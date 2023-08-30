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Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту

Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту

Автор:
30 августа 2023 08:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   застрял   котик   памятник самолёту   помощь   фото   
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В Москве на улице Молодцова рабочим во время установки памятника самолёту Ан-2 «Полярные авиалинии» пришлось распиливать монумент, чтобы спасти кота.

Животное застряло в хвостовом стабилизаторе и никак не могло вылезти. Достать кота удалось только после того, как памятник распилили в нескольких местах.

Отмечается, что сначала рабочие распилили корпус. Сделав отверстие, они поняли, что кот не собирается выходить через него. Работникам не помогла даже приманка в виде еды. В результате они приняли решение распилить хвостовой стабилизатор в нескольких местах и вытащить животное. После этого питомца накормили и напоили.



Видео

Источник:

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Метки: Видео   Спасение   застрял   котик   памятник самолёту   помощь   фото   
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4  комментария
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11k
Летучий Мыш Полчаса назад
Вот паршивец
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14k
Алексей 8 минут назад
А зачем дальше пилить?
Выход сделали, вкусняшку оставили и разошлись, не пугая котейку.
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483
ruslan d 14 минут назад
Демон
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