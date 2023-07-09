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Фотограф показал обратную сторону эффектных и масштабных фотоинсталляций

Фотограф показал обратную сторону эффектных и масштабных фотоинсталляций

Автор:
09 июля 2023 09:21
Метки: в мире   за кадром   интересно   подборка   проблема   экология   
2790
35

Житель Канады Бенджамин Фон Вонг создает масштабные фотоинсталляции и показывает, как были сделаны те или иные снимки.

Канадский фотограф и художник Бенджамин Фон Вонг считает, что искусство должно не просто говорить о чём-то, а просто кричать во всё горло, чтобы люди обращали внимание на глобальные проблемы. Он создает масштабные фотоинсталляции, призывающие людей задуматься о проблеме загрязнения мирового океана, вездесущего пластика и некоторых явлениях современного мира. Также фотограф делится тем, как были сделаны те или иные снимки, и публикует то, что происходило на площадке во время съёмок.

Кибер-леди

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Разделение пластикового моря

Повелительница технологий

Серия фотоинсталляций Бенджамина Фон Вонга в кибернетическом стиле была сделана в партнёрстве с компанией Dell и призвана обратить внимание на проблему переработки электронных отходов.

Прогулка по воздуху

С Бенджамином сотрудничают известные мировые компании, такие как Dell и Nike.

В центре происходящего

Нужда в пластике

Не сложно заметить, что основная тема в работах фотографа — это опасность вездесущего пластика.

Вспомним про биткоины

Пластиковый океан

Микропластик при стирке

Фото об опасности пластиковых микроволокон, которые при стирке синтетических тканей попадают в канализацию.

Жуткая фантазия

В этой серии фотографий автор фантазировал, как будет выглядеть наш мир, если человечество угробит экологию окончательно.

А всё начиналось с одной выкинутой бутылки

Человек, как часть природы

Ещё одна пластиковая фантазия

Пловец будущего

Быстрая мода и её влияние на изменение климата

Человек с бакланом

Покажи, что получилось

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Метки: в мире   за кадром   интересно   подборка   проблема   экология   
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10  комментариев
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3k
poбт 7 часов назад
зачем имитировать фотошоп тратя время и деньги если результат одинаковый

вроде чето про экологию изображает, но эти бутылки\стаканы нулёвые из магазина, а не с помойки... по сути он только увеличил количество пластикового мусора
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
ку е та какая-то
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25k
Сталкер 5 часов назад
Микропластик, микропластик, микропластик...
Ковид, ковид, ковид...
Глобальное потепление, глобальное потепление, глобальное потепление...
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49k
turyst 5 часов назад
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15k
Alex 6 часов назад
Да всем глубоко по хрену эти "инсталяции"... Тем более что на компе это делается легко и быстро.
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268
iskra 6 часов назад
Похоже,он скоро останется без работы. Нейросети рисуют гораздо быстрее и дешевле.
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359
Andrei 7 часов назад
Я думал что сейчас везде только свет, одежда, макияж и зелёная шторка.
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8k
Владимир 7 часов назад
Ну да, картинки занимательные. И не больше!
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33k
АнтонПолднев 8 часов назад
Да уж... Подход конечно очень впечатляет. Цену декораций мне даже трудно представить. А учитывая, что всё делается ради одного снимка...
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