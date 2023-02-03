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Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь

Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь

Автор:
03 февраля 2023 19:24
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   бульдог   домашние животные   животные   истории   приюты   собака   собаки   фото   
2276
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Все бездомные животные заслуживают обрести любящий дом. А особенно те, кто уже долго ждёт и надеется.. Как этот бульдог, для которого давно не могут найти хозяев.
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Метки: Питомцы   Фотографии   бульдог   домашние животные   животные   истории   приюты   собака   собаки   фото   
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9  комментариев
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73k
Viktor 2 часа назад
Знаю нескольких, дурные они канешн - у сестры, ежели что в рот ( случайно или нет) попадёт - хрен достанешь или проглотит, или пережуёт.
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1k
олег 46 минут назад
упрямые ,но за печеньку готовы на всё.
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49k
Сергей 56 минут назад
Взрослого французского бульдога уже не переделать от слова совсем... поэтому его нужно понять и простить))) А по мне так очень милый пареньь)
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9k
Летучий Мыш Час назад
Хм, похоже в него вселился кот
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1k
Aleksei Час назад
обычно собаки из приюта счастливы найти новый дом,сколько постов было с их счастливыми мордами,когда они оказывались в новом доме . сколько любви и благодарности в глазах,мимими ))
а тут псина ведёт себя как наглая сволочь,позволяет себе считать людей,вытащивших её с такого места, двуногим говном...да пошёл он...
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Первые хозяева взяли его и пытались перевоспитать, но Ральфи никак не принимал тот факт, что кто-то собирается им руководить. Его вернули в приют. После двух недель в следующем доме его снова вернули обратно - он терроризировал вторую собаку".-

Короче - ох"евший наглый у"бищный генетический урод ищет хозяина -долбо"ба.
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