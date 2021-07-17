Не только печи инженера Мирера

А в 1968 году вышла и его первая повесть для подростков — о простой уральской школьнице Кате Гайдученко, которая благодаря случайности участвует в секретном научном эксперименте на борту таинственной субмарины и помогает найти затонувший корабль и разгадать секреты необычного открытия — «Субмарина “Голубой кит”».

В следующем году были опубликованы ещё 2 повести, которые сделали Александра одной из наиболее заметных фигур в советской фантастике того времени.

Первая из них – книга, тут же вошедшая в «золотой фонд» отечественной фантастики и считающаяся лучшим произведением автора, первый в Союзе фантастический боевик — повесть «Главный полдень», открывшая цикл «Дом скитальцев».

Написана повесть как бы от лица участников событий. Мирер выбрал актуальные на все времена темы – манипулирование человеческим сознанием, управление разумом, конфликт с неземными цивилизациями. Детально, ярко и убедительно фантаст описал вторжение на Землю враждебных инопланетян цивилизации Пути, способных переселят разум своих представителей (т.н. «мыслящих», хранящихся в виде кристаллов на базовой планете) в тела людей, и тем самым, без боя подчинять землян. Автор противопоставил захватчикам 13-летних подростков Алёшу Соколова и Серёжу Сизова из г. Тугарин Н-ской области, разумом которых овладеть не удаётся. С помощью друзей они организуют вооруженное сопротивление, пытаясь защитить человеческую цивилизацию. Благодаря героическим усилиям детей и поверивших им взрослых, вторжение теряет покров тайны, и захватчики вынуждены отступить перед угрозой атомной бомбардировки. На первый план писатель выдвинул характеры героев – их мысли, волнения, решимость.