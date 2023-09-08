Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приюте

Жизнь в приюте для животных — нелегка. Ты каждый день надеешься, что сегодня за тобой точно придут, заберут в тёплый дом и никогда больше не покинут. Но это не всегда так. Порой собаки вынуждены днями напролёт грустно наблюдать, как люди проходят мимо их клетки. Как этот пёс, видео с которым недавно разлетелось по сети.
Этот 6-летний хаски по кличке Элиас живёт в приюте Rancho Cucamonga в Калифонии, США. Недавно видео с ним набрало много просмотров в сети — и хотя там нет ярких эмоций и реакций, грустный молчаливый взгляд пса говорит обо всём. Сидя в клетке, пёс сидел у прутьев и с надеждой смотрел на посетителей приюта, всем видом говоря: "Смотрите, какой я хороший! Возьмите меня, пожалуйста".
Однако, люди прошли мимо — как и многие другие до этого. Элиас молчаливо опустил голову, поняв, что сегодня его в очередной раз никто не заберёт. Так и проходят дни пса — и других животных, которые волей судьбы оказались в приютах.
"Вот как выглядит жизнь брошенного пса в приюте. Люди проходят мимо клеток, бросают взгляд и переходят к следующим животным. Незамеченный и забытый, он ждёт, когда его заберут," - написал автор под видео.
Пользователей так тронул этот милый хаски, что они прямо в комментариях начали подыскивать ему хозяев. Надеемся, скоро для этого чудесного мальчика найдут любящий дом!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Обычное поведение собаки.
Она так же смотрит, допустим, из-за забора