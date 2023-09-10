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Русские ребята в Питере до кровавых соплей избили мигранта с ножом

Русские ребята в Питере до кровавых соплей избили мигранта с ножом

Автор:
10 сентября 2023 21:54
Метки: Отмудохали   Питер   мигранты   
767
1
1

Местный парень вышел на пробежку и увидел как по парку разгуливает агрессивный гастарбайтер с ножом возле детей, не долго думая он с другом обезвредил иностранного специалиста.

Источник:

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Метки: Отмудохали   Питер   мигранты   
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13  комментариев
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31k
Владимир 2 часа назад
Да он и так не поймет. Их бесполезно воспитывать вообще. Воспитываются только те, у кого мозг есть - например обезьяны.
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14k
kotovski 6 минут назад
пока политика государства будет поощрять ввоз "иностранных специалистов" , мусора крышевать диаспоры(опг) такое поведение будет нормой!

Ссылка youtu.be
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
Надо было ему нож в очко забить, рукояткой вперёд...
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15k
info-kozirev Полчаса назад
Ооо прям бальзам на душу,только вот воспитывать бесполезно,это тупой скот и подохнет скотом,давно пора выдворять всех (дать 72 часа,не выйдут,зачистить нахер,тут даже менты не нужны,местные,уставшие от этого сучьего мигрансткого сброда их сами вырежут)
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19k
Robin Hood 52 минуты назад
Надо было отпистить так чтоб он еще и
Ссылка www.youtube.com
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1k
Михаил 57 минут назад
Это здорово, но сейчас за ребят возьмутся правоохранительные органы/диаспоры и обвинят в том, что избили "гостя из братской республики, который ничего плохого не сделал, а даже наоборот, строил для местных красивый и надёжный дома!
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17k
Shtoppi Час назад
надо было так отпи_дить этого куска, что б со всех дыр кровь струйками текла. сука, чурка ипАная!
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5k
A Час назад
Если властям пох ,то население берет ситуацию в свои руки
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64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
животное.
сегодня в такси попался киргиз который пол дороги рассказывал как при советах они были рабы и воровали с мамой мясо и масло с комбината продавали и жили хорошо а потом советы развалились и сейчас у них в правительстве все воры наследники советов. на вопрос а какого хера он делает в России заявил что он патриот Киргизстана а здесь у нас по делам . ну как всегда
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