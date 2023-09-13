16 любопытных гаджетов и приспособлений, которые, скорее всего, прошли мимо вас

Технологический прогресс за несколько десятков лет подарил человечеству уйму полезных приспособлений, которые значительно упрощают жизнь и делают её комфортней. Гаджеты и различные устройства изобретают сотни компаний в мире. Каждый старается сделать своё новшество уникальным и максимально полезным. Неудивительно, что на современном рынке можно встретить штуки, которыми многие люди активно пользуются, но при этом мы их никогда ранее не встречали. Успевать следить за новинками дано не всем. Тем более далеко не о каждом устройстве трубят из каждого утюга.

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