Запрещённый герой поколения Луи Буссенар

У каждой эпохи свои герои. Но именно они служат морально-нравственным фундаментом, на котором происходит становление новых поколений.
Этого человека можно назвать основоположником целого жанра – приключений. Ведь его персонаж Жан Грандье – практически эталонный герой приключенческой литературы. Уже на основе его книги «Капитан Сорви-голова» стали появляться «Красные дьяволята», «Неуловимые мстители» и другие персонажи, которых так любили мальчишки нашей страны.
Собственно, патриотические настроения, которые Луи Буссенар (1847-1910) описывал в своих произведениях, можно объяснить личным опытом писателя. Горьким и печальным, поскольку Буссенар получил медицинское образование и служил полковым врачом во время франко-прусской войны (1870-1871).
Он вышел в отставку из-за ранения и ещё несколько лет занимался медицинской практикой. А потом полностью погрузился в литературу и журналистику. Успех к писателю пришёл после публикации второго романа «Кругосветное путешествие юного парижанина» (1880), который благосклонно приняли и критики, и читатели. И власти отправили Буссенара в поездку во Французскую Гвиану. Ради науки и получения новых впечатлений для книг. Затем были Марокко, Флорида, Индонезия и другие места. То есть впечатления Луи черпал из настоящих, а не выдуманных мест и эмоций.
Что примечательно, кроме родины и нашей страны книги Буссенара под негласным запретом во всём мире. На английской практически не печатаются. Ибо не любил англичан и немцев (опять же по личным причинам). И большая часть отрицательных персонажей в книгах были как раз представителями этих наций. Что есть проявление национализма.
Славу и признание автору принёс роман «Капитан Сорви-голова», повествующий как раз о событиях Второй англо-бурской войны и работе партизанского отряда, состоящего из подростков.
Прототипом главного героя стал герой настоящий – бурский разведчик Дани Терон (кстати, родственник актрисы Шарлиз Терон), создавший специальное подразделение велосипедистов и погибший во время попытки ликвидации британского генерала.
Выставил британцев в негативном ключе? Будешь предан забвению. Что и случилось почти на целый век. Произведения политически неудобного автора стали печататься только век спустя. И, что примечательно и показательно, нет ни одной экранизации ни одного произведения этого автора.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
В детстве зачитывался его "Капитан Сорви-голова", "Ледяной ад", "Похитители бриллиантов". А несколько лет назад попробовал перечитать - очень, очень наивные детские книги, именно для детей среднего школьного возраста.