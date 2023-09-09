Определитель Жемайтиса нулю не равен!

По окончании школы, Сергей выучился на механизатора, работал трактористом в колхозе. В 1930 году был призван на срочную военную службу. Служил краснофлотец Жемайтис на Тихоокеанском флоте, а демобилизовавшись, устроился матросом на корабль Торгового флота.

После флота Сергей поступил учиться на географический факультет Дальневосточного государственного университета/ДВФУ, но высшего образования не получил, окончив всего 2 курса.

Более 30 лет отдал он Дальнему Востоку — Амурская область, Приморский край, Приамурье: работал на золотых приисках, лесоразработках и строительстве автодорог. Был корреспондентом ряда дальневосточных газет.

Литературной деятельностью Жемайтис начал заниматься с 1937 года, печатаясь в благовещенской газете «Амурская правда». Затем перебрался в Московскую область.