Фотограф показал обратную сторону эффектных и масштабных фотоинсталляций

Канадский фотограф и художник Бенджамин Фон Вонг считает, что искусство должно не просто говорить о чём-то, а просто кричать во всё горло, чтобы люди обращали внимание на глобальные проблемы. Он создает масштабные фотоинсталляции, призывающие людей задуматься о проблеме загрязнения мирового океана, вездесущего пластика и некоторых явлениях современного мира. Также фотограф делится тем, как были сделаны те или иные снимки, и публикует то, что происходило на площадке во время съёмок.

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