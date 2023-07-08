12 странных статуй и памятников со всего света

Некоторые работы скульпторов оказываются настолько оригинальными, что невольно задумываешься: а что вообще хотели этим сказать? Перед вами подборка странных и неожиданных памятников со всего мира, доказывающих, что фантазия скульпторов не знает границ.
Улицы разных городов мира украшены памятниками и статуями. Некоторые из них посвящены историческим личностям, другие — важным событиям, а иногда… Похоже, иногда некоторые статуи устанавливают просто веселья ради. Или смысл некоторых архитектурных произведений настолько же загадочен и абсурден, как и их внешний облик. А нам остаётся только удивлённо смотреть на скульптуру и думать над тем, что же именно хотел сказать автор и откуда у него столько фантазии.
Обычный фонтан, ничего необычного
Homo democraticus в Риге
Мисс Аллигатор
Рональд Макдональд-долгоносик
Спасибо за ночные кошмары.
Руконожковая скамейка
Я получаю ожоги первой степени, просто глядя на это. Ненавижу металлические сидения на солнце.
Лягушка в прыжке
Композиция, которая не нуждается в лишних словах
Леди-краб
Три носорога друг на друге
Эта скульптура была на Астор-плейс. Насколько я знаю, её там больше нет. Она была установлена, чтобы привлечь внимание к трём оставшимся в живых северным белым носорогам.
Внезапная кукуруза в аэропорту
Таинственный зверь
Синий пёс
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Не трожь то, чего не понимаешь.
И не по Москве реке.
Иди учи историю, сосунок.
Если че, у нас на заводе лежит здоровенная болванка ,тонн 5 весом. Так она при заморозках неделю теплая,а после заморозков - неделю лежит покрытая инеем.
А те, кто ходил в школу,наверняка могут посчитать теплоемкость тонны бронзы.
Не удивлюсь, даже если пластмассовая.