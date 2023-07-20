Граф Монте-Кристо: вымышленный персонаж или реальный человек?

Для шефа полиции такое перспективное дело значило славу и почести. Поэтому он не стал особенно разбираться в деталях. И несчастный Пико отправился отбывать срок в крепость Фенестрелле.

Там он познакомился с итальянским прелатом, который оставил Пико солидное наследство. Спустя семь лет Франсуа вышел на свободу и решил выяснить все обстоятельства заговора, разрушившего его жизнь.

Деньги открыли множество закрытых дверей. И Пико, прикинувшись аббатом, вышел на одного из сообщников Луппиана. От которого и узнал все детали. Маргарита два года ждала возлюбленного, а потом вышла замуж за доносчика, который теперь владел рестораном. Пико устроился в заведение недруга под видом официанта Просперо. И вскоре одного за другим в нём нашли мёртвыми двух других помощников Матье, бывших завсегдатаями ресторана. Жизнь одного оборвал кинжал, второго Пико отравил.