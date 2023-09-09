FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 715 постов • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Юг Китая накрыло сильнейшим наводнением за последние 140 лет

Юг Китая накрыло сильнейшим наводнением за последние 140 лет

Автор:
09 сентября 2023 07:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Гонконг   Китай   дожди   наводнение   оползни   
1127
1
5

Уже побит рекорд по выпавшим осадкам с 1884 года.

Только за вчерашний день на Гонконг вылилось 158,1 миллиметров осадков. Спасательные команды используют плоты для передвижения. Авиа и железнодорожное сообщение также приостановлено. Власти заявили, что получили по меньшей мере 20 сообщений об оползнях.Управление больниц Гонконга сообщило, что по состоянию на полдень 8-го числа по меньшей мере 110 человек были ранены и отправлены в больницу, 4 находятся в тяжелом состоянии.



Под воду также уходит мегаполис Шэньчжэнь. Местные СМИ, сообщают, что количество осадков превысило 4 исторических экстремальных значения с начала ведения метеорологических наблюдений в Шэньчжэне в 1952 году. Среднее количество осадков в Шэньчжэне составило 202,8 мм, а максимальное совокупное количество осадков составило 469,0 мм (улица Донху, район Лоху).


Улицы превратились в бурные реки, сотни автомобилей просто утонули. В метро заходить просто опасно, да и бессмысленно, оно практически парализовано.


Уже сообщается о погибших и пострадавших, десятки миллионов жителей вынуждены укрыться в убежищах, еще сотни тысяч были эвакуированы.

Начали сходить оползни.

Ситуация может еще больше ухудшиться - сброс воды из Шэньчжэньского водохранилища может спровоцировать наводнения в северных районах Гонконга.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Гонконг   Китай   дожди   наводнение   оползни   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85863



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 очень бразильских фото, показывающих забавные особенности родины карнавалов и непроходимых джунглей
16 очень бразильских фото, показывающих забавные особенности родины карнавалов и...
В КНДР спустили на воду первую подлодку с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую подлодку с тактическим ядерным оружием
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вареники для ленивых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#позитив#конфликт#Китай#улыбнуло#сарказм#маразм#ДТП
#в мире#Прикол#кино#Ynews#трейлер#новости#подборка#смешно#девушки#истории
#люди#животные#фильм#история#Великобритания#США#забавно#Разное#дети#Мемы
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она рассказывает правду Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она... Жители Уссурийска придумали себе новые развлечения во время наводнения Жители Уссурийска придумали себе новые развлечения во время наводнения Восстание машин: китайские 3D-принтеры включились ночью и начали печатать сами по себе Восстание машин: китайские 3D-принтеры включились ночью и начали печатать сами по себе Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за проливных дождей Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за проливных дождей В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин

На что жалуетесь?

Вернуться