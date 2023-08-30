Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту

Отмечается, что сначала рабочие распилили корпус. Сделав отверстие, они поняли, что кот не собирается выходить через него. Работникам не помогла даже приманка в виде еды. В результате они приняли решение распилить хвостовой стабилизатор в нескольких местах и вытащить животное. После этого питомца накормили и напоили.



