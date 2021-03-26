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Пан фантаст

Пан фантаст (43 фото)

Автор:
26 марта 2021 22:18
Метки: имена   легенды   литература   память   
290
43
15 лет назад не стало, пожалуй, самого известного поляка ХХ века — писателя Станислава Лема
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Метки: имена   легенды   литература   память   
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Luc72 6 часов назад
Лем был великий провидец.
Наше не очень то и далекое, но НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ, если ничего в основах этого мира не поменяется.
Ну вот нравится мне его цитировать, а ведь так и будет, пройдет каких то 30 - 60 лет, сомнения в этом нет.

24 путешествие Тихого

Как то Йон Тихий встретился с лямкарями.
".. Жили мы в мире и согласии; цивилизация наша расцветала все пышнее. На протяжении веков изобретатели создавали машины, облегчавшие труд; и там, где в древности сотни лямкарей гнули облитые потом спины, через несколько веков стояло их у машин лишь двое-трое. Наши ученые все больше совершенствовали машины, и народ этому радовался, но последующие события показали, насколько эта радость была, увы, преждевременной. А именно: один ученый конструктор создал Новые Машины, столь совершенные, что они могли работать самостоятельно, без всякого наблюдения. И это было началом катастрофы.
По мере того как на заводах появлялись Новые Машины, толпы лямкарей лишались работы и, не получая вознаграждения, оказывались лицом к лицу с голодной смертью.
- Погоди, индиот, - прервал я его. - А что сталось с доходом, который приносили заводы?
- Как что? - возразил мой собеседник. - Доход поступал достойным, их законным владельцам.
Так вот, я уже сказал, что нависла угроза голодной смерти:
- Что ты говоришь, почтенный индиот!- воскликнул я. - Довольно было бы объявить заводы общественной собственностью, чтобы Новые Машины прокатились в благодеяние для вас!
Едва я произнес это, как индиот задрожал, замигал тревожно десятком глаз и запродал ушами, чтобы узнать, не слышал ли моих слов кто-либо из его товарищей, толпящихся у лестницы.
- Во имя десяти носов Ивды умоляю тебя, чужеземец, не высказывай такой ужасной ереси - это гнусное покушение на самую основу наших свобод! Знай, что высший наш закон, называемый принципом свободной частной инициативы граждан, гласит: никого нельзя ни к чему приневоливать, принуждать или даже склонять, если он того не хочет. А раз так, кто бы осмелился отобрать у достойных фабрики, если достойным было угодно радоваться им?! Это было бы самым вопиющим попранием свободы, какое только можно себе представить.
Итак, я уже говорил, что Новые Машины создали огромное множество неслыханно дешевых товаров и лучших припасов, но лямкари ничего не покупали, ибо им было не на что.
- Но, дорогой индиот, - вскричал я снова, - разве лямкари поступали так добровольно? Где же была ваша вольность, ваши гражданские свободы?!
- Ах, достойный чужеземец, - ответил, вздохнув, индиот, - наши законы по-прежнему соблюдались, но они говорят только о том, что всякий гражданин волен поступать со своим имуществом и деньгами, как ему угодно,
и ничего не говорят о том, где их взять.
Лямкарей никто не угнетал, никто их ни к чему не принуждал, они были совершенно свободны и могли делать все что угодно, а между тем, вместо того чтобы радоваться столь полной свободе, мерли как мухи. Положение становилось все более угрожающим: на заводских складах громоздились до неба горы товаров, которых никто не покупал, а по улицам бродили толпы отощалых, как тени, лямкарей.

Правящий государством Высокий Индинал, состоящий из спиритов и достойных, целый год совещался о мерах борьбы с этим злом. Члены его произносили длинные речи, с величайшим жаром ища выхода из тупика, но напрасны были все их усилия... ...
Был разработан законопроект, предписывавший владельцам заводов выделять известную долю своих доходов лямкарям, но и он был отвергнут, ибо, как справедливо заметил Ахриспирит Ноулейб, такая даровая раздача средств к существованию духовно развратила бы и унизила лямкарей. Тем временем горы готовых товаров все росли и наконец стали ссыпаться через заводские ограды, а измученные голодом лямкари стекались к ним толпами с грозными криками. Напрасно спириты с величайшей кротостью твердили им, что тем самым они восстают против законов государства и неисповедимых путей Инды, что они должны со смиреньем нести свой крест, ибо, умерщвляя плоть, они возносятся духом на непостижимую высоту и снискивают верную награду на небесах. Лямкари оказались глухи к этим мудрым словам, и для усмирения их злонамеренных замыслов пришлось прибегнуть к вооруженной силе..."
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10k
Сибирячка 5 часов назад
Абсолютно не соответствует описание событий во время оккупации описанных в автобиографии написанной самим Лемом
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15k
Пумба 5 часов назад
Да. Фантаст мирового уровня. Без каких-либо скидок. В детстве зачитывался Лемом. Он гораздо более понятен и легко читаем, чем тот же Бредбери. Я бы сравнил Лема с Хайнлайном.
Для меня польская фантастика - это три человека: Станислав Лем, Анджей Сапковский и вот полгода назад открыл для себя (по рекомендации Сергея Лукьяненко!) Ярослава Гжендовича. Уже прочел тетралогию "Владыка ледяного сада", фентези, замаскированное под НФ. Сейчас читаю "Гелий-3" - очень жесткая антиутопия, не хуже "Анклавов" Панова.
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19k
ПаганецЪ Пумба 4 часа назад
Гжендович не хуже "Анклавов"? Камрад, ты заинтриговал. Сильно. Надо попробовать почитать.
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35k
Бабай ПаганецЪ 4 часа назад
Вольский Марчин "Агент Низа" почитай, тоже поляк. Забавная книга.
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19k
ПаганецЪ Бабай 2 часа назад
Последнее время поляки вообще стали сильны в фантастике. Но не все писатели годны. Хотя... тут много зависит от переводчика. Того же Муркока хороший перевод хрен отыщешь, а то, что есть, читать невозможно. Но это я отвлёкся. Вольский, значит... Что ж, почитаем.
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1k
Росомаха 5 часов назад
Он прогнозировал поумнение поколений, он ошибся... тик-ток всё вернул назад....
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19k
ПаганецЪ Росомаха 4 часа назад
Как там было в "мэрфологии" (уж не вспомню, чьим именем назван этот закон): общая сумма разума на планете - величина постоянная. А население-то растёт.
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4k
Александр Иванов 5 часов назад
Писатель, конечно, замечательный. Но читать его было тяжело.
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5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
любовь к фантастике - с Лема
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17k
иванов дмитрий 6 часов назад
Плюсую.
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