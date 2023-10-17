Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила

В день выпускного девушка запечатлела реакцию своих воспитанников на сюрприз. Изначально она прятала платье под пальто. Расстроенный ребенок сказал: "Вы забыли надеть платье".

И тут же Хизер показала платье. Под радостные возгласы она кружилась, с гордостью демонстрируя каждый рисунок. Некогда белое платье было украшено радугой, домиками, обитателями подводного мира и очаровательными черепашками. Каждый рисунок отражал индивидуальность и интересы детей.

Стэнсберри спросила: "Вы видите свои рисунки?" И детишки стали показывать на свои работы, а некоторые даже побежали обнимать Хизер.