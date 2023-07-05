Самые полезные виды насекомых на дачном участке

Несколько насекомых, которые помогают на дачных участках в борьбе с вредителями.
Самые известные огородные помощники — божьи коровки. За день хищница съедает 40-50 штук тли, а её личинка — и того больше! Только представьте: десяток насекомых способен уничтожить до полутысячи паразитов в день!
Но тля всё равно плодится быстрее, чем божьи коровки способны её уничтожать. К счастью, они борются не в одиночку. Им на помощь приходят хищные клопы. Да, они вонючие и кусачие, зато эффективно справляются со скоплениями тли. И не только её. По некоторым данным, хищные клопы уничтожают до 95% кладок плодовых клещей.
Божьи коровки ищут добычу с воздуха, клопы рыщут по растениям, а вот жужелицы преследуют вредителей на поверхности земли. Это крупные тяжелобронированные жуки, многие из которых даже не умеют летать. Зато они очень сильные.
Чаще всего в садах и огородах можно встретить садовых жужелиц. Они подвижны, агрессивны и охотятся на гусениц и улиток. Единственный недостаток этих членистоногих — они не стесняются вести огонь по своим: нападать как на других жужелиц, так и на более мелких представителей своего вида.
А вот трихограмма — молодец, она нападает только на бабочек-плодожорок, защищая тем самым фрукты и овощи от нашествия гусениц. Только делает она это не самым симпатичным способом. У самой трихограммы нет ни сил, ни способностей бороться напрямую, ведь это маленькая мушка меньше миллиметра в длину.
Зато у неё есть длинный и тонкий яйцеклад, которым очень удобно прокалывать яйца бабочек и прятать туда своих детишек. Гусеничке не удастся вылупиться — её съедят раньше. Яйцо покинет уже полностью сформировавшаяся муха, готовая учинить разбой над следующей партией яиц. А самое приятное — этих насекомых можно нанять! Некоторые компании разводят мушек и продают их десятками и сотнями миллионов особей в год.
Приглашённый гость – обыкновенный . Встретить его в огороде нереально, зато он старательно защищает парки и сады от короедов. Так держать, мистер муравьежук!
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