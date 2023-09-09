Юг Китая накрыло сильнейшим наводнением за последние 140 лет

Только за вчерашний день на Гонконг вылилось 158,1 миллиметров осадков. Спасательные команды используют плоты для передвижения. Авиа и железнодорожное сообщение также приостановлено. Власти заявили, что получили по меньшей мере 20 сообщений об оползнях.Управление больниц Гонконга сообщило, что по состоянию на полдень 8-го числа по меньшей мере 110 человек были ранены и отправлены в больницу, 4 находятся в тяжелом состоянии.