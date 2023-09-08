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Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приюте

Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приюте

Автор:
08 сентября 2023 19:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   грустно   домашние животные   животные   приют для собак   приютские животные   приюты   собака   собаки   хаски   
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Жизнь в приюте для животных — нелегка. Ты каждый день надеешься, что сегодня за тобой точно придут, заберут в тёплый дом и никогда больше не покинут. Но это не всегда так. Порой собаки вынуждены днями напролёт грустно наблюдать, как люди проходят мимо их клетки. Как этот пёс, видео с которым недавно разлетелось по сети.

Этот 6-летний хаски по кличке Элиас живёт в приюте Rancho Cucamonga в Калифонии, США. Недавно видео с ним набрало много просмотров в сети — и хотя там нет ярких эмоций и реакций, грустный молчаливый взгляд пса говорит обо всём. Сидя в клетке, пёс сидел у прутьев и с надеждой смотрел на посетителей приюта, всем видом говоря: "Смотрите, какой я хороший! Возьмите меня, пожалуйста".

Однако, люди прошли мимо — как и многие другие до этого. Элиас молчаливо опустил голову, поняв, что сегодня его в очередной раз никто не заберёт. Так и проходят дни пса — и других животных, которые волей судьбы оказались в приютах.


"Вот как выглядит жизнь брошенного пса в приюте. Люди проходят мимо клеток, бросают взгляд и переходят к следующим животным. Незамеченный и забытый, он ждёт, когда его заберут," - написал автор под видео.

Пользователей так тронул этот милый хаски, что они прямо в комментариях начали подыскивать ему хозяев. Надеемся, скоро для этого чудесного мальчика найдут любящий дом!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   грустно   домашние животные   животные   приют для собак   приютские животные   приюты   собака   собаки   хаски   
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13  комментариев
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16k
Мистер Фикс Час назад
Ничего не заметил.
Обычное поведение собаки.
Она так же смотрит, допустим, из-за забора
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490
REMM 12 секунд назад
а снимал все это ,другой хаски- сосед по клетке
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22k
BiZ 2 минуты назад
а в чем реакция?
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43k
Валерий 13 минут назад
да да! возьмите меня такого красивого к себе жить, и я превращу вашу жизнь в ацкий ад!
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Мимо хаски проходят те кто знает как ведет себя дома этот сгусток энергии без вектора.
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19k
Дмитрий 46 минут назад
Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приютеПосмотреть
Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приюте
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11k
DumDum 47 минут назад
всем видом говоря: "Смотрите, какой я хороший! Возьмите меня, пожалуйста"
Хвост молчит. "Хвост обманывать не будет".
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13k
Святослав 56 минут назад

Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приютеПосмотреть
Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приюте
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35k
АнтонПолднев 57 минут назад
Жалко собакена конечно. Но и людей понимаю. Хаски, да ещё такой взрослый. На это не каждый решится...
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2k
Duke_kir 57 минут назад
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836
Сергей Час назад
Познать одиночество страшно, но эта боль излечима! Только сильнейший сможет взять бремя лекаря. Мы в ответе за тех кого приручили... Хорошему мальчику -хорошая жизнь, верую в лучшее, держите в курсе.
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