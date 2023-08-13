Историк Соколов, расчленивший студентку, сравнил тюрьму с санаторием

История Олега Соколова три года назад наделала много шума. Именитый историк, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн, доцент и прочая, возомнил себя вершителем судеб человеческих и убил свою любовницу.
Убил цинично, расчленил и попытался избавиться от трупа, сбросив его в реку. Не получилось. Поймали, экспертиза доказала, что Соколов был вменяем. Его осудили, и в декабре 2020 года историк заехал в колонию строго режима №6 в Обухово на двенадцать с половиной лет.
Два раза пытался добиться смягчения приговора и оба раза суд ему отказывал. Но Соколов не унывает, за время, проведенное за решеткой, он умудрился обзавестись двумя новыми поклонницами. Одна поддерживает его "духовно" и даже собралась за него замуж, вторая следит за квартирой, в которой историк совершил убийство.
Сам же Соколов и вовсе сравнивает свое прибывание в колонии с санаторием. В своих письмах матери он сообщил, что заведует местной библиотекой и читает лекции заключенным. Он регулярно посещает спортзал, баню, доволен питанием и "стерильной чистотой вокруг".
Надо было тогда фанату Наполеона пожизненное давать, раз всем так доволен.
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Ах ты ж хитрая жопа ...