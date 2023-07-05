Самые полезные виды насекомых на дачном участке

Самые известные огородные помощники — божьи коровки. За день хищница съедает 40-50 штук тли, а её личинка — и того больше! Только представьте: десяток насекомых способен уничтожить до полутысячи паразитов в день!

Но тля всё равно плодится быстрее, чем божьи коровки способны её уничтожать. К счастью, они борются не в одиночку. Им на помощь приходят хищные клопы. Да, они вонючие и кусачие, зато эффективно справляются со скоплениями тли. И не только её. По некоторым данным, хищные клопы уничтожают до 95% кладок плодовых клещей.