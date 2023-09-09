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14 артефактов, которые уже много столетий вызывают восхищение

14 артефактов, которые уже много столетий вызывают восхищение

Автор:
09 сентября 2023 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: артефакт   в мире   восторг   красота   удивительно   фото   
981
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От древнеегипетской туники до величественных храмов: исторические вещи и сооружения, которые всегда будут вызывать восторг.

Человечество за время своего существования создало огромное количество зданий, сооружений, всяческих вещей, которые можно назвать настоящими шедеврами. Все они составляют наследие нашего вида, и в каждом предмете, дошедшем до наших дней, заключены не только труд и талант мастера, но и история. Их так много, что ни один учебник истории просто не сможет вместить.


Всего лишь флакончик для духов XIX столетия

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Складная кровать из гробницы Тутанхамона

Пустыня Вади-Рам в Иордании

Туника в музее Каира, которой 4500 лет

Изображение русалки, найденное в Западной Бенгалии: этой скульптуре примерно 2200 лет

Водяные колеса в сирийском городе Хама, построенные для подачи воды в акведук

Бронзовая статуя Афины IV века до н.э.

Церковь посреди руин средневекового замка Барнард в Англии

Ворота в храм Байон в Камбодже, на которых вырезаны гигантские лица

Внутри мечети Вазир Хана в пакистанском городе Лахор

Старейший крытый рынок Лондона, построенный в XIV веке

Ступенчатый колодец Рани-ки-Вав в индийском городе Патан, XI в.

Детали храма Кедарешвара в индийском городе Халебид

Знаменитая тропа Китая на горе Хуашань, по которой ходят много столетий

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Метки: артефакт   в мире   восторг   красота   удивительно   фото   
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