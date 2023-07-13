Запрещённый герой поколения Луи Буссенар

Он вышел в отставку из-за ранения и ещё несколько лет занимался медицинской практикой. А потом полностью погрузился в литературу и журналистику. Успех к писателю пришёл после публикации второго романа «Кругосветное путешествие юного парижанина» (1880), который благосклонно приняли и критики, и читатели. И власти отправили Буссенара в поездку во Французскую Гвиану. Ради науки и получения новых впечатлений для книг. Затем были Марокко, Флорида, Индонезия и другие места. То есть впечатления Луи черпал из настоящих, а не выдуманных мест и эмоций.