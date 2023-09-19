Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России

Фильм "Последний киногерой" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли рассказывает про мальчика, который попал в мир кино. Данная картина ярко показывала и высмеивала распространенные клише, которые мы так часто наблюдаем в голливудских фильмах. И это просто прекрасно. И самое главное, что российскому зрителю такое высмеивание очень даже зашло.

А вот многие американские зрители не оценили такое высмеивание клише. Для них фильм оказался весьма глупым и бессмысленным. Хотя весь смысл как раз и состоял в том, чтобы высмеять глупость и клишированность популярных фильмов.

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