Не только сказки для умных

Награды и премии В. Шефнера:

Госнаграды:

03.07.1944 — орден Красной Звезды;

16.06.1945 — орден Отечественной войны II-й степени;

28.10.1967 — орден «Знак Почёта»;

30.01.1975 — орден Трудового Красного Знамени;

16.11.1984 — орден Дружбы народов;

11.03.1985 — орден Отечественной войны II-й степени («в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом»);

медаль «За оборону Ленинграда»;

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Литературные премии:

1982 — Премия «Великое Кольцо» — читательская премия, созданная в 1981 г. на встрече клубов любителей фантастики (КЛФ) в Свердловске во время фестиваля «Аэлита», аналог американской «Хьюго»/Hugo Award, за лучшие произведения фантастики, опубликованные в предшествующем году. Голосовать мог любой желающий, для чего рассылались «Анкеты учёта читательского мнения». Премия вручалась только отечественным авторам, а итоги опроса по переводным произведениям просто принимались к сведению. (Прекратила существование в 1994 г. после возникновения премии «Интерпресскон»).

Номинация: «Крупная форма» — «Лачуга должника» (1982).

1985 — Государственная премия РСФСР им. М. Горького — премия, присуждаемая СМ РСФСР ежегодно в 1966-91 гг. за литературную деятельность всех жанров. Награждённым присваивалось звание «Лауреат Государственной премии РСФСР» и вручался «Почётный знак» и диплом. В 1990 г. премия утратила «именной» характер и стала именоваться «Государственная премия РСФСР в области литературы и искусства».

Номинация: «Книга стихов» — «Годы и миги» (1983).

1997 — Государственная Пушкинская премия — учреждена в июне 1994 г. Указом Президента РФ в ознаменование 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина «за создание наиболее талантливых произведений в области поэзии». Присуждалась ежегодно с 1995 г. на конкурсной основе Президентом РФ по представлению Комиссии при Президенте по Государственным премиям в области литературы и искусства. Кандидаты выдвигались федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов федерации, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, учебными заведениями, редакциями газет и журналов. Произведения, представленные на премию, рассматривались спецкомиссией (секцией) под председательством И. Шкляревского в составе Комиссии по Государственным премиям РФ. В соответствии с указом Президента РФ от 21.06.2004 г. премия более не присуждается.

Указ Президента РФ от 29.05.1997 г. №533 «О присуждении Пушкинской премии в области поэзии 1997 г.» (Писатель считал премию самой главной своей наградой).

1999 — Премия «Странник» — международная премия, присуждаемая за лучшие русскоязычные фантастические произведения вне зависимости от того, где они изданы. Учреждена в 1994 г. издательством «Terra Fantastica», компанией «Корвус» и корпорацией «РОССКО». Жюри профессиональных писателей выбирает лауреатов из лучших произведений предшествующего года. Вручается по номинациям: крупная форма, средняя форма, малая форма, перевод, критика, публицистика, литературоведение, редактор, составитель, художник, издательство. Раз в 2 года на конвенте «Странник» так же вручают жанровые премии «Мечи» — «Паладин фантастики».

2000 — Премия «Аэлита» — одна из первых советских НФ-премий, учреждённая в 1981 г. журналом «Уральский Следопыт» совместно с Советом по приключенческой и НФ-литературе СП РСФСР за лучшее произведение отечественной фантастики предшествующих 2-х лет. Вручается ежегодно на фестивале фантастики «Аэлита» в Свердловске (Екатеринбурге). Премию можно получить 1 раз в жизни.