14 артефактов, которые уже много столетий вызывают восхищение

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От древнеегипетской туники до величественных храмов: исторические вещи и сооружения, которые всегда будут вызывать восторг.
Человечество за время своего существования создало огромное количество зданий, сооружений, всяческих вещей, которые можно назвать настоящими шедеврами. Все они составляют наследие нашего вида, и в каждом предмете, дошедшем до наших дней, заключены не только труд и талант мастера, но и история. Их так много, что ни один учебник истории просто не сможет вместить.
Всего лишь флакончик для духов XIX столетия
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Складная кровать из гробницы Тутанхамона
Пустыня Вади-Рам в Иордании
Туника в музее Каира, которой 4500 лет
Изображение русалки, найденное в Западной Бенгалии: этой скульптуре примерно 2200 лет
Водяные колеса в сирийском городе Хама, построенные для подачи воды в акведук
Бронзовая статуя Афины IV века до н.э.
Церковь посреди руин средневекового замка Барнард в Англии
Ворота в храм Байон в Камбодже, на которых вырезаны гигантские лица
Внутри мечети Вазир Хана в пакистанском городе Лахор
Старейший крытый рынок Лондона, построенный в XIV веке
Ступенчатый колодец Рани-ки-Вав в индийском городе Патан, XI в.
Детали храма Кедарешвара в индийском городе Халебид
Знаменитая тропа Китая на горе Хуашань, по которой ходят много столетий
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