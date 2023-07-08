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12 странных статуй и памятников со всего света

12 странных статуй и памятников со всего света

Автор:
08 июля 2023 09:21
Метки: в мире   интересно   подборка   скульптура   статуя   странность   
4195
14

Некоторые работы скульпторов оказываются настолько оригинальными, что невольно задумываешься: а что вообще хотели этим сказать? Перед вами подборка странных и неожиданных памятников со всего мира, доказывающих, что фантазия скульпторов не знает границ.

Улицы разных городов мира украшены памятниками и статуями. Некоторые из них посвящены историческим личностям, другие — важным событиям, а иногда… Похоже, иногда некоторые статуи устанавливают просто веселья ради. Или смысл некоторых архитектурных произведений настолько же загадочен и абсурден, как и их внешний облик. А нам остаётся только удивлённо смотреть на скульптуру и думать над тем, что же именно хотел сказать автор и откуда у него столько фантазии.

Обычный фонтан, ничего необычного

×
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Homo democraticus в Риге

Мисс Аллигатор

Рональд Макдональд-долгоносик

Спасибо за ночные кошмары.

Руконожковая скамейка

Я получаю ожоги первой степени, просто глядя на это. Ненавижу металлические сидения на солнце.

Лягушка в прыжке

Композиция, которая не нуждается в лишних словах

Леди-краб

Три носорога друг на друге

Эта скульптура была на Астор-плейс. Насколько я знаю, её там больше нет. Она была установлена, чтобы привлечь внимание к трём оставшимся в живых северным белым носорогам.

Внезапная кукуруза в аэропорту

Таинственный зверь

Синий пёс

Источник:

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Метки: в мире   интересно   подборка   скульптура   статуя   странность   
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29  комментариев
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9k
Хатуль Мадан 17 часов назад
Кто-то всё-таки вдохновился посмотрев 100500 фоток в одной позе в исполнении Волочковой.
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3k
Gavanskiy 8 часов назад
А у нас в Питере вот такую очаровательную бабулечку на скамеечку посадили

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33k
АнтонПолднев 11 часов назад
У нас в Курске. Называется "Свидание".
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32k
Slonyash 14 часов назад
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8k
Роман 14 часов назад
Массандровский пляж постоянно сидит с бокалом =)
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5k
Ал Ри 15 часов назад
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10k
An4aR 16 часов назад
Городок Чешский Крумлов.
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1k
Николай 17 часов назад
Ничего не знаю....
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385
Андрей 18 часов назад
Не Мисс Аллигатор, а Большая Крокодила!
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3k
Timka 18 часов назад
Кошара есть у меня...
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16k
K7OO 19 часов назад
Кстати, Монро с заячьей головой ничуть не лучше Колумба с головой Петра I.
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95
Александра С K7OO 18 часов назад
Петр Первый - отличный памятник.
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95
Александра С K7OO 11 часов назад
Сколько будет два плюс два и умножить на четыре?
Не трожь то, чего не понимаешь.
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95
Александра С K7OO 11 часов назад
Не плавал, а ХОДИЛ.
И не по Москве реке.
Иди учи историю, сосунок.
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16k
K7OO 19 часов назад
А где эпический кусок говна на набережной возле "Ударника"?
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50k
Мойша 19 часов назад
Комментарий к фото
Памятник при жизни Волочковой?
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280
iskra 19 часов назад
Насчет металлических сидений могу сказать, что чем массивнее конструкция,тем дольше она набирает температуру. На мой взгляд, данная лавочка будет прохладной днем и теплой по ночам.
Если че, у нас на заводе лежит здоровенная болванка ,тонн 5 весом. Так она при заморозках неделю теплая,а после заморозков - неделю лежит покрытая инеем.
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280
iskra БамбарбияКиргуду 19 часов назад
Скамейка на фото запросто может тонну весить. И да, я бы с удовольствием посидел на ней жарким днем.
А те, кто ходил в школу,наверняка могут посчитать теплоемкость тонны бронзы.
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280
iskra Const67 17 часов назад
Ага. Бронза дорого. Поэтому скамейка скорее всего чугунная,или даже бетонная,с покраской или покрытием под бронзу.
Не удивлюсь, даже если пластмассовая.
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462
Olldd 20 часов назад
Где голова шестирукого видно. А вот где голова восьмирукого?
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8k
Trenzel2003 20 часов назад
ХУДОжества. А по мне, УБОЖЕСТВА! Больные люди, с больной фантазией договорились с другими больными. А нормальные к сожалению должны на это смотреть.
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55k
zloykoyot 20 часов назад
Возникает стойкая ассоциация.
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127k
Аааа 20 часов назад
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