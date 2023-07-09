Фотограф показал обратную сторону эффектных и масштабных фотоинсталляций

Житель Канады Бенджамин Фон Вонг создает масштабные фотоинсталляции и показывает, как были сделаны те или иные снимки.
Канадский фотограф и художник Бенджамин Фон Вонг считает, что искусство должно не просто говорить о чём-то, а просто кричать во всё горло, чтобы люди обращали внимание на глобальные проблемы. Он создает масштабные фотоинсталляции, призывающие людей задуматься о проблеме загрязнения мирового океана, вездесущего пластика и некоторых явлениях современного мира. Также фотограф делится тем, как были сделаны те или иные снимки, и публикует то, что происходило на площадке во время съёмок.
Кибер-леди
Разделение пластикового моря
Повелительница технологий
Серия фотоинсталляций Бенджамина Фон Вонга в кибернетическом стиле была сделана в партнёрстве с компанией Dell и призвана обратить внимание на проблему переработки электронных отходов.
Прогулка по воздуху
С Бенджамином сотрудничают известные мировые компании, такие как Dell и Nike.
В центре происходящего
Нужда в пластике
Не сложно заметить, что основная тема в работах фотографа — это опасность вездесущего пластика.
Вспомним про биткоины
Пластиковый океан
Микропластик при стирке
Фото об опасности пластиковых микроволокон, которые при стирке синтетических тканей попадают в канализацию.
Жуткая фантазия
В этой серии фотографий автор фантазировал, как будет выглядеть наш мир, если человечество угробит экологию окончательно.
А всё начиналось с одной выкинутой бутылки
Человек, как часть природы
Ещё одна пластиковая фантазия
Пловец будущего
Быстрая мода и её влияние на изменение климата
Человек с бакланом
Покажи, что получилось
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вроде чето про экологию изображает, но эти бутылки\стаканы нулёвые из магазина, а не с помойки... по сути он только увеличил количество пластикового мусора
Ковид, ковид, ковид...
Глобальное потепление, глобальное потепление, глобальное потепление...