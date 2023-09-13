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16 любопытных гаджетов и приспособлений, которые, скорее всего, прошли мимо вас

16 любопытных гаджетов и приспособлений, которые, скорее всего, прошли мимо вас

Автор:
13 сентября 2023 07:25
Метки: в мире   гаджет   интересно   подборка   приспособления   устройство   
2226
17

Интересные гаджеты и устройства со всего мира, о существовании которых многие не знали.

Технологический прогресс за несколько десятков лет подарил человечеству уйму полезных приспособлений, которые значительно упрощают жизнь и делают её комфортней. Гаджеты и различные устройства изобретают сотни компаний в мире. Каждый старается сделать своё новшество уникальным и максимально полезным. Неудивительно, что на современном рынке можно встретить штуки, которыми многие люди активно пользуются, но при этом мы их никогда ранее не встречали. Успевать следить за новинками дано не всем. Тем более далеко не о каждом устройстве трубят из каждого утюга.

Портативный проектор

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Устройство поможет вам весело провести время в любом месте. Оно имеет высококачественный звук, отличается крайне скромными габаритами и работает до пяти часов без подзарядки.

Холодильник для косметики

Позволяет продлить срок годности быстропортящихся кремов и лосьонов.

Полотенцесушитель

Устройство дополнит дизайн ванной и максимально быстро высушит мокрые полотенца.

Титановое универсальное кольцо

Отличный вариант для тех, кто любит долгие путешествия. Поможет отрезать, открыть и отпилить.

Электрическая мухобойка со встроенным счётчиком

Встроенный счётчик позволит определить, кто является лучшим охотником за надоедливыми насекомыми.

Прикрепляемая подсветка для сумки

Теперь женщинам не придётся тратить уйму времени на «раскопки» в своей сумочке.

Грузовой робот Gitamini понесёт ваши покупки вместо вас

Он будет везде следовать за вами и не собьётся с маршрута, а всё благодаря особой радарной технологии.

Компьютерная мышь оригами складывается и легко упаковывается

Широкоформатный изогнутый монитор Odyssey G9 NEO — мечта любого геймера

Первая в своем роде переносная картографическая система NavVis VLX

Устройство, позволяющее быстро и качественно сканировать застроенную среду (строительные площадки, лестницы и различные технические помещения).

AeroGarden — домашняя умная фитоферма

Устройство произвело настоящую революцию в домашнем садоводстве. Благодаря ему вы можете вырастить растения в несколько раз быстрее и при этом не использовать почву.

Многоразовая складная бутылка позволит значительно сэкономить место в сумке или рюкзаке

Диско-свет для ванны

Приспособление для тех, кто привык расслабляться с шиком.

Массажёр для глаз

Гаджет воспроизводит музыку, дует мягким воздухом, нагревается и помогает уставшим глазам расслабиться после напряжённого дня за компьютером.

Солнцезащитные очки с функцией Bluetooth

Надоели наушники? Очки отлично заменят их.

Умные шахматы

Благодаря встроенному магнитному механизму чудо-шахматы сами расставляют фигуры, а модуль искусственного интеллекта поддержит игру с человеком (и не только в режиме оффлайн).

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Метки: в мире   гаджет   интересно   подборка   приспособления   устройство   
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9  комментариев
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47k
Максим Т. 2 часа назад
Прошли - и слава богу.
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16k
Мистер Фикс 24 минуты назад
Что можно отпилить таким кольцом?
Ножку у яблока?
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18k
RDen Полчаса назад
мухобойка это шедевр
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
В основном - полная шняга.
Складная бутылка, пожалуй, может пригодиться в походе... за пивом...
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3k
Deniss 57 минут назад
отборнейшая шняга
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7k
Pravednik84 59 минут назад
Комментарий к фото
Устройство произвело настоящую революцию в домашнем садоводстве. Благодаря ему вы можете вырастить растения в несколько раз быстрее и при этом не использовать почву.

А почему я не должен хотеть использовать почву? Это какая то "зелёная" практика? Или религия?

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34k
Андрей Иванов Час назад
Это я мимо них прошёл. У меня мусора в квартире и без этой муйни хватает
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Знаешь, я и без этой почти никому ненужной 89йни нормально живу.
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