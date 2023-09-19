FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12045 постов • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России

Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России

Автор:
19 сентября 2023 12:54
Сообщество : Кино
Метки: 90-е   Популярность   голливуд   интересно   кино   фильм   
2582
12

Несколько известных голливудских фильмов из 90-х, которые полюбились в России, но при этом не слишком пришлись по вкусу американским зрителям.

В 80-е и 90-е мы запоем смотрели культовые американские фильмы. По крайней мере таковыми они считаются у нас в стране. Оно и понятно. Неизбалованный западными фильмами советский и российский зритель впитывал в себя практически всё, что поставлялось с Запада. Всё-таки время было такое. Но как оказалось, многие зарубежные фильмы, которые у нас считаются культовыми, у себя на Родине в США не пользуются большой популярностью. Какие-то из них проходили как середнячок, а какие-то и вовсе считались провальными.

Последний киногерой

×
×

Фильм "Последний киногерой" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли рассказывает про мальчика, который попал в мир кино. Данная картина ярко показывала и высмеивала распространенные клише, которые мы так часто наблюдаем в голливудских фильмах. И это просто прекрасно. И самое главное, что российскому зрителю такое высмеивание очень даже зашло.

А вот многие американские зрители не оценили такое высмеивание клише. Для них фильм оказался весьма глупым и бессмысленным. Хотя весь смысл как раз и состоял в том, чтобы высмеять глупость и клишированность популярных фильмов.

Кабельщик

Несмотря на наличие Джима Керри в главной роли, фильм "Кабельщик" нельзя назвать чистой комедией, так как в нем присутствует немало элементов триллера. Впрочем, фильм получился действительно очень неплохим. От пугающего кабельщика-социопата, который набивается в друзья весьма изощренными способами, просто мурашки бегут по коже.

А вот американский зритель данный фильм не оценил. Для них Керри всегда ассоциировался с этакими чудаками, а не отбитыми психопатами. У нас же в стране таких проблем не было и мы спокойно воспринимали Керри в данной роли.

Хотя, конечно, стоит отметить, что со временем даже американцы стали по-другому относиться к данной ленте, благодаря чему стало появляться все больше положительных отзывов.

Бетховен

Несмотря на всеобщую популярность семейной комедии "Бетховен", в США ее не считают культовой картиной. Для американского фильма данный фильм являлся не более чем обычным проходняком для семейного просмотра, ведь на тот момент смотреть в кино было особо нечего. Вот и приходилось идти на семейную комедию про сенбернара.

Водный мир

Фильм "Водный мир" с Кевином Костнером в главной роли считается у нас весьма популярным боевиком в жанре "Пост апокалипсис". Российскому зрителю было вновинку наблюдать за людьми, которые вынуждены выживать на водной поверхности полностью затопленной планеты.

У американцев же впечатления от фильма были немного другими. Более того, они были разочарованы после просмотра данной ленты. Немалую роль сыграла и шумиха вокруг фильма, так как он был заявлен как высокобюджетный блокбастер, который никого не оставит равнодушным. Да, в то время о нем вещали практически из каждого утюга, поэтому и зрители ожидали нечто сногсшибательное. Но после просмотра зрители поняли, что они увидели совсем не то, чего ожидали. В общем, стандартный синдром завышенных ожиданий. Ну а так как россияне ничего не ждали, да и сам фильм для неизбалованного российского зрителя 90-х получился более чем впечатляющим, то и разочарованием для них он не стал, а даже наоборот.

Телохранитель

"Телохранитель" - это еще один фильм с Кевином Костнером, который снова пришелся не по вкусу американским зрителям. Фильм для них показался скучным и неинтересным. Единственное, что оценили как зрители, так и критики, так это песню "I Have Nothing" в исполнении Уитни Хьюстон. Данная композиция даже была номинирована на "Оскар", но статуэтку в тот год унесла композиция "A Whole New World" из мультфильма "Аладдин". А вот нашему зрителю данный фильм более чем зашел.

Смертельная битва

Игра "Mortal Kombat", вышедшая в 1992 году, имела огромный успех, поэтому неудивительно, что она обзавелась множеством сиквелов, мультсериалом и конечно же киноадаптациями.

Первой экранизацией игры стал фильм "Смертельная битва", вышедший в 1995 году. Этот фильм стал для нас настоящим шедевром. Многие дети 90-х примеряли на себя роли Лю Кана, Джонни Кейджа, Скорпиона и Саб-Зиро, и даже устраивали поединки во дворе.

А вот для американских зрителей фильм оказался посредственным, несмотря на приличные кассовые сборы. Возможно это связано с тем, что мы в России не знали лора (сюжета и истории) данной игры, так как он сильно отличался от того, что мы видели в фильме, тогда как американцы уже во всю рубились во вторую часть игры и готовились к выходу третьей. Ну это и понятно. В то время не то что компьютеров, даже 16-битная сега была далеко не у всех.

Стой, а не то моя мама будет стрелять

Сильвестр Сталлоне ,как и Арнольд Шварценеггер, имели амплуа героев боевиков, но иногда они заскакивали и в комедийные фильмы. Одним из таких фильмов стала комедия "Стой, а не то моя мама будет стрелять", где главную роль исполнил как раз Сильвестр Сталлоне.

Как ни странно, но в России этот фильм полюбили. Да, нельзя сказать, что это шедевр, но в целом российскому зрителю он очень понравился, тогда как американцы разнесли его в пух и прах. Позже, Сталлоне даже скажет, что ему стыдно за этот фильм.

Полицейская академия

Также, нельзя не вспомнить и про культовую комедию "Полицейская академия", которая на сегодняшний момент включает в себя 7 полноценных частей, телевизионный сериал и мультсериал.

Первая часть фильма вышла еще в 1984 году, и зрители восприняли ее довольно неплохо, что позволило создателям начать клепать тонну продолжений.

Но начиная с третьей части любовь американцев к данному фильму резко упала. Им уже просто надоело смотреть на нелепых полицейских. Но это только в Америке. У нас же третья часть не меньшей популярностью, чем первая. Зрителей все также веселил бар "Голубая устрица", нелепые ситуации и конечно же искрометный дуэт Бобкэта Голдуэйта и Тима Казурински, сыгравших бывшего бандита Зеда и бывшего владельца магазина Свитчака.

Естественно, это далеко не все фильмы, которые считаются посредственными в США, но горячо любимы в России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: 90-е   Популярность   голливуд   интересно   кино   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Stas 56 минут назад
Вот про успешность множества серий Полицейской Академии не надо! Чем дальше серия - тем хуже. И везде одинаково. У нас тоже народ от всех этих серий, кроме самого начала, не любит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Vergüenza Ajena 7 минут назад
В них какой-никакой но был сюжет.
В отличие от современных, где просто идёт соревнование кто круче спецэффекты нарисует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus 8 минут назад
"Кабельщик" на мой взгляд реально дерьмовый фильм, и я не знаю никого кому бы он понравился. Для Кэрри как я понимаю это был эксперимент, попытка отойти от чисто комедийного персонажа. И все фильмы за исключением "Вечного сияния чистого разума" где он пытался это сделать - провалились в прокате. Но в сиянии у него по сути роль эпизодическая, и видимо он из-за этого не смог полностью испортить этот фильм своей "серьёзной" ролью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто прохожий 12 минут назад
Только "Телохранитель" заслуживает внимания, остальные фильмы говно. Удивительно, но тут амеры правильно оценили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
manul74 20 минут назад
Именно из за водного мира я купил свой первый видик. Увидел в магазине на витрине демонстрировали кассету с фильмом. Как раз главная битва на атолле. Купил видик через несколько дней и водный мир была первая кассета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
hasek39 21 минуту назад
накачал с торентов себе старых , советских, американских, европейских фильмов и с удовольствием их смотрю современные фильмы в массе своей шлак, единицы достойных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
ruslan d Полчаса назад
Ну большинство из этого смотрели потому что ничего другого не было и восхищались в принципе по той же причине . МК просто из-за игры зашел ... Единственно, Телохранитель реально не плох
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther Полчаса назад
..."Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США"...

В 90-е зрители США готовились к более демократичному и толлерастическому кино, которое сейчас хлебают полной ложкой с горкой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Sapsan 50 минут назад
Телохранитель клёвый фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Станислав 50 минут назад
Принцесса Китана слишком горяча, чтобы считать это фильм плохим )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Комментарий к фото
Все знают почему - из-за чувства юмора Шварцнеггера. После прочтения сценария Железный Арни понял что фильм всего лишь серая посредственность. В то время соперничающий с ним Слай позвонил и полюбопытствовал, что тот думает об этом фильме. Не моргнув глазом, Шварцнеггер ответил что , пожалуй да, пойдёт, проект интересный. Рванув на всех парах в киностудию из желания обогнать конкурента, Сильвестр берёт роль протагониста. Вообразите, насколько широка была улыбка Арни, когда он узнал об этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА Час назад
Телохранитель - можно смотреть бесконечно!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
Последний киногерой по моему вышел в неудачное время + плохо рекламировали по этому ни кто и не пошел на него

часто так бывает что рекламную компанию проваливают и на фильм ни кто не идет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
678
Илья Час назад
До сих про пересматриваю эти шедевры и детям показываю. В нынешних реалиях вообще не достижимый космос .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
ruslan d Илья 22 минуты назад
Какой из этих фильмов космос, кроме телохранителя , да и то только из-за актеров ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
403
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

960455



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 занимательных фактов о кинематографе
12 занимательных фактов о кинематографе
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября
Набирающие популярность в сообществах
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Взрыв многоэтажек в Турции
Взрыв многоэтажек в Турции
Как лечат самые опасные в мире болезни
Как лечат самые опасные в мире болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриные грудки в морозилке

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#в мире#аварии#авто аварии#забавно#США#дети#улыбнуло#знаменитости
#фото#машина#животные#ДТП#люди#Автовсячина#позитив#истории#Россия#кино
#автомир#Прикол#история#интересно#интересное#подборка#СССР#сарказм#кошка#Китай
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Как снимали фильм "Титаник": кадры со съемок и интересные факты о съемках Как снимали фильм "Титаник": кадры со съемок и интересные факты о съемках Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х Как снимали фильм "Марс атакует" Как снимали фильм "Марс атакует" Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" Интересные факты о фильме "Один дома" Интересные факты о фильме "Один дома"

На что жалуетесь?

Вернуться