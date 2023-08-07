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Профессии русских писателей

Профессии русских писателей

Автор:
07 августа 2023 16:52
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: знаменитости   интересное   книги   литература   писатели   русские писатели   серебряный век   творчество   
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Они подарили нам множество великих произведений, многие из которых мы знаем ещё со школьной скамьи. Но литература была не единственным их занятием.

Одна из непростых задач писателя - найти сюжет, типажи, достоверно описать человеческие качества. Куприн, когда писал свою "Яму" ходил в публичные дома, Булгаков описывал в "Морфии" свой опыт врача. А кем были все остальные?


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Фёдор Михайлович окончил инженерное училище и его зачислили в Петербургскую инженерную команду. Но довольно скоро, Достоевский понял, что он хочет полностью отдать себя литературному творчеству и подал в отставку.


Отучившись на философском факультете (историко-филологическое отделение) Чернышевского направили работать в саратовской гимназии. Молодой учитель не просто преподавал, он пользовался своей должностью, чтобы продвигать революционные идеи. Женившись, он перебрался в Санкт-Петербург и поступил учителем во второй кадетский корпус. Преподавал он недолго - из-за конфликта с офицером Чернышевскому пришлось уйти в отставку.


Отслужив несколько лет на флоте Даль поступил на медицинский факультет. Во время Русско-турецкой кампании он отлично зарекомендовал себя в качестве военного врача.

В 1832 году Владимир Иванович начал работу в Петербургском военно-сухопутном госпитале. Он стал настоящей медицинской знаменитостью, особенно преуспев в хирургии.


Профессию юриста за Островского выбрал отец. Но уже на моменте поступления на юридический что-то пошло не так: Островский завалил экзамен по римскому праву и пошёл работать канцеляристом в Коммерческом суде. И уже во время работы начал писать свои пьесы, которые ставят теперь во всех театрах и театральных институтах.


Куприн, будучи курсантом Александровского военного училища, начал служить в 46-м Днепровском пехотном полку. Начинал он в чине подпоручика, а через три года, получив следующий чин, писатель ушёл в отставку. С началом Первой мировой войны ему пришлось заново вернуться на службу. В 1914 году Куприна мобилизовали и отправили командовать пехотной ротой в Финляндии. Демобилизовали писателя в 1915 году.


Грибоедов отказался от должности чиновника русской миссии в США и его назначили служить секретарём при царском поверенном в персидских делах. Он принимал участие в заключении Туркманчайского мирного договора, а вскоре после этого Грибоедова назначили быть министром-резидентом в Иране.


Оба дяди автора "Мастера и Маргариты" были врачами и Булгаков решил пойти по стопам родственников, так как видел, что эта профессия приносит неплохой доход.
Но, к сожалению, он оказался не так успешен на врачебном поприще. Он успел поработать врачом во время Первой мировой войны, подсел на морфий, также его мобилизовали во время Гражданской войны и когда Булгаков пережил тиф и отступление Добровольческой армии, то только тогда понял, что его призвание - писать.


Он решил строить карьеру в образовательной сфере и поступил в Главный педагогический институт. Но потом он увлёкся литературой и довольно много времени тратил на работу критиком. Но при этом, не упускал и своего образования, много говоря о педагогических принципах, во многом повлияв на на эту узкую специальность, сделав её значимой.


Поэт одно время работал внештатным атташе Российской дипломатической миссии в Мюнхене. По окончании своей работы он, задержавшись за границей, какое-то время писал статьи о политических проблемах взаимоотношения между Россией и Европой.


Автор прекрасных рассказов о природе был способным инженером-землеустроителем. Писатель окончил агрономическое отделение Лейпцигского университета.
Когда Пришвин вернулся в Россию, то поступил на службу агрономом, а также написал несколько научных статей и книг.


Писать он начал ещё в школе, но по окончании гимназии Таганрога поступил в Московский университет на медицинский факультет. Его учили такие корифеи как Григорий Захарьин и Николай Склифосовский. Студентом он уже начал помогать докторам Воскресенской больницы. Отзывы о его работе всегда были положительные: он уважительно относился к пациентам и искренне хотел помочь каждому.


Перебравшись в Петербург Михаил Юрьевич сделал попытку поступить в университет. Но деканат решил не засчитывать поэту два года обучения в Московском университете и Лермонтов поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Будучи корнетом Гвардейского полка он поехал в свою первую ссылку на Кавказ. Лермонтов хотел выйти в отставку, но его бабуля была так против и поэт не решился ей перечить.

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Метки: знаменитости   интересное   книги   литература   писатели   русские писатели   серебряный век   творчество   
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Росомаха Полчаса назад
Так хочется узнать , с чего Горький поднимал бабло....Сомневаюсь что только с публикаций.... Как и Сталин, гопник гопником...
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