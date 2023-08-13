Историк Соколов, расчленивший студентку, сравнил тюрьму с санаторием

Сам же Соколов и вовсе сравнивает свое прибывание в колонии с санаторием. В своих письмах матери он сообщил, что заведует местной библиотекой и читает лекции заключенным. Он регулярно посещает спортзал, баню, доволен питанием и "стерильной чистотой вокруг".





Надо было тогда фанату Наполеона пожизненное давать, раз всем так доволен.