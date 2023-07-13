FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 410 постов • 301 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов
Запрещённый герой поколения Луи Буссенар

Запрещённый герой поколения Луи Буссенар

Автор:
13 июля 2023 12:27
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Герой   Капитан Сорви-голова   Луи Буссенар   жанр   запрет   книга   литература   приключения   табу   эпоха   
937
7

У каждой эпохи свои герои. Но именно они служат морально-нравственным фундаментом, на котором происходит становление новых поколений.

Этого человека можно назвать основоположником целого жанра – приключений. Ведь его персонаж Жан Грандье – практически эталонный герой приключенческой литературы. Уже на основе его книги «Капитан Сорви-голова» стали появляться «Красные дьяволята», «Неуловимые мстители» и другие персонажи, которых так любили мальчишки нашей страны.

×
×

Собственно, патриотические настроения, которые Луи Буссенар (1847-1910) описывал в своих произведениях, можно объяснить личным опытом писателя. Горьким и печальным, поскольку Буссенар получил медицинское образование и служил полковым врачом во время франко-прусской войны (1870-1871).

Он вышел в отставку из-за ранения и ещё несколько лет занимался медицинской практикой. А потом полностью погрузился в литературу и журналистику. Успех к писателю пришёл после публикации второго романа «Кругосветное путешествие юного парижанина» (1880), который благосклонно приняли и критики, и читатели. И власти отправили Буссенара в поездку во Французскую Гвиану. Ради науки и получения новых впечатлений для книг. Затем были Марокко, Флорида, Индонезия и другие места. То есть впечатления Луи черпал из настоящих, а не выдуманных мест и эмоций.

Что примечательно, кроме родины и нашей страны книги Буссенара под негласным запретом во всём мире. На английской практически не печатаются. Ибо не любил англичан и немцев (опять же по личным причинам). И большая часть отрицательных персонажей в книгах были как раз представителями этих наций. Что есть проявление национализма.

Славу и признание автору принёс роман «Капитан Сорви-голова», повествующий как раз о событиях Второй англо-бурской войны и работе партизанского отряда, состоящего из подростков.

Прототипом главного героя стал герой настоящий – бурский разведчик Дани Терон (кстати, родственник актрисы Шарлиз Терон), создавший специальное подразделение велосипедистов и погибший во время попытки ликвидации британского генерала.

Выставил британцев в негативном ключе? Будешь предан забвению. Что и случилось почти на целый век. Произведения политически неудобного автора стали печататься только век спустя. И, что примечательно и показательно, нет ни одной экранизации ни одного произведения этого автора.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Герой   Капитан Сорви-голова   Луи Буссенар   жанр   запрет   книга   литература   приключения   табу   эпоха   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Kucher Полчаса назад
Ну в англо-бурской войне некого выставлять в положительном свете. Воевали одни ...даки против других ...даков. Это у Буссенара романтика и всё такое.
В детстве зачитывался его "Капитан Сорви-голова", "Ледяной ад", "Похитители бриллиантов". А несколько лет назад попробовал перечитать - очень, очень наивные детские книги, именно для детей среднего школьного возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр Полчаса назад
В детстве читал, отличные произведения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88670



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#кино#интересно#драка#факты#мир#Россия#актеры
#Юмор#забавно#позитив#шоу бизнес#удивительно#Еда#улыбнуло#Китай#полиция#маразм
#Прикол#люди#животные#Ynews#в мире#Прошлое#подборка#СССР#авария#Англия
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться