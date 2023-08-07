Профессии русских писателей

Отслужив несколько лет на флоте Даль поступил на медицинский факультет. Во время Русско-турецкой кампании он отлично зарекомендовал себя в качестве военного врача.

В 1832 году Владимир Иванович начал работу в Петербургском военно-сухопутном госпитале. Он стал настоящей медицинской знаменитостью, особенно преуспев в хирургии.



