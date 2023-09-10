Русские ребята в Питере до кровавых соплей избили мигранта с ножом

767
1
1
Местный парень вышел на пробежку и увидел как по парку разгуливает агрессивный гастарбайтер с ножом возле детей, не долго думая он с другом обезвредил иностранного специалиста.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах
- Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу
- В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов
- Историк Соколов, расчленивший студентку, сравнил тюрьму с санаторием
- В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов
Метки: Отмудохали Питер мигранты
Новости партнёров
сегодня в такси попался киргиз который пол дороги рассказывал как при советах они были рабы и воровали с мамой мясо и масло с комбината продавали и жили хорошо а потом советы развалились и сейчас у них в правительстве все воры наследники советов. на вопрос а какого хера он делает в России заявил что он патриот Киргизстана а здесь у нас по делам . ну как всегда