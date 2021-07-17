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Не только печи инженера Мирера

Не только печи инженера Мирера (16 фото)

Автор:
17 июля 2021 22:23
Метки: имена   литература   память   
237
16
20 лет назад не стало Александра Мирера
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Метки: имена   литература   память   
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8k
Sasa 2 часа назад
Спасибо автору! Очень интересная информация!
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2k
Trilik 41 минуту назад
"Дом скитальцев" прочитал лет в 12-13. До сих пор одна из любимейших книг. Как я был разочарован фильмом "Посредник".
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3k
Горожанин 2 часа назад
Классика советского прохиндея.
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