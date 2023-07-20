Граф Монте-Кристо: вымышленный персонаж или реальный человек?

Если классическим женским сюжетом всех времён остаётся сказка о Золушке, то для мужчин это история предательства и мести, с которой столкнулся граф Монте-Кристо.
Приключенческий роман написал известный французский писатель и драматург Александр Дюма. И между произведением и статьёй на основе полицейских архивов под названием «Алмаз и мщение» историка Жака Пеше была установлена связь.
История главного героя – марсельского моряка Эдмона Дантеса, поклявшегося отомстить своим обидчикам, перекликается с историей реального человека по имени Франсуа Пико.
Парень вырос в бедной семье, жил в городе Ним и трудился сапожником. Франсуа влюбился в знатную девушку Маргариту Вигору. Её родители дали согласие на помолвку. Пико на радостях поделился новостью со своим знакомым трактирщиком Матье Луппианом. Но тот оказался человеком завистливым и тоже имел виды на Маргариту. Вступив в сговор с тремя приятелями, Матье написал на беднягу донос, обвинив сапожника в шпионаже в пользу британцев.
Для шефа полиции такое перспективное дело значило славу и почести. Поэтому он не стал особенно разбираться в деталях. И несчастный Пико отправился отбывать срок в крепость Фенестрелле.
Там он познакомился с итальянским прелатом, который оставил Пико солидное наследство. Спустя семь лет Франсуа вышел на свободу и решил выяснить все обстоятельства заговора, разрушившего его жизнь.
Деньги открыли множество закрытых дверей. И Пико, прикинувшись аббатом, вышел на одного из сообщников Луппиана. От которого и узнал все детали. Маргарита два года ждала возлюбленного, а потом вышла замуж за доносчика, который теперь владел рестораном. Пико устроился в заведение недруга под видом официанта Просперо. И вскоре одного за другим в нём нашли мёртвыми двух других помощников Матье, бывших завсегдатаями ресторана. Жизнь одного оборвал кинжал, второго Пико отравил.
После этого прошло ещё некоторое время, и Франсуа перешёл к десерту – главному обидчику, сломавшему ему жизнь. Дочь Матье и Маргариты познакомилась с аристократом, который лишил девушку невинности и пообещал жениться. В итоге «маркиз» оказался нанятым беглым каторжником. Сына подставил, втянув в воровские дела. В результате шайку накрыли, и парень отправился на каторгу на 20 лет. Вторую дочь обесчестил сам лже-Просперо. Потом сгорел ресторан Матье. Маргарита скончалась, не выдержав жизненных испытаний. А одинокий и нищий Матье, часто слонявшийся по ночным улицам, был обнаружен с кинжалом, торчащим из груди.
Месть Франсуа оказалась очень холодной и очень сладкой. Но он недолго радовался. Последний из подельников – Антуан Аллю, выдавший всю историю, сложил два и два и понял, что лже-аббат и официант Просперо – это одно и то же лицо. Он выследил Пико, оглушил и заточил в подвале, требуя денег. Но пленник отказался платить, и Аллю заколол его. Перед смертью Антуан исповедался в содеянном священнику, который и уведомил полицию.
Соответствующие доказательства обнаружил в полицейских архивах Жак Пеше – историк. И написал на их основе статью «Алмаз и мщение». А её уже использовал как основу романа Дюма. В брошюре, выпущенной вместе с книгой, он отметил вдохновивший его первоисточник.
Среди исследователей есть и поддерживающие эту версию, и те, кто не верит в её истинность. Поскольку пожар 1871 года уничтожил полицейские архивы. Впрочем, так ли это важно? Ведь есть прекрасное произведение, которое иногда хочется перечитать. А жизнь… Она порой выдаёт такие фантастические виражи, с которыми не сравнится ни одна вымышленная история.
Источник:
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