Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту

В Москве на улице Молодцова рабочим во время установки памятника самолёту Ан-2 «Полярные авиалинии» пришлось распиливать монумент, чтобы спасти кота.
Животное застряло в хвостовом стабилизаторе и никак не могло вылезти. Достать кота удалось только после того, как памятник распилили в нескольких местах.
Отмечается, что сначала рабочие распилили корпус. Сделав отверстие, они поняли, что кот не собирается выходить через него. Работникам не помогла даже приманка в виде еды. В результате они приняли решение распилить хвостовой стабилизатор в нескольких местах и вытащить животное. После этого питомца накормили и напоили.
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Выход сделали, вкусняшку оставили и разошлись, не пугая котейку.