Юг Китая накрыло сильнейшим наводнением за последние 140 лет

Уже побит рекорд по выпавшим осадкам с 1884 года.
Только за вчерашний день на Гонконг вылилось 158,1 миллиметров осадков. Спасательные команды используют плоты для передвижения. Авиа и железнодорожное сообщение также приостановлено. Власти заявили, что получили по меньшей мере 20 сообщений об оползнях.Управление больниц Гонконга сообщило, что по состоянию на полдень 8-го числа по меньшей мере 110 человек были ранены и отправлены в больницу, 4 находятся в тяжелом состоянии.
Под воду также уходит мегаполис Шэньчжэнь. Местные СМИ, сообщают, что количество осадков превысило 4 исторических экстремальных значения с начала ведения метеорологических наблюдений в Шэньчжэне в 1952 году. Среднее количество осадков в Шэньчжэне составило 202,8 мм, а максимальное совокупное количество осадков составило 469,0 мм (улица Донху, район Лоху).
Улицы превратились в бурные реки, сотни автомобилей просто утонули. В метро заходить просто опасно, да и бессмысленно, оно практически парализовано.
Уже сообщается о погибших и пострадавших, десятки миллионов жителей вынуждены укрыться в убежищах, еще сотни тысяч были эвакуированы.
Начали сходить оползни.
Ситуация может еще больше ухудшиться - сброс воды из Шэньчжэньского водохранилища может спровоцировать наводнения в северных районах Гонконга.
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