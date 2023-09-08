Усердие, золотые руки, Агнес и Тимми помогли невесте создать уникальный подвенечный наряд

Но лапки – это не про Клаудию. Когда владелице небольшой фермы Cedar Hill Fiber Farm сделал предложение её молодой человек, она ответила согласием. Но решила, что подвенечный наряд создаст своими руками. И только из натуральных материалов – шерсти животных, продажей которой и занимается Клаудия.

Основным поставщиком стала овечка Агнес. Хозяйка выбрала её за самое плотное и густое руно. Конечно, пришлось попотеть, чтобы аккуратно срезать шерсть. Но оно того стоило.