Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России

"Телохранитель" - это еще один фильм с Кевином Костнером, который снова пришелся не по вкусу американским зрителям. Фильм для них показался скучным и неинтересным. Единственное, что оценили как зрители, так и критики, так это песню "I Have Nothing" в исполнении Уитни Хьюстон. Данная композиция даже была номинирована на "Оскар", но статуэтку в тот год унесла композиция "A Whole New World" из мультфильма "Аладдин". А вот нашему зрителю данный фильм более чем зашел.

Смертельная битва