

Она смертоносна, опасна, пластична, сексапильна, обворожительна и способна нокаутировать несколько здоровых мужиков без каких-либо усилий. До самого конца она была предана своему боссу Магнето, да и своих способностей она лишилась, когда прикрыла его собой, получив дозу сыворотки лишения способностей.

Роль Мистик в первых трех фильмах сыграла фотомодель Ребекка Ромейн, после чего ее карьера актрисы пошла в гору. Также, она на секунду заглянула в фильм "Люди Икс: Первый класс", сыграв женщину, в которую превратилась новая Мистик в исполнении Дженнифер Лоуренс.

Конечно, это далеко не все злодейки из кино 90-х. И если вам есть что добавить, то обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.

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Метки: 1990-е   злодей   злодейка   интересно   кино   кинозлодей   фильм   
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3k
wwwoffka 1 Час назад
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17k
Shtoppi 4 минуты назад
Ума Турман - "Ядовитый плющ"
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240
Александр Шевченко 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Kozlodoev 7 минут назад
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7k
Станислав 9 минут назад
В 1993 был фильм от Люка Бессона (Убийца) с Бриджит Фондой. Злодейка та еще.
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31
Nike_sergey Taurus 10 минут назад
А эту что забыли???? "Основной инстинкт"
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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11k
Sapsan Полчаса назад
Наши советские злодейки

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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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Nataly 36 минут назад
Кейт Бланшет в "Хрустальном черепе" Забавно, что по сюжету она из Украины)
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67k
Дворняга 38 минут назад
Кори Эверсон из намбер уан!
Я "Двойной удар" только из-за неё пересматривал. Особенно когда она обыскивает Даниэль...

Ссылка www.youtube.com
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159
Андрей Л 38 минут назад
Фишки это центр изучения зарубежной культуры
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Голос Вселенной 43 минуты назад
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поручик Ржевский 45 минут назад
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1k
neskaju20 54 минуты назад
Шерон Стоуни во впомнить все просто топовейшая, жаль роль небольшая. А вот Тиа Каррере мне больше понравилась по сериалу, название которого уже не вспомню, где они какие-то древности искали.
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Егерь 54 минуты назад
Люси Лью, расплата
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Aleksandr 57 минут назад
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skorpin Час назад
Светлана Ходченкова гадюка
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Гомерчик 2 часа назад
Пассажир 57
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31k
Юрий 2 часа назад
А как же злодейка из боевика "Морозко"?
Там же герой и с мутантами-пнями дерётся, и с разбойниками, и невесту у него похищают...

Боевик на все времена, а не только из 90-х.


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