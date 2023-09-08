Грустная реакция хаски, мимо которого все проходят в приюте

Жизнь в приюте для животных — нелегка. Ты каждый день надеешься, что сегодня за тобой точно придут, заберут в тёплый дом и никогда больше не покинут. Но это не всегда так. Порой собаки вынуждены днями напролёт грустно наблюдать, как люди проходят мимо их клетки. Как этот пёс, видео с которым недавно разлетелось по сети.