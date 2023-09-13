16 любопытных гаджетов и приспособлений, которые, скорее всего, прошли мимо вас

Интересные гаджеты и устройства со всего мира, о существовании которых многие не знали.
Технологический прогресс за несколько десятков лет подарил человечеству уйму полезных приспособлений, которые значительно упрощают жизнь и делают её комфортней. Гаджеты и различные устройства изобретают сотни компаний в мире. Каждый старается сделать своё новшество уникальным и максимально полезным. Неудивительно, что на современном рынке можно встретить штуки, которыми многие люди активно пользуются, но при этом мы их никогда ранее не встречали. Успевать следить за новинками дано не всем. Тем более далеко не о каждом устройстве трубят из каждого утюга.
Портативный проектор
Устройство поможет вам весело провести время в любом месте. Оно имеет высококачественный звук, отличается крайне скромными габаритами и работает до пяти часов без подзарядки.
Холодильник для косметики
Позволяет продлить срок годности быстропортящихся кремов и лосьонов.
Полотенцесушитель
Устройство дополнит дизайн ванной и максимально быстро высушит мокрые полотенца.
Титановое универсальное кольцо
Отличный вариант для тех, кто любит долгие путешествия. Поможет отрезать, открыть и отпилить.
Электрическая мухобойка со встроенным счётчиком
Встроенный счётчик позволит определить, кто является лучшим охотником за надоедливыми насекомыми.
Прикрепляемая подсветка для сумки
Теперь женщинам не придётся тратить уйму времени на «раскопки» в своей сумочке.
Грузовой робот Gitamini понесёт ваши покупки вместо вас
Он будет везде следовать за вами и не собьётся с маршрута, а всё благодаря особой радарной технологии.
Компьютерная мышь оригами складывается и легко упаковывается
Широкоформатный изогнутый монитор Odyssey G9 NEO — мечта любого геймера
Первая в своем роде переносная картографическая система NavVis VLX
Устройство, позволяющее быстро и качественно сканировать застроенную среду (строительные площадки, лестницы и различные технические помещения).
AeroGarden — домашняя умная фитоферма
Устройство произвело настоящую революцию в домашнем садоводстве. Благодаря ему вы можете вырастить растения в несколько раз быстрее и при этом не использовать почву.
Многоразовая складная бутылка позволит значительно сэкономить место в сумке или рюкзаке
Диско-свет для ванны
Приспособление для тех, кто привык расслабляться с шиком.
Массажёр для глаз
Гаджет воспроизводит музыку, дует мягким воздухом, нагревается и помогает уставшим глазам расслабиться после напряжённого дня за компьютером.
Солнцезащитные очки с функцией Bluetooth
Надоели наушники? Очки отлично заменят их.
Умные шахматы
Благодаря встроенному магнитному механизму чудо-шахматы сами расставляют фигуры, а модуль искусственного интеллекта поддержит игру с человеком (и не только в режиме оффлайн).
Источник:
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Ножку у яблока?
Складная бутылка, пожалуй, может пригодиться в походе... за пивом...
А почему я не должен хотеть использовать почву? Это какая то "зелёная" практика? Или религия?