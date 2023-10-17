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Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила

Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила

Автор:
17 октября 2023 09:55
Сообщество : Жизнь
Метки: воспитатель   выпускной   дети   платье   рисунок   творчество   
1818
10

Хизер Стэнсберри, воспитательница в детском саду, предложила детям необычную идею. В честь их выпускного девушка пообещала надеть платье, которые они украсят по своему усмотрению. Воспитанники дали волю фантазии и сотворили шедевр.

"Я сказала своим детям, что в последний день занятий они могут раскрасить мое белое платье", - вспоминает Хизер.

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В день выпускного девушка запечатлела реакцию своих воспитанников на сюрприз. Изначально она прятала платье под пальто. Расстроенный ребенок сказал: "Вы забыли надеть платье".

И тут же Хизер показала платье. Под радостные возгласы она кружилась, с гордостью демонстрируя каждый рисунок. Некогда белое платье было украшено радугой, домиками, обитателями подводного мира и очаровательными черепашками. Каждый рисунок отражал индивидуальность и интересы детей.

Стэнсберри спросила: "Вы видите свои рисунки?" И детишки стали показывать на свои работы, а некоторые даже побежали обнимать Хизер.

Воспитатели и учителя играют важнейшую роль в развитии детей: они направляют юные и любознательные умы, обучают их, помогают справиться с трудностями.

Дети, испытывающие проблемы дома, часто чувствуют себя наедине со своими проблемами. Они не хотят возвращаться домой, в безрадостную реальность. Во многих школах есть группы продленного дня, где ученики могут остаться после уроков, сделать домашнее задание, почитать и побыть в безопасной обстановке. Есть еще учителя, которые безвозмездно помогают ученикам, любят и хотят видеть их счастливыми.

Скоро маленькие непоседы вырастут. Те, кто рисовал черепах, возможно, станут морскими биологами, а те, кто рисовал дома, - архитекторами. Завершая успешные проекты, они будут вспоминать мисс Стэнсберри, которая так гордилась ими, когда они только и умели, что рисовать детские картинки.

А вы помните своих воспитателей?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воспитатель   выпускной   дети   платье   рисунок   творчество   
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13  комментариев
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14k
Иван Час назад
Доброты пост. Умничка девушка, побольше бы таких педагогов
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3k
Χάρων 3 минуты назад
Сколько лет этой "новости"?
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2k
Оксид Бетона 12 минут назад
это она ещё мой огромный карандаш не видела!
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10
GranVasya 14 минут назад
Какая няшка!
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10k
Борис Карабанов 15 минут назад
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1
Navygator Полчаса назад
Девушко кросивое! И, ножки идеальные!
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1k
investas 45 минут назад
Я б тоже разрисовал бы ее платье.....бело-желтой...
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27k
Егор 48 минут назад
Тема не раскрыта!
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16k
Patmaz 58 минут назад
А что это у неё на заднице, длинное и коричневое?
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658
Шурман Час назад
Я бы ей тоже что нибудь разрисовал :)
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