Пан фантаст

Награды и премии С. Лема:

Член Польской ассоциации писателей и Польского пен-клуба/Polish Pen-Club, почётный доктор Вроцлавского политехнического института и германского университета Bielefeld, член PAU/Polska Akademia Umiejetnosci (1994), обладатель нескольких учёных степеней (Warsaw Polytechnic, Opole University, University of Lvov, Jagiellonian University).

С 1972 г. являлся членом комитета «Польша-2000», действующего под протекторатом Польской Академии Наук и координировавшего прогнозную работу множества организаций и учреждений.



Премия «Еврокон»/EuroCon (ESFS Awards) — присуждается международной организацией профессиональных фантастов и поклонников НФ «Европейское Общество Научной Фантастики»/European Science Fiction Society (ESFS) за достижения в области НФ наиболее отличившимся авторам. В настоящее время «ЕвроКон» является самым престижным европейским конвентом и главным событием года в мире европейской НФ:

1976 — Категория: «Литературное достижение длиною в жизнь (Польша)»,

1980 — Категория: «Специальная награда. Писатель (Польша)»,

1991 — «Зал Славы»/CraCon. Категория: «Лучший писатель (Польша)».



1977 – Премия «Сэйун»/星雲賞/Seiunshō, 第8回 – японская НФ-премия за лучшее произведение, опубликованное в Японии профессиональным изданием в течение года. Победитель определяется по результатам голосования участников Японского НФ-конвента (日本SF大会/Nihon SF taikai) при участии Конгресса японских любителей НФ (日本SFファングループ/Nihon SF fangurūpu). «Сэйун» (星雲) — по-японски «туманность» («nebula»), но она никак не связана с одноимённой американской. Также, вопреки распространённому мнению, Сэйун не является «японским аналогом Хьюго»/Hugo Award, с которой её объединяет лишь то, что в голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники НФ-конвента. Категория: «Переводной рассказ» — «Дознание»/Rozprawa (1968).



1979 — «Главный приз за детективную литературу»/Grand Prix de Littérature Policière — французская премия, основанная в 1948 г. писателем и литературным критиком Морисом-Бернаром Эндребом, самая престижная награда в области детективной литературы Франции. Присуждается ежегодно за лучший французский и лучший иностранный детективный роман, опубликованные в текущем году. Категория: «Зарубежный роман (Польша)» — «Насморк»/Katar (1976).

1987 — Премия «Слёнкфа»/Śląkfa — читательская премия Силезского клуба любителей фантастики. Категория: «Творец».

1987 — Премия «Великое Кольцо» — читательская премия, созданная в 1981 г. на встрече клубов любителей фантастики (КЛФ) в Свердловске, во время фестиваля «Аэлита», аналог американской «Хьюго»/Hugo Award за лучшие произведения фантастики, опубликованные в предшествующем году. В период 1984-85 гг., когда КЛФ попали в «чёрные списки» ЦК КПСС, опросы перестали проводиться и премия не вручалась. В 1986 г., после совещания КЛФ в Киеве, премия была возрождена при инициативе КЛФ «Алькор» (г. Омск). Голосовать мог любой желающий, для чего рассылались «Анкеты учёта читательского мнения. «Великое Кольцо» вручалась только отечественным авторам, а итоги опроса по переводным произведениям просто принимались к сведению. Прекратила существование в 1994 г. после возникновения премии «Интерпресскон». Категория: «Переводное произведение (роман)» — «Футурологический конгресс. Из воспоминаний Ийона Тихого»/Kongres futurologiczny. Ze wspomnień Ijona Tichego (1971).

1991 — «Премия Франца Кафки» (Австрия)/Franz-Kafka-Preis — литературная премия, присуждавшаяся в 1979-2001 гг. раз в 2 г. Австрийским обществом Франца Кафки/Österreichische Franz Kafka Gesellschaft и городом Клостернойбург, в котором писатель скончался. Получить премию могли авторы, работавшие в странах, образовавшихся в результате распада Австро-Венгерской империи (Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, а также север Сербии (Воеводина), румынская Трансильвания, часть южной Польши (с Краковом) и юго-запад Украины). Категория: Польша.

1992 — Премия альманаха "Gigamesh"/Premio Gigamesh — присуждалась с 1984 по 2000 г. литературным произведениям НФ и фэнтези, первая крупная испанская награда в этой области, не делала различий по категориям между национальными и международными авторами, поэтому наградные авторы обычно относились к произведениям, переведенным на испанский. Решение о награждении принималось путём голосования читателей Gigamesh, который был фанзином с 1984 по 1990 г. и журналом с 1991 по 2007 г.): Категория: «Научная фантастика - Рассказ (Польша)» — «Терминус»/Terminus (1961).

«Премия Академии НФ, фэнтези и хоррора»/Cena Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu — присуждается с 1996 г. чешско-словацкой Академией, объединяющей людей, связавших жизнь с НФ, фэнтези и хоррором: писателей, иллюстраторов, переводчиков и др. за лучшие произведения, изданные на территории бывшей Чехословакии:

1996 — Категория: «Нехудожественное произведение (Польша; монография)» — «Сумма технологии»/Summa technologiae (1964),

2002 — Категория: «Неанглоязычная переводная книга (Польша; авторский сборник)» — «Сказки роботов»/Bajki robotów (1964).



2003 — «Премия Геффена»/Geffen Award – ежегодная литературная премия, присуждаемая с 1999 г. Израильским обществом НФ и фэнтези/Israeli Society for Science Fiction and Fantasy (ISSFF), названа в честь редактора и переводчика Амоса Геффена, одного из основателей общества. Ею награждаются книги, написанные на иврите или переведённые на иврит. Вручается в Тель-Авиве, на ICon festival – ежегодном конвенте НФ и фэнтези. Категория: «Переводная книга НФ (Польша)» —«Солярис»/Solaris (1961).



1976 — Государственная премия ПНР/Polish state prizes.

1986 — Государственная премия Австрии/Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur Austrian State Prize for the European Culture – «за вклад в европейскую литературу (Польша)».

Кавалер «Ордена Белого Орла»/The Medal of the White Eagle – высшая государственная награда Польши (1996).