Пан фантаст

Писал Станислав о часто выглядящих непреодолимыми трудностях общения человечества с внеземными цивилизациями, о технологическом будущем планеты.

В конце 1950-х — 1960-х гг. автор пишет романы, которые заставили говорить о нём, как об одном из крупнейших фантастов этого времени — «Эдем»/Edem (1959: «Шестеро земных космонавтов, не рассчитав траектории, падают на практически неисследованную планету Эдем, где обнаруживают цивилизацию, проявления которой их шокируют. Пока они пытаются подогнать увиденное под человеческие мерки, картина происходящего рассыпается, словно карточный домик. Не сразу, во многом благодаря пошедшему на контакт аборигену, вырисовывается картина анонимной диктаторской власти, где невозможно сопротивление. У людей слишком мало знаний, слишком мало возможностей, да и есть ли у них право решать за другую цивилизацию?»), «Возвращение со звёзд»/Powrót z gwiazd (1961: «Космонавт Халь Брег 10 лет провёл в космическом корабле в межзвёздном пространстве. Но когда он вернулся из далёких миров на родную Землю, где прошло уже 127 лет, его ждали новые приключения и неожиданности, ведь жизнь там полностью изменилась – и быт, и обычаи людей, и для него в этом мире нет места»), «Солярис»/Solaris (1961: «Когда люди столкнулись с Солярисом — уникальным явлением Вселенной, мыслящим Океаном — его, естественно, начали изучать. Там наблюдались интереснейшие явления, в том числе и небезопасные, влекущие за собой гибель людей, — но в целом Солярис был признан неагрессивной планетой. Исходит из этого и прибывший на станцию Кельвин — но при этом сталкивается с неожиданным и пугающим: планета сама идёт на контакт, сама изучает прибывших, используя воспоминания людей. И неожиданно оказывается, что даже в космосе человек не может продвинуться в понимании мира, потому что он не понимает и не знает сам себя. И огромный, загадочный космический океан становится зеркалом, в котором честно и болезненно отражается душа»), «Непобедимый»/Niezwyciężony (1964: «Люди, прилетевшие на малоисследованную планету на корабле с гордым названием «Непобедимый», пытаются разобраться в гибели предыдущей экспедиции: их огромный, прекрасно защищенный, с запасами еды, воды и кислорода корабль «Кондор» стоит невредимый, но его экипаж — уже либо мумифицированные тела, либо отполированные песком кости. В ходе исследований к ним медленно приходит понимание: противник — эволюционировавшие механизмы, странные «мушки»-кристаллы, каждая из которых сама по себе лишь генерирует слабое поле, — но, собираясь в огромные тучи, они способны противостоять самым совершенным созданиям человеческих рук. И на поиски возможно уцелевших уходит человек. Один. Только так — в одиночку, наедине с отвагой, холодной головой и везением — можно пройти по этой планете. И горькой иронией кажется теперь название корабля…»), «Глас Господа»/Głos Pana (1968: «Роман основан на реальном поиске внеземных цивилизаций (SETI). Но автор развивает тему шире, показывая, что немалую роль в исследовании Вселенной играет личность. Если существует множество цивилизаций, то должна быть хоть одна, которая достигла уровня человеческого развития, или даже превзошла его. Но почему они не пытаются вступить в контакт? Может, нас отделяют миллионы световых лет и контакт невозможен? А может они пытаются вступить в контакт, но мы просто не знаем каким образом. Может мы, исследуя космос, и не догадываемся, что сигнал будет зашифрован в виде обычного космического шума...»).