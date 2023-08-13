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Историк Соколов, расчленивший студентку, сравнил тюрьму с санаторием

Историк Соколов, расчленивший студентку, сравнил тюрьму с санаторием

Автор:
13 августа 2023 09:27
Сообщество : Криминал
Метки: Питер   историк   санаторий   соколов   тюрьма   убийство   
1633
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История Олега Соколова три года назад наделала много шума. Именитый историк, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн, доцент и прочая, возомнил себя вершителем судеб человеческих и убил свою любовницу.

Убил цинично, расчленил и попытался избавиться от трупа, сбросив его в реку. Не получилось. Поймали, экспертиза доказала, что Соколов был вменяем. Его осудили, и в декабре 2020 года историк заехал в колонию строго режима №6 в Обухово на двенадцать с половиной лет.


 Два раза пытался добиться смягчения приговора и оба раза суд ему отказывал. Но Соколов не унывает, за время, проведенное за решеткой, он умудрился обзавестись двумя новыми поклонницами. Одна поддерживает его "духовно" и даже собралась за него замуж, вторая следит за квартирой, в которой историк совершил убийство.


Сам же Соколов и вовсе сравнивает свое прибывание в колонии с санаторием. В своих письмах матери он сообщил, что заведует местной библиотекой и читает лекции заключенным. Он регулярно посещает спортзал, баню, доволен питанием и "стерильной чистотой вокруг".


Надо было тогда фанату Наполеона пожизненное давать, раз всем так доволен.

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Метки: Питер   историк   санаторий   соколов   тюрьма   убийство   
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12  комментариев
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2k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
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10k
au3 3 минуты назад
".... вторая следит за квартирой, в которой историк совершил убийство."

Ах ты ж хитрая жопа ...
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11k
Властелин 4 минуты назад
Наверное любовница повела себя не так и знала лишнего. Слово за слово.
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11k
Властелин 5 минут назад
Читая что завел двух любовниц. пока не прочел до конца думал что за любовницы в тюрьме.
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309
данила беринский Полчаса назад
на месте Панасенкова я бы напрягся, его могут навестить откинувшиеся зеки, прослушавшие курс лекций Соколова))
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1k
Jorr 38 минут назад
Ну с харизмой у него всё в порядке. Видел несколько его лекций у Гоблина, так его слушать реально интересно. Рассказчик он отличный. Не удивлюсь, если у откинувшихся из его колонии интерес к наполеоновским войнам будет зашкаливать.
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930
ruslan d Час назад
Вот гнида ...
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8k
Дмитрий Час назад
Надеюсь лекции на французском?
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95
Собака У Попа Час назад
Ну и реконструировал бы себе Наполеона. Зачем он Чикотило то рекоструировать начал?
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