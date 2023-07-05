Новинка для чтения электронных книг: гарнитура в виде солнцезащитных очков

Для тех, кто любит читать, а также пробовать всё самое современное и модное, компания Sol создала интересное устройство. Выглядит как очки от солнца, а на самом деле это читалка для электронных книг. Без помощи рук!
Устройство весит всего около 100 грамм, удобно в носке и даёт возможность читать книги с полным комфортом — хоть стоя, хоть сидя, хоть лёжа. Однако если вы подумали, что сможете перелистывать страницы, вращая глазами или как-то используя силу своего разума, вынуждены вас огорчить. Гаджет Sol Reader этого не умеет.
По словам генерального директора компании Sol Бена Челфа, гарнитура создана с целью сфокусироваться именно на чтении и сделать этот процесс удобным и приятным. Никаких излишеств вроде дополненной и виртуальной реальности в ней не предусмотрено.
Нас главным образом интересует, как наши личные устройства могут побудить нас разумно проводить время. Мы создаем Sol Reader специально для одного важного варианта использования — чтения.
Устройство простое: оно надевается на глаза, как очки, и блокирует все отвлекающие факторы во время чтения. Очень помогает сосредотачиваться на чтении.
Стоимость гаджета — 350 долларов, в настоящее время он тестируется. В массовое производство еще не поступил, но доступен для предварительного заказа. Очки-читалка поставляются с пультом дистанционного управления и зарядным устройством. Полного заряда батареи хватает примерно на 30 часов чтения.
В устройстве предусмотрена подстройка под разные диоптрии, поэтому люди с близорукостью и дальнозоркостью могут пользоваться им без дополнительной коррекции (до определённого предела). Дисплеи имеют диагональ1,3 дюйма, разрешение 256×256 на каждый глаз, используется технология E-Ink (электронные чернила). Емкость хранилища ограничена 64 МБ, но гарнитура по беспроводной связи подключается к мобильному приложению iOS или Android, которое позволяет копировать файлы EPUB без DRM, поэтому хранить на устройстве всю свою электронную библиотеку нет необходимости.
Страницы электронной книги проецируются на тёмный фон, и производитель описывает процесс чтения как аналогичный просмотру страниц настоящей книги. Чтобы листать страницы, пользователи нажимают кнопки на пульте дистанционного управления, так что совсем без рук всё-таки не обойтись.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да это устройство для уничтожения глаз, с таким разрешением...