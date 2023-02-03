Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь

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Все бездомные животные заслуживают обрести любящий дом. А особенно те, кто уже долго ждёт и надеется.. Как этот бульдог, для которого давно не могут найти хозяев.
Французский бульдог по кличке Ральфи живёт в приюте SPCA в Северной Америке. Для него уже долгое время не могут найти хозяев - возможно, из-за его породы или характера, который не совсем идеален (как и у всех нас, кстати). В то время как другие приюты пишут только хорошее про своих подопечных, всячески их хваля и "рекламируя", чтобы быстрее найти хозяев - сотрудники этого приюта пошли другим путём.
Они вывалили о Ральфи всю правду-матку, и посвятили ему целый пост на страничке в соцсетях. Вот несколько выдержек: "Ральфи - демон во плоти, и мы не будем этого скрывать. Нет, он будет кусать ваши ноги - всё дело в его характере. Первые хозяева взяли его и пытались перевоспитать, но Ральфи никак не принимал тот факт, что кто-то собирается им руководить. Его вернули в приют. После двух недель в следующем доме его снова вернули обратно - он терроризировал вторую собаку".
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"Да, Ральфи - тот ещё нахал. Всё принадлежит ему. Он - главный. Если вы попробуете поставить это под сомнение, вас ждёт суровое наказание. Идеальный хозяин для Ральфи - матерь драконов. Ему нужен дом, где нет других животных, и где хозяин спокойно позволит ему главенствовать и периодически показывать свой характер. Если вы сумасшедший до такой степени, что хотите взять эту собаку - звоните нам," - написали на страничке приюта.
Забавный пост с историей о Ральфи неожиданно набрал популярность, 2 тысячи комментариев и репостов. Многие пожелали этому пёсику скорее обрести лучших хозяев, и признали, что он просто красавчик - и многие французские бульдоги на самом деле обладают схожим характером. И вправду - не стоит ждать от собаки идеального поведения, ведь все мы неидеальны.
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а тут псина ведёт себя как наглая сволочь,позволяет себе считать людей,вытащивших её с такого места, двуногим говном...да пошёл он...
А всяким Ральфи...нужно кушать, нужно что погрызть, нужно поспать в теплой лежанке возле батареи. А если он ещё и не кастрирован, то ему нужно пометить максимально большой участок. И очень желательно, чтобы по ходу всех этих дел, ему никто не мешал.
Короче - ох"евший наглый у"бищный генетический урод ищет хозяина -долбо"ба.
Ну никак уже не можешь сдержаться