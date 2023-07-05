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Новинка для чтения электронных книг: гарнитура в виде солнцезащитных очков

Новинка для чтения электронных книг: гарнитура в виде солнцезащитных очков

Автор:
05 июля 2023 16:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   гаджет   гарнитура   интересно   новинка   технологии   устройство   читалка   
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Для тех, кто любит читать, а также пробовать всё самое современное и модное, компания Sol создала интересное устройство. Выглядит как очки от солнца, а на самом деле это читалка для электронных книг. Без помощи рук!

Устройство весит всего около 100 грамм, удобно в носке и даёт возможность читать книги с полным комфортом — хоть стоя, хоть сидя, хоть лёжа. Однако если вы подумали, что сможете перелистывать страницы, вращая глазами или как-то используя силу своего разума, вынуждены вас огорчить. Гаджет Sol Reader этого не умеет.


По словам генерального директора компании Sol Бена Челфа, гарнитура создана с целью сфокусироваться именно на чтении и сделать этот процесс удобным и приятным. Никаких излишеств вроде дополненной и виртуальной реальности в ней не предусмотрено.


Нас главным образом интересует, как наши личные устройства могут побудить нас разумно проводить время. Мы создаем Sol Reader специально для одного важного варианта использования — чтения.


Устройство простое: оно надевается на глаза, как очки, и блокирует все отвлекающие факторы во время чтения. Очень помогает сосредотачиваться на чтении.


Стоимость гаджета — 350 долларов, в настоящее время он тестируется. В массовое производство еще не поступил, но доступен для предварительного заказа. Очки-читалка поставляются с пультом дистанционного управления и зарядным устройством. Полного заряда батареи хватает примерно на 30 часов чтения.


В устройстве предусмотрена подстройка под разные диоптрии, поэтому люди с близорукостью и дальнозоркостью могут пользоваться им без дополнительной коррекции (до определённого предела). Дисплеи имеют диагональ1,3 дюйма, разрешение 256×256 на каждый глаз, используется технология E-Ink (электронные чернила). Емкость хранилища ограничена 64 МБ, но гарнитура по беспроводной связи подключается к мобильному приложению iOS или Android, которое позволяет копировать файлы EPUB без DRM, поэтому хранить на устройстве всю свою электронную библиотеку нет необходимости.


Страницы электронной книги проецируются на тёмный фон, и производитель описывает процесс чтения как аналогичный просмотру страниц настоящей книги. Чтобы листать страницы, пользователи нажимают кнопки на пульте дистанционного управления, так что совсем без рук всё-таки не обойтись.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   гаджет   гарнитура   интересно   новинка   технологии   устройство   читалка   
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4  комментария
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М С Час назад
256x256 в 21 веке? В устройстве "специально для чтения"??
Да это устройство для уничтожения глаз, с таким разрешением...
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72
устал я от вас 16 минут назад
Не правильная читалка. Гораздо удобней если слова будут проецироваться по одному за раз, так и скорость чтения значительно выше и глаза не устают.
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10k
Игорь 42 минуты назад
подарок для офтальмологов
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