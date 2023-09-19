Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России

Несколько известных голливудских фильмов из 90-х, которые полюбились в России, но при этом не слишком пришлись по вкусу американским зрителям.
В 80-е и 90-е мы запоем смотрели культовые американские фильмы. По крайней мере таковыми они считаются у нас в стране. Оно и понятно. Неизбалованный западными фильмами советский и российский зритель впитывал в себя практически всё, что поставлялось с Запада. Всё-таки время было такое. Но как оказалось, многие зарубежные фильмы, которые у нас считаются культовыми, у себя на Родине в США не пользуются большой популярностью. Какие-то из них проходили как середнячок, а какие-то и вовсе считались провальными.
Последний киногерой
Фильм "Последний киногерой" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли рассказывает про мальчика, который попал в мир кино. Данная картина ярко показывала и высмеивала распространенные клише, которые мы так часто наблюдаем в голливудских фильмах. И это просто прекрасно. И самое главное, что российскому зрителю такое высмеивание очень даже зашло.
А вот многие американские зрители не оценили такое высмеивание клише. Для них фильм оказался весьма глупым и бессмысленным. Хотя весь смысл как раз и состоял в том, чтобы высмеять глупость и клишированность популярных фильмов.
Кабельщик
Несмотря на наличие Джима Керри в главной роли, фильм "Кабельщик" нельзя назвать чистой комедией, так как в нем присутствует немало элементов триллера. Впрочем, фильм получился действительно очень неплохим. От пугающего кабельщика-социопата, который набивается в друзья весьма изощренными способами, просто мурашки бегут по коже.
А вот американский зритель данный фильм не оценил. Для них Керри всегда ассоциировался с этакими чудаками, а не отбитыми психопатами. У нас же в стране таких проблем не было и мы спокойно воспринимали Керри в данной роли.
Хотя, конечно, стоит отметить, что со временем даже американцы стали по-другому относиться к данной ленте, благодаря чему стало появляться все больше положительных отзывов.
Бетховен
Несмотря на всеобщую популярность семейной комедии "Бетховен", в США ее не считают культовой картиной. Для американского фильма данный фильм являлся не более чем обычным проходняком для семейного просмотра, ведь на тот момент смотреть в кино было особо нечего. Вот и приходилось идти на семейную комедию про сенбернара.
Водный мир
Фильм "Водный мир" с Кевином Костнером в главной роли считается у нас весьма популярным боевиком в жанре "Пост апокалипсис". Российскому зрителю было вновинку наблюдать за людьми, которые вынуждены выживать на водной поверхности полностью затопленной планеты.
У американцев же впечатления от фильма были немного другими. Более того, они были разочарованы после просмотра данной ленты. Немалую роль сыграла и шумиха вокруг фильма, так как он был заявлен как высокобюджетный блокбастер, который никого не оставит равнодушным. Да, в то время о нем вещали практически из каждого утюга, поэтому и зрители ожидали нечто сногсшибательное. Но после просмотра зрители поняли, что они увидели совсем не то, чего ожидали. В общем, стандартный синдром завышенных ожиданий. Ну а так как россияне ничего не ждали, да и сам фильм для неизбалованного российского зрителя 90-х получился более чем впечатляющим, то и разочарованием для них он не стал, а даже наоборот.
Телохранитель
"Телохранитель" - это еще один фильм с Кевином Костнером, который снова пришелся не по вкусу американским зрителям. Фильм для них показался скучным и неинтересным. Единственное, что оценили как зрители, так и критики, так это песню "I Have Nothing" в исполнении Уитни Хьюстон. Данная композиция даже была номинирована на "Оскар", но статуэтку в тот год унесла композиция "A Whole New World" из мультфильма "Аладдин". А вот нашему зрителю данный фильм более чем зашел.
Смертельная битва
Игра "Mortal Kombat", вышедшая в 1992 году, имела огромный успех, поэтому неудивительно, что она обзавелась множеством сиквелов, мультсериалом и конечно же киноадаптациями.
Первой экранизацией игры стал фильм "Смертельная битва", вышедший в 1995 году. Этот фильм стал для нас настоящим шедевром. Многие дети 90-х примеряли на себя роли Лю Кана, Джонни Кейджа, Скорпиона и Саб-Зиро, и даже устраивали поединки во дворе.
А вот для американских зрителей фильм оказался посредственным, несмотря на приличные кассовые сборы. Возможно это связано с тем, что мы в России не знали лора (сюжета и истории) данной игры, так как он сильно отличался от того, что мы видели в фильме, тогда как американцы уже во всю рубились во вторую часть игры и готовились к выходу третьей. Ну это и понятно. В то время не то что компьютеров, даже 16-битная сега была далеко не у всех.
Стой, а не то моя мама будет стрелять
Сильвестр Сталлоне ,как и Арнольд Шварценеггер, имели амплуа героев боевиков, но иногда они заскакивали и в комедийные фильмы. Одним из таких фильмов стала комедия "Стой, а не то моя мама будет стрелять", где главную роль исполнил как раз Сильвестр Сталлоне.
Как ни странно, но в России этот фильм полюбили. Да, нельзя сказать, что это шедевр, но в целом российскому зрителю он очень понравился, тогда как американцы разнесли его в пух и прах. Позже, Сталлоне даже скажет, что ему стыдно за этот фильм.
Полицейская академия
Также, нельзя не вспомнить и про культовую комедию "Полицейская академия", которая на сегодняшний момент включает в себя 7 полноценных частей, телевизионный сериал и мультсериал.
Первая часть фильма вышла еще в 1984 году, и зрители восприняли ее довольно неплохо, что позволило создателям начать клепать тонну продолжений.
Но начиная с третьей части любовь американцев к данному фильму резко упала. Им уже просто надоело смотреть на нелепых полицейских. Но это только в Америке. У нас же третья часть не меньшей популярностью, чем первая. Зрителей все также веселил бар "Голубая устрица", нелепые ситуации и конечно же искрометный дуэт Бобкэта Голдуэйта и Тима Казурински, сыгравших бывшего бандита Зеда и бывшего владельца магазина Свитчака.
Естественно, это далеко не все фильмы, которые считаются посредственными в США, но горячо любимы в России.
Источник:
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В отличие от современных, где просто идёт соревнование кто круче спецэффекты нарисует.
В 90-е зрители США готовились к более демократичному и толлерастическому кино, которое сейчас хлебают полной ложкой с горкой!
часто так бывает что рекламную компанию проваливают и на фильм ни кто не идет