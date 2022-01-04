Не только сказки для умных

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20 лет назад не стало писателя Вадима Шефнера
Русский советский прозаик, поэт, писатель-фантаст, переводчик и журналист, участник Великой Отечественной войны, фронтовой корреспондент Вадим Сергеевич Шефнер родился 30 декабря 1914 года (12 января 1915) в Петрограде, на 6-й линии Васильевского острова.
Мать его — Евгения Владимировна (1889-1942) — дочь адмирала Владимира (Вольдемара) Владимировича фон-Линдестрема (1850-1917), отец — Сергей Алексеевич Шефнер (1881-1923) — пехотный подполковник (334-я пешая Тверская дружина государственного ополчения), выпускник Пажеского корпуса, служил в Московском гвардейском полку, а после революции стал помкомполка в Красной Армии. Дед по отцу — Алексей Карлович Шефнер (1832-1891) — морской офицер, флота генерал-лейтенант (вице-адмирал), член Главного военно-морского суда, командовал на Тихом океане военным транспортом «Манджур», доставившим в бухту Золотой Рог воинское подразделение для основания первого военного поста, первостроитель города-порта Владивосток (во Владивостоке есть улица Капитана Шефнера, а возле порта Находка — мыс Шефнера).
Мать его — Евгения Владимировна (1889-1942) — дочь адмирала Владимира (Вольдемара) Владимировича фон-Линдестрема (1850-1917), отец — Сергей Алексеевич Шефнер (1881-1923) — пехотный подполковник (334-я пешая Тверская дружина государственного ополчения), выпускник Пажеского корпуса, служил в Московском гвардейском полку, а после революции стал помкомполка в Красной Армии. Дед по отцу — Алексей Карлович Шефнер (1832-1891) — морской офицер, флота генерал-лейтенант (вице-адмирал), член Главного военно-морского суда, командовал на Тихом океане военным транспортом «Манджур», доставившим в бухту Золотой Рог воинское подразделение для основания первого военного поста, первостроитель города-порта Владивосток (во Владивостоке есть улица Капитана Шефнера, а возле порта Находка — мыс Шефнера).
В 1921 году семейство переехало в Старую Руссу (Новгородская губерния), к месту службы отца. После его смерти от туберкулеза, Вадим, вместе с матерью-воспитательницей, жил сперва там же при детском доме, а спустя некоторое время вернулся в Петроград.
Мама много времени уделяла чтению, знала наизусть огромное количество стихов. Любовь к художественному слову поэт, по собственному признанию, унаследовал от неё. Хотя в детстве серьёзной поэзии у него не получалось – вместо этого Вадим писал хулиганские стишки, а в 6-м классе даже написал скабрезного содержания песню.
По окончании в 1931 году школы, юноша учился в керамической группе ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) при Учебно-химическом комбинате им. Д. Менделеева (ныне — Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева/РХТУ, также известен как Менделеевский университет), затем работал кочегаром по обжигу фарфора на заводе электроизоляционного фарфора «Пролетарий»/Ленинградский фарфоровый завод.
Тогда же начал писать стихи — в 1933 году первое его стихотворение «Баллада о кочегаре» появилось в заводской многотиражке — журнале «Резец».
Мама много времени уделяла чтению, знала наизусть огромное количество стихов. Любовь к художественному слову поэт, по собственному признанию, унаследовал от неё. Хотя в детстве серьёзной поэзии у него не получалось – вместо этого Вадим писал хулиганские стишки, а в 6-м классе даже написал скабрезного содержания песню.
По окончании в 1931 году школы, юноша учился в керамической группе ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) при Учебно-химическом комбинате им. Д. Менделеева (ныне — Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева/РХТУ, также известен как Менделеевский университет), затем работал кочегаром по обжигу фарфора на заводе электроизоляционного фарфора «Пролетарий»/Ленинградский фарфоровый завод.
Тогда же начал писать стихи — в 1933 году первое его стихотворение «Баллада о кочегаре» появилось в заводской многотиражке — журнале «Резец».
После окончания школы поступать в вуз Шефнер не решился, т.к. попадал в категорию «лишенцев» (лишенец – неофициальное название гражданина РСФСР, лишённого, согласно Конституции РСФСР 1918 и 1925 гг., избирательных прав в 1916-36 гг., что предполагало т.н. меры социального разделения, «с целью обеспечения ведущей роли рабочего класса и бывших «эксплуатируемых слоёв населения» в создаваемом социалистическом обществе»).
«Во всех анкетах тех времён был вопрос о социальном положении, – рассказывал Вадим, – и я всегда писал: из дворян. И могу сказать, что чрезмерно больших неприятностей по этому пункту не имел, хотя и опасался их, ибо знал, что у родственников и знакомых они были, особенно после убийства Кирова 1-го декабря, в 1934 году».
По плану НКВД по Ленинградской области в течение одного месяца, в ответ на убийство Кирова, было выселено 5 000 семей бывших дворян и тому подобных «бывших людей». Шефнеров сия участь, к счастью, миновала – Вадим заранее побеспокоился и сумел выправить себе справку, что он принадлежит к рабочему сословию и в списках «лишенцев» не числится.
«Во всех анкетах тех времён был вопрос о социальном положении, – рассказывал Вадим, – и я всегда писал: из дворян. И могу сказать, что чрезмерно больших неприятностей по этому пункту не имел, хотя и опасался их, ибо знал, что у родственников и знакомых они были, особенно после убийства Кирова 1-го декабря, в 1934 году».
По плану НКВД по Ленинградской области в течение одного месяца, в ответ на убийство Кирова, было выселено 5 000 семей бывших дворян и тому подобных «бывших людей». Шефнеров сия участь, к счастью, миновала – Вадим заранее побеспокоился и сумел выправить себе справку, что он принадлежит к рабочему сословию и в списках «лишенцев» не числится.
В 1935 году Шефнер поступил на рабфак Ленинградского университета и перешел на завод «Электроаппарат», где работал на радиально-сверлильном станке, но вскоре ушёл оттуда, после чего за короткое время сменил несколько мест работы и профессий: был инструктором по физкультуре, формовщиком в литейном цехе, подносчиком кирпича на стройке, чертежником-архивариусом на оптико-механическом заводе, библиотекарем.
В середине 1930-х гг. Вадим занимался в литобъединении при редакции питерской газеты «Смена», и с 1936 года начал публиковать стихи — сначала в газетах, а с 1938 года — в литературных журналах.
С 1938 года он занимался в поэтическом семинаре-студии «Молодёжное объединение» при СП СССР (руководитель — А.И. Гитович, к работе в семинаре приглашались также Ю.Н. Тынянов, А.А. Ахматова, Н.А. Заболоцкий, М.М. Зощенко и др.), где близко сошёлся с поэтами В.А. Лифшицем и А.Т. Чивилихиным.
После приёма Шефнера в Союз писателей в 1940 году, был издан первый стихотворный сборник молодого поэта, в том же году был опубликован и первый его рассказ.
Особое место в произведениях автора занимал образ родного города и, прежде всего, Васильевского острова.
В середине 1930-х гг. Вадим занимался в литобъединении при редакции питерской газеты «Смена», и с 1936 года начал публиковать стихи — сначала в газетах, а с 1938 года — в литературных журналах.
С 1938 года он занимался в поэтическом семинаре-студии «Молодёжное объединение» при СП СССР (руководитель — А.И. Гитович, к работе в семинаре приглашались также Ю.Н. Тынянов, А.А. Ахматова, Н.А. Заболоцкий, М.М. Зощенко и др.), где близко сошёлся с поэтами В.А. Лифшицем и А.Т. Чивилихиным.
После приёма Шефнера в Союз писателей в 1940 году, был издан первый стихотворный сборник молодого поэта, в том же году был опубликован и первый его рассказ.
Особое место в произведениях автора занимал образ родного города и, прежде всего, Васильевского острова.
А потом началась война…
На 2-ой её день Вадим написал стихотворение «Верим в победу!»:
«Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чёрную войну!
Только хочет он или не хочет,
А своё получит от войны:
Скоро даже дни, не только ночи,
Станут, станут для него черны!»
23 июня 1941 г.
На 2-ой её день Вадим написал стихотворение «Верим в победу!»:
«Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чёрную войну!
Только хочет он или не хочет,
А своё получит от войны:
Скоро даже дни, не только ночи,
Станут, станут для него черны!»
23 июня 1941 г.
Затем долгое время поэту было не до стихов…
«Мой левый глаз был непоправимо поврёжден в детстве, вижу я только правым. Поэтому я до войны был «белобилетником», не военнообязанным, и на военную учёбу меня не призывали. Но когда в 1941 году началась Великая Отечественная война — тут и я пригодился, был призван и стал рядовым 46 БАО/Батальона аэродромного обслуживания. Летом 1942 года из этого батальона я был передислоцирован в армейскую газету «Знамя победы». Работал я там как поэт и как рядовой журналист» (из воспоминаний В. Шефнера).
В 1943 году в блокадном Ленинграде вышла вторая книга стихов Вадима — «Защита». А в 1943-45 гг. он создаёт своё наиболее крупное поэтическое произведение — поэму «Встреча в пригороде», в которой были отражены события героической обороны Ленинграда.
«Мой левый глаз был непоправимо поврёжден в детстве, вижу я только правым. Поэтому я до войны был «белобилетником», не военнообязанным, и на военную учёбу меня не призывали. Но когда в 1941 году началась Великая Отечественная война — тут и я пригодился, был призван и стал рядовым 46 БАО/Батальона аэродромного обслуживания. Летом 1942 года из этого батальона я был передислоцирован в армейскую газету «Знамя победы». Работал я там как поэт и как рядовой журналист» (из воспоминаний В. Шефнера).
В 1943 году в блокадном Ленинграде вышла вторая книга стихов Вадима — «Защита». А в 1943-45 гг. он создаёт своё наиболее крупное поэтическое произведение — поэму «Встреча в пригороде», в которой были отражены события героической обороны Ленинграда.
«Мы носили лётные петлицы, но в небо не поднимались, — работали на дне воздушного океана. Поскольку в непосредственное прикосновение с неприятелем наш батальон не вступал, в октябре нас перевели на снабжение по второй армейской (блокадной) норме: 400 граммов хлеба в день, притом с уменьшенным приварком. В ноябре норма стала еще ниже: 300 граммов. Начался голод. До весны дожили не все. Чтобы пополнить паек, мы стреляли ворон, хотя начальством это возбранялось… В декабре я изрядно отощал, но решающее испытание голодом было ещё впереди» (из воспоминаний В. Шефнера).
При учёте морозов первой блокадной зимы, это привело к сёрьёзному истощению. Позже об этом в полушутливой форме упомянет в сборнике «Стихи из Лахты» его друг, поэт Виктор Фёдотов:
«Велению Музы подшефный,
В душе пересилив себя,
Поэт лирический Шефнер
В землянке варил воробья».
В январе 1942 года Шефнер в состоянии тяжелой дистрофии был отправлен в госпиталь.
«Кто знает, — говорил Вадим Сергеевич позже, — проведи я свои детские годы в сытости, тепле и холе, не получи я того жёсткого тренажа – смог ли бы я выдержать голод и холод ленинградской блокады?»
«Велению Музы подшефный,
В душе пересилив себя,
Поэт лирический Шефнер
В землянке варил воробья».
В январе 1942 года Шефнер в состоянии тяжелой дистрофии был отправлен в госпиталь.
«Кто знает, — говорил Вадим Сергеевич позже, — проведи я свои детские годы в сытости, тепле и холе, не получи я того жёсткого тренажа – смог ли бы я выдержать голод и холод ленинградской блокады?»
Закончил войну писатель в звании старшего лейтенанта, тогда же вступил в ВКП(б).
После Победы Шефнер вернулся домой с 2-я военными орденами — «Красной Звезды» и «Отечественной Войны II степени» и медалями, в число которых входила и «За оборону Ленинграда».
После Победы Шефнер вернулся домой с 2-я военными орденами — «Красной Звезды» и «Отечественной Войны II степени» и медалями, в число которых входила и «За оборону Ленинграда».
После войны — поэзия, литература, жизнь... Позже появилась проза — своеобразнейшая, бесконечно добрая и живая.
Но в конце 1940-х гг. в жизни автора вновь наступили сложные времена — в период борьбы с космополитизмом на него набросились критики, приняв его немецкую фамилию за еврейскую. И, если с дворянским происхождением как-то ещё обошлось, Бог миловал, то на пути литературном Шефнер, быстро столкнулся и с подозрительностью, и с предвзятостью.
«Неприятности подстерегали меня, — говорил он в одном из интервью, — с другой стороны и в другое время: когда я был уже профессиональным литератором, человеком, прошедшим войну и блокаду. Антисемитская кампания борьбы с «космополитизмом», каким-то образом коснулась и меня. Очевидно, из-за «иностранной» фамилии. Или кому-то померещилось какое-то иное её происхождение».
Но в конце 1940-х гг. в жизни автора вновь наступили сложные времена — в период борьбы с космополитизмом на него набросились критики, приняв его немецкую фамилию за еврейскую. И, если с дворянским происхождением как-то ещё обошлось, Бог миловал, то на пути литературном Шефнер, быстро столкнулся и с подозрительностью, и с предвзятостью.
«Неприятности подстерегали меня, — говорил он в одном из интервью, — с другой стороны и в другое время: когда я был уже профессиональным литератором, человеком, прошедшим войну и блокаду. Антисемитская кампания борьбы с «космополитизмом», каким-то образом коснулась и меня. Очевидно, из-за «иностранной» фамилии. Или кому-то померещилось какое-то иное её происхождение».
Своё вИдение добавляли и СМИ:
«Творчество В. Шефнера не однажды осуждалось в нашей печати как ущербное, подверженное влиянию декаданса. В своей послевоенной книге «Пригород» В. Шефнер предстаёт перед читателем не современником великой эпохи, а упаднически настроенным отщепенцем» (газета «Вечерний Ленинград», март 1949).
Но с 1956 года, после «исторического» ХХ съезда КПСС общественный климат в стране изменился. И Шефнер начинает много публиковаться, его книги выходят регулярно. В творчестве присутствовали как стихи, так и проза.
Поэзия Вадима Сергеевича была очень разноплановой – от коротких лирических зарисовок вроде «Середины марта», до идеалистической философии – стихотворение «Слова», является ярким примером этого стиля:
«Творчество В. Шефнера не однажды осуждалось в нашей печати как ущербное, подверженное влиянию декаданса. В своей послевоенной книге «Пригород» В. Шефнер предстаёт перед читателем не современником великой эпохи, а упаднически настроенным отщепенцем» (газета «Вечерний Ленинград», март 1949).
Но с 1956 года, после «исторического» ХХ съезда КПСС общественный климат в стране изменился. И Шефнер начинает много публиковаться, его книги выходят регулярно. В творчестве присутствовали как стихи, так и проза.
Поэзия Вадима Сергеевича была очень разноплановой – от коротких лирических зарисовок вроде «Середины марта», до идеалистической философии – стихотворение «Слова», является ярким примером этого стиля:
В последующие годы наряду с собственным поэтическим творчеством Шефнер также занимался и стихотворным переводом — с китайского, санскрита и пракритов, румынского и языков союзных республик (грузинского, белорусского, латышского и др.). Прозу с 1940 года публиковал в журналах («Литературный современник», «Звезда» и пр.).
Первый его сборник прозы — «Облака над дорогой» — был издан в 1957 году. Своим же самым значительным прозаическим произведением Шефнер считал повесть «Сестра печали», историю вступающих во взрослую жизнь героев, на долю которых выпадает испытание войной и блокадой.
Первый его сборник прозы — «Облака над дорогой» — был издан в 1957 году. Своим же самым значительным прозаическим произведением Шефнер считал повесть «Сестра печали», историю вступающих во взрослую жизнь героев, на долю которых выпадает испытание войной и блокадой.
А с 1960-х гг. Вадим начал работать также и в жанре фантастики, определяя свои фантастические произведения как «полувероятные истории» и «сказки для умных». Самыми популярными его повестями стали «Девушка у обрыва» (1963), «Дворец на троих» (1968), «Круглая тайна» (1969) и, особенно, «Лачуга должника» (1981. «XXIII век. На Земле воцарился коммунизм. Воист (ВОенный ИСТорик) Павел Белобрысов — человек, получивший возможность прожить миллион лет, вследствие контакта с найденным в детстве инопланетным веществом, отправляется в экспедицию, посвященную поиску планеты Ялмез, зеркально отражающей жизнь на Земле. Там он надеется отыскать своего давным-давно умершего брата-близнеца…»).
Фантастические ситуации, в которые он помещает героев, служат только поводом для разговора о природе человека, его нравственной основе — или отсутствии таковой. Как и вся его проза, фантастика пронизана тонкой, но зачастую весьма едкой иронией.
А в 1973-75 гг. писатель создал повесть «Имя для птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде» (с подзаголовком «Летопись впечатлений»), в которой положил начало и ещё одному пласту своего творчества — мемуарной прозе. Продолжением «Имени для птицы» стала книга «Бархатный путь», опубликованная в 1999 году.
А в 1973-75 гг. писатель создал повесть «Имя для птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде» (с подзаголовком «Летопись впечатлений»), в которой положил начало и ещё одному пласту своего творчества — мемуарной прозе. Продолжением «Имени для птицы» стала книга «Бархатный путь», опубликованная в 1999 году.
И всю свою жизнь Шефнер почтительно и с гордостью вспоминал своих предков, память о которых простирается вглубь веков.
Он не однажды сообщал, что ещё с «парусных» времён многие из них служили в русском военном флоте. И, читая выдержки из послужных списков, донесений и официальных документов в «комментариях к метрике» в его повести «Имя для птицы…», можно убедиться не только в достоверности шефнеровских семейных преданий, но и в том, что интерес к прошлому, ощущение себя органическим звеном в цепи поколений, преданность Петербургу и любовь к России были, что называется, впитаны поэтом и писателем с молоком матери.
В самом деле, много ли найдётся старожилов, способных похвастать рукописной фамильной книгой, где хронологические записи ведутся – шутка сказать! – аж с 1728 года? А ведь Шефнеры переселились в Россию из Прибалтики ещё раньше, ещё до Петра Великого. Линдестремы же, выходцы из Швеции, предки поэта по материнской линии, обосновались в Петербурге в ХVII веке. С той поры кораблестроители, военные инженеры, лейб-медики, флотоводцы и пехотные офицеры значатся в шефнеровском роду, и деяния их на пользу российского государства заслуживают добрых слов.
Он не однажды сообщал, что ещё с «парусных» времён многие из них служили в русском военном флоте. И, читая выдержки из послужных списков, донесений и официальных документов в «комментариях к метрике» в его повести «Имя для птицы…», можно убедиться не только в достоверности шефнеровских семейных преданий, но и в том, что интерес к прошлому, ощущение себя органическим звеном в цепи поколений, преданность Петербургу и любовь к России были, что называется, впитаны поэтом и писателем с молоком матери.
В самом деле, много ли найдётся старожилов, способных похвастать рукописной фамильной книгой, где хронологические записи ведутся – шутка сказать! – аж с 1728 года? А ведь Шефнеры переселились в Россию из Прибалтики ещё раньше, ещё до Петра Великого. Линдестремы же, выходцы из Швеции, предки поэта по материнской линии, обосновались в Петербурге в ХVII веке. С той поры кораблестроители, военные инженеры, лейб-медики, флотоводцы и пехотные офицеры значатся в шефнеровском роду, и деяния их на пользу российского государства заслуживают добрых слов.
С определённой долей условности в прозе Шефнера можно выделить пласты детдомовских и военных рассказов, юмористической и философской фантастики. Многие критики отмечали, что невозможно провести границу между его фантастическим творчеством и творчеством, где фантастический компонент не выражен явно. А также называли его «фантастом в поэзии».
В 1999 году, на пороге его 85-летия, писателю была вручена премия «Паладин фантастики». Это тот редчайший случай, когда название премии совпадает с образом автора, создающегося после прочтения его фантастики.
Шефнер был истинным паладином — рыцарем, бескорыстно влюблённым в свою «даму» – фантастику – и ничего не требующим в ответ на свою любовь.
Шефнер был истинным паладином — рыцарем, бескорыстно влюблённым в свою «даму» – фантастику – и ничего не требующим в ответ на свою любовь.
«Что натолкнуло меня на писание фантастики? Очевидно, ощущение странности, фантастичности жизни, сказочности её. А может быть, стихи. Всю жизнь я пишу стихи, а фантастика ходит где-то рядом с поэзией. Они не антиподы, они родные сёстры. Фантастика для меня — это, перефразируя Клаузевица, продолжение поэзии иными средствами. Если вдуматься, то в поэзии и фантастике действуют те же силы и те же законы — только в фантастике они накладываются на более широкие пространственные и временные категории» (В. Шефнер).
Фантастика Шефнера, которую вначале воспринимали как некую причуду известного поэта, в конечном итоге весьма и весьма заметно повлияла на развитие русской и мировой фантастики.
Фантастика Шефнера, которую вначале воспринимали как некую причуду известного поэта, в конечном итоге весьма и весьма заметно повлияла на развитие русской и мировой фантастики.
Со своей женой Екатериной Григорьевной поэт познакомился ещё во время войны, в 1942 году, а в 1946 году у них родился сын Дмитрий. Прожили супруги вместе до самой смерти женщины в 2000 году.
Под конец жизни Шефнер практически потерял зрение и редко выходил из дома, но до последнего продолжал писать.
Скончался Вадим Сергеевич Шефнер 5 января 2002 года в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе 8 января. Согласно воле писателя, гражданской панихиды и прощальных речей не было. Похоронен он на Кузьмоловском кладбище, рядом с женой.
После смерти Шефнера депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Татьяна Захаренкова обратилась в Топонимическую комиссию города с предложением об увековечивании памяти писателя:
«Его имя стоит в одном ряду с именами Д. Гранина, В. Конецкого, А. Кушнера, братьев Стругацких и других петербургских авторов, составивших гордость отечественной литературы второй половины ХХ века. С Ленинградом и Петербургом связано имя не только Шефнера, но и его предков. В течение нескольких столетий мужчины рода Шефнеров традиционно служили в российском Военно-морском флоте. Отдал дань военной службе и сам Вадим Сергеевич, служивший во время Великой отечественной войны на Ленинградском фронте и награжденный боевыми наградами».
Учитывая заслуги перед страной и своим родным городом, как самого писателя, так и его предков, Захаренкова выступила с инициативой о наименования к 2015 году — к 100-летию писателя — одной из новых улиц на Васильевском острове, где Шефнер долгое время жил и воспел его в своих произведениях, в его честь. Так, на намывной части острова, появилась улица Вадима Шефнера.
«Его имя стоит в одном ряду с именами Д. Гранина, В. Конецкого, А. Кушнера, братьев Стругацких и других петербургских авторов, составивших гордость отечественной литературы второй половины ХХ века. С Ленинградом и Петербургом связано имя не только Шефнера, но и его предков. В течение нескольких столетий мужчины рода Шефнеров традиционно служили в российском Военно-морском флоте. Отдал дань военной службе и сам Вадим Сергеевич, служивший во время Великой отечественной войны на Ленинградском фронте и награжденный боевыми наградами».
Учитывая заслуги перед страной и своим родным городом, как самого писателя, так и его предков, Захаренкова выступила с инициативой о наименования к 2015 году — к 100-летию писателя — одной из новых улиц на Васильевском острове, где Шефнер долгое время жил и воспел его в своих произведениях, в его честь. Так, на намывной части острова, появилась улица Вадима Шефнера.
В 2018 году по гуманистической повести «Лачуга должника» режиссёр Александр Котт снял мини-телесериал (Студия ООО «Среда и Ко» и ООО «Кинобюро», 8 с.), премьера которого состоялась 6 января на канале «Россия-1».
А в августе того же года, на XXVI Фестивале российского кино «Окно в Европу», режиссёр Оксана Карас представила фильм «У ангела ангина» («ВайТ-Медиа», при участии «Централ Партнершип» и телеканала НТВ, 2018), снятый по мотивам полуавтобиографической повести В. Шефнера «Сестра печали» (Специальный приз жюри конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» XXVI Фестиваля «Окно в Европу» (2018) и Специальный приз жюри конкурса игрового кино III Международного кинофестиваля «Евразийский мост» (2018)).
А в августе того же года, на XXVI Фестивале российского кино «Окно в Европу», режиссёр Оксана Карас представила фильм «У ангела ангина» («ВайТ-Медиа», при участии «Централ Партнершип» и телеканала НТВ, 2018), снятый по мотивам полуавтобиографической повести В. Шефнера «Сестра печали» (Специальный приз жюри конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» XXVI Фестиваля «Окно в Европу» (2018) и Специальный приз жюри конкурса игрового кино III Международного кинофестиваля «Евразийский мост» (2018)).
«Быть самим собой, быть верным себе» — этот нравственный принцип писатель отстаивал всегда — и в жизни, и в творчестве.
Награды и премии В. Шефнера:
Госнаграды:
03.07.1944 — орден Красной Звезды;
16.06.1945 — орден Отечественной войны II-й степени;
28.10.1967 — орден «Знак Почёта»;
30.01.1975 — орден Трудового Красного Знамени;
16.11.1984 — орден Дружбы народов;
11.03.1985 — орден Отечественной войны II-й степени («в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом»);
медаль «За оборону Ленинграда»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Литературные премии:
1982 — Премия «Великое Кольцо» — читательская премия, созданная в 1981 г. на встрече клубов любителей фантастики (КЛФ) в Свердловске во время фестиваля «Аэлита», аналог американской «Хьюго»/Hugo Award, за лучшие произведения фантастики, опубликованные в предшествующем году. Голосовать мог любой желающий, для чего рассылались «Анкеты учёта читательского мнения». Премия вручалась только отечественным авторам, а итоги опроса по переводным произведениям просто принимались к сведению. (Прекратила существование в 1994 г. после возникновения премии «Интерпресскон»).
Номинация: «Крупная форма» — «Лачуга должника» (1982).
1985 — Государственная премия РСФСР им. М. Горького — премия, присуждаемая СМ РСФСР ежегодно в 1966-91 гг. за литературную деятельность всех жанров. Награждённым присваивалось звание «Лауреат Государственной премии РСФСР» и вручался «Почётный знак» и диплом. В 1990 г. премия утратила «именной» характер и стала именоваться «Государственная премия РСФСР в области литературы и искусства».
Номинация: «Книга стихов» — «Годы и миги» (1983).
1997 — Государственная Пушкинская премия — учреждена в июне 1994 г. Указом Президента РФ в ознаменование 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина «за создание наиболее талантливых произведений в области поэзии». Присуждалась ежегодно с 1995 г. на конкурсной основе Президентом РФ по представлению Комиссии при Президенте по Государственным премиям в области литературы и искусства. Кандидаты выдвигались федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов федерации, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, учебными заведениями, редакциями газет и журналов. Произведения, представленные на премию, рассматривались спецкомиссией (секцией) под председательством И. Шкляревского в составе Комиссии по Государственным премиям РФ. В соответствии с указом Президента РФ от 21.06.2004 г. премия более не присуждается.
Указ Президента РФ от 29.05.1997 г. №533 «О присуждении Пушкинской премии в области поэзии 1997 г.» (Писатель считал премию самой главной своей наградой).
1999 — Премия «Странник» — международная премия, присуждаемая за лучшие русскоязычные фантастические произведения вне зависимости от того, где они изданы. Учреждена в 1994 г. издательством «Terra Fantastica», компанией «Корвус» и корпорацией «РОССКО». Жюри профессиональных писателей выбирает лауреатов из лучших произведений предшествующего года. Вручается по номинациям: крупная форма, средняя форма, малая форма, перевод, критика, публицистика, литературоведение, редактор, составитель, художник, издательство. Раз в 2 года на конвенте «Странник» так же вручают жанровые премии «Мечи» — «Паладин фантастики».
2000 — Премия «Аэлита» — одна из первых советских НФ-премий, учреждённая в 1981 г. журналом «Уральский Следопыт» совместно с Советом по приключенческой и НФ-литературе СП РСФСР за лучшее произведение отечественной фантастики предшествующих 2-х лет. Вручается ежегодно на фестивале фантастики «Аэлита» в Свердловске (Екатеринбурге). Премию можно получить 1 раз в жизни.
Госнаграды:
03.07.1944 — орден Красной Звезды;
16.06.1945 — орден Отечественной войны II-й степени;
28.10.1967 — орден «Знак Почёта»;
30.01.1975 — орден Трудового Красного Знамени;
16.11.1984 — орден Дружбы народов;
11.03.1985 — орден Отечественной войны II-й степени («в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом»);
медаль «За оборону Ленинграда»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Литературные премии:
1982 — Премия «Великое Кольцо» — читательская премия, созданная в 1981 г. на встрече клубов любителей фантастики (КЛФ) в Свердловске во время фестиваля «Аэлита», аналог американской «Хьюго»/Hugo Award, за лучшие произведения фантастики, опубликованные в предшествующем году. Голосовать мог любой желающий, для чего рассылались «Анкеты учёта читательского мнения». Премия вручалась только отечественным авторам, а итоги опроса по переводным произведениям просто принимались к сведению. (Прекратила существование в 1994 г. после возникновения премии «Интерпресскон»).
Номинация: «Крупная форма» — «Лачуга должника» (1982).
1985 — Государственная премия РСФСР им. М. Горького — премия, присуждаемая СМ РСФСР ежегодно в 1966-91 гг. за литературную деятельность всех жанров. Награждённым присваивалось звание «Лауреат Государственной премии РСФСР» и вручался «Почётный знак» и диплом. В 1990 г. премия утратила «именной» характер и стала именоваться «Государственная премия РСФСР в области литературы и искусства».
Номинация: «Книга стихов» — «Годы и миги» (1983).
1997 — Государственная Пушкинская премия — учреждена в июне 1994 г. Указом Президента РФ в ознаменование 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина «за создание наиболее талантливых произведений в области поэзии». Присуждалась ежегодно с 1995 г. на конкурсной основе Президентом РФ по представлению Комиссии при Президенте по Государственным премиям в области литературы и искусства. Кандидаты выдвигались федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов федерации, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, учебными заведениями, редакциями газет и журналов. Произведения, представленные на премию, рассматривались спецкомиссией (секцией) под председательством И. Шкляревского в составе Комиссии по Государственным премиям РФ. В соответствии с указом Президента РФ от 21.06.2004 г. премия более не присуждается.
Указ Президента РФ от 29.05.1997 г. №533 «О присуждении Пушкинской премии в области поэзии 1997 г.» (Писатель считал премию самой главной своей наградой).
1999 — Премия «Странник» — международная премия, присуждаемая за лучшие русскоязычные фантастические произведения вне зависимости от того, где они изданы. Учреждена в 1994 г. издательством «Terra Fantastica», компанией «Корвус» и корпорацией «РОССКО». Жюри профессиональных писателей выбирает лауреатов из лучших произведений предшествующего года. Вручается по номинациям: крупная форма, средняя форма, малая форма, перевод, критика, публицистика, литературоведение, редактор, составитель, художник, издательство. Раз в 2 года на конвенте «Странник» так же вручают жанровые премии «Мечи» — «Паладин фантастики».
2000 — Премия «Аэлита» — одна из первых советских НФ-премий, учреждённая в 1981 г. журналом «Уральский Следопыт» совместно с Советом по приключенческой и НФ-литературе СП РСФСР за лучшее произведение отечественной фантастики предшествующих 2-х лет. Вручается ежегодно на фестивале фантастики «Аэлита» в Свердловске (Екатеринбурге). Премию можно получить 1 раз в жизни.
Библиография В. Шефнера:
Роман: «Лачуга должника» (роман случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей, 1982).
Повести: «Облака над дорогой» («Плохое и хорошее», «Облака на рассвете) (1956), «Девушка у обрыва, или Записки Ковригина» («Девушка у обрыва») (1964), «Счастливый неудачник (полувероятная история, 1965), «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала» (1966), «Человек с пятью «не», или Исповедь простодушного» (сказка, 1967), «Дворец на троих, или Признание холостяка» (1968), «Сестра печали» (1969), «Круглая тайна» (полувероятная (маловероятная) история, 1970), «Миллион в поте лица» («Любовь на развалинах, или Миллион в поте лица» (маленькая повесть, 1972), «Имя для птицы, или Чаепитие на Жёлтой веранде» (летопись впечатлений, 1976), «Отметатель невзгод, или Сампо XX века» (1982), «Рай на взрывчатке» (1983), «Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца» (1991), «Съедобные сны, или Ошибка доброго мудреца» (1993), «Бархатный путь» (1995).
Сборники:
Поэзия: «Светлый берег» (1940), «Защита» (1943), «Пригород» (1946), «Московское шоссе» (1951), «Взморье» (1955), «Стихи» (1956), «Нежданный день» (1958), «Стихи из прозы» (1960), «Знаки земли» (1961), «Рядом с небом» (1962), «Ныне, вечно и никогда» (1963), «Стихотворения» (1965), «Своды» (1967), «Стихи о Ленинграде» (1967), «Стихотворения разных лет» (1968), «Запас высоты» (1970), «Стихотворения» (1972), «Цветные стёкла» (1974), «Переулок памяти» (1976), «Сторона отправления» (1979), «Северный склон» (1980), «Вторая память» (1981), «Годы и миги» (1983), «Личная вечность» (1984), «В этом веке» (стихи разных лет, 1987), «Ночная ласточка» (1991), «Архитектура огня. Мною избранное» (1997), «Бывало, дрожь берёт от стужи…». Ночные строки» (1990), «Питерец – Питеру» (1994), «Самодолжник» (1994), «Сон во сне» (1994), «Успокоительный совет» (1994), «Теперь мы знаем, что к чему вело…» (1995), «Чтоб юности весенняя отрада…» (1996), «Стареют царства и планеты…» (2001), «Внуку» (2001), «Вокзальные мысли» (2001), «Упрямство души» (2001).
Проза: «Облака над дорогой» (1957), «Счастливый неудачник» (повести и рассказы, 1965), «Запоздалый стрелок» (истории реальные и сказочные, 1968), «Девушка у обрыва» (повести, 1971), «Сестра печали» (повесть и рассказы, 1973), «Скромный гений» (1974), «Лачуга должника» (истории полувероятные, маловероятные и совсем невероятные, 1983), «Сказки для умных» (полувероятные, маловероятные и совсем невероятные истории, 1985), «Весенняя элегия» (не путать с одноименным стихотворением 1958 г., 1996), «Дядя с большой буквы, или Великая пауза» (авторский сборник, 1998).
Роман: «Лачуга должника» (роман случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей, 1982).
Повести: «Облака над дорогой» («Плохое и хорошее», «Облака на рассвете) (1956), «Девушка у обрыва, или Записки Ковригина» («Девушка у обрыва») (1964), «Счастливый неудачник (полувероятная история, 1965), «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала» (1966), «Человек с пятью «не», или Исповедь простодушного» (сказка, 1967), «Дворец на троих, или Признание холостяка» (1968), «Сестра печали» (1969), «Круглая тайна» (полувероятная (маловероятная) история, 1970), «Миллион в поте лица» («Любовь на развалинах, или Миллион в поте лица» (маленькая повесть, 1972), «Имя для птицы, или Чаепитие на Жёлтой веранде» (летопись впечатлений, 1976), «Отметатель невзгод, или Сампо XX века» (1982), «Рай на взрывчатке» (1983), «Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца» (1991), «Съедобные сны, или Ошибка доброго мудреца» (1993), «Бархатный путь» (1995).
Сборники:
Поэзия: «Светлый берег» (1940), «Защита» (1943), «Пригород» (1946), «Московское шоссе» (1951), «Взморье» (1955), «Стихи» (1956), «Нежданный день» (1958), «Стихи из прозы» (1960), «Знаки земли» (1961), «Рядом с небом» (1962), «Ныне, вечно и никогда» (1963), «Стихотворения» (1965), «Своды» (1967), «Стихи о Ленинграде» (1967), «Стихотворения разных лет» (1968), «Запас высоты» (1970), «Стихотворения» (1972), «Цветные стёкла» (1974), «Переулок памяти» (1976), «Сторона отправления» (1979), «Северный склон» (1980), «Вторая память» (1981), «Годы и миги» (1983), «Личная вечность» (1984), «В этом веке» (стихи разных лет, 1987), «Ночная ласточка» (1991), «Архитектура огня. Мною избранное» (1997), «Бывало, дрожь берёт от стужи…». Ночные строки» (1990), «Питерец – Питеру» (1994), «Самодолжник» (1994), «Сон во сне» (1994), «Успокоительный совет» (1994), «Теперь мы знаем, что к чему вело…» (1995), «Чтоб юности весенняя отрада…» (1996), «Стареют царства и планеты…» (2001), «Внуку» (2001), «Вокзальные мысли» (2001), «Упрямство души» (2001).
Проза: «Облака над дорогой» (1957), «Счастливый неудачник» (повести и рассказы, 1965), «Запоздалый стрелок» (истории реальные и сказочные, 1968), «Девушка у обрыва» (повести, 1971), «Сестра печали» (повесть и рассказы, 1973), «Скромный гений» (1974), «Лачуга должника» (истории полувероятные, маловероятные и совсем невероятные, 1983), «Сказки для умных» (полувероятные, маловероятные и совсем невероятные истории, 1985), «Весенняя элегия» (не путать с одноименным стихотворением 1958 г., 1996), «Дядя с большой буквы, или Великая пауза» (авторский сборник, 1998).
Источники:
https://fantlab.ru/autor318;
https://konkretno.ru/sity_obshestvo/59450-v-peterburge-poyavitsya-ulica-vadima-shefnera.html
https://stihi.ru/2020/03/22/2534;
https://www.livelib.ru/author/24918-vadim-shefner.
https://megabook.ru/article/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87;
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/127835/annot/
https://fantlab.ru/autor318;
https://konkretno.ru/sity_obshestvo/59450-v-peterburge-poyavitsya-ulica-vadima-shefnera.html
https://stihi.ru/2020/03/22/2534;
https://www.livelib.ru/author/24918-vadim-shefner.
https://megabook.ru/article/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87;
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/127835/annot/
Авторский пост
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"Лачуга должника". В. Шефнер
Когда в отрочестве читал Ильфа и Петрова, не понимал значения этого слова. И как-то никто не мог толком объяснить. Подразумевалось, что это что-то нехорошее и постыдное.