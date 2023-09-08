Усердие, золотые руки, Агнес и Тимми помогли невесте создать уникальный подвенечный наряд

Изобилие товаров избавило современных женщин от необходимости заниматься рукоделием. Они делают это либо в связи с профессией, либо по велению души.
Хорошо это или плохо – вопрос риторический. Вроде, и время вместо шитья и вязания можно потратить на что-то более приятное и полезное. Но, с другой стороны, девушки даже элементарных вещей сделать не могут, когда надо. Даже пуговицу пришить.
Но лапки – это не про Клаудию. Когда владелице небольшой фермы Cedar Hill Fiber Farm сделал предложение её молодой человек, она ответила согласием. Но решила, что подвенечный наряд создаст своими руками. И только из натуральных материалов – шерсти животных, продажей которой и занимается Клаудия.
Основным поставщиком стала овечка Агнес. Хозяйка выбрала её за самое плотное и густое руно. Конечно, пришлось попотеть, чтобы аккуратно срезать шерсть. Но оно того стоило.
В дуэте с Агнес выступил ангорский козёл Тимми. Шерсть ангорских коз удивительно мягкая и нежная. И в смеси с овечьей дала роскошную заготовку.
Клаудия подготовила шерсть – вымыла, вычесала и высушила, чтобы волокно стало однородным. По признанию мастерицы, она сама от себя не ожидала такого решения – шерстяное платье своими руками.
Но важный день надо было встретить во всеоружии. И невеста продолжила работу – вычесала заготовку и сформировала лёгкие комочки.
Следующим важным этапом было прядение – процесс долгий и трудоёмкий. В итоге из пышной овечьей шубки получилось около 700 метров тонкой нити, которую девушка обработала на ткацком станке и превратила в материал для верхней части платья. На юбку планировалось использовать фабричную ткань, а в качестве подкладки – шёлк.
Следующий этап – раскрой стал самым ответственным. Ведь испортить работу, на которую ушли месяцы, было категорически нельзя. Девушка переживала, что выкройка может сместиться из-за структуры домотканой материи. Но всё оказалось проще, чем предполагалось. Мастерица даже портновские булавки не использовала – настолько идеально всё лежало.
Прозрачную ткань с вышивкой для фаты Клаудия купила и сшила аксессуар сама. А изюминкой стала окантовка – кружево из той же шерстяной нити, из которой было сшито платье. Благодаря отделке фата аккуратными волнами лежала на плечах, подчеркивая лаконичный и нежный образ невесты. И ей не надо было беспокоиться о ветре, треплющем локоны.
Как вам результат? Стоил усилий, или нет смысла в таком трудоёмком процессе и проще купить готовое платье?
Источник:
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