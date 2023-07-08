12 странных статуй и памятников со всего света

Улицы разных городов мира украшены памятниками и статуями. Некоторые из них посвящены историческим личностям, другие — важным событиям, а иногда… Похоже, иногда некоторые статуи устанавливают просто веселья ради. Или смысл некоторых архитектурных произведений настолько же загадочен и абсурден, как и их внешний облик. А нам остаётся только удивлённо смотреть на скульптуру и думать над тем, что же именно хотел сказать автор и откуда у него столько фантазии.

Обычный фонтан, ничего необычного