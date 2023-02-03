Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь

Они вывалили о Ральфи всю правду-матку, и посвятили ему целый пост на страничке в соцсетях. Вот несколько выдержек: "Ральфи - демон во плоти, и мы не будем этого скрывать. Нет, он будет кусать ваши ноги - всё дело в его характере. Первые хозяева взяли его и пытались перевоспитать, но Ральфи никак не принимал тот факт, что кто-то собирается им руководить. Его вернули в приют. После двух недель в следующем доме его снова вернули обратно - он терроризировал вторую собаку".