Новинка для чтения электронных книг: гарнитура в виде солнцезащитных очков

Устройство весит всего около 100 грамм, удобно в носке и даёт возможность читать книги с полным комфортом — хоть стоя, хоть сидя, хоть лёжа. Однако если вы подумали, что сможете перелистывать страницы, вращая глазами или как-то используя силу своего разума, вынуждены вас огорчить. Гаджет Sol Reader этого не умеет.

По словам генерального директора компании Sol Бена Челфа, гарнитура создана с целью сфокусироваться именно на чтении и сделать этот процесс удобным и приятным. Никаких излишеств вроде дополненной и виртуальной реальности в ней не предусмотрено.