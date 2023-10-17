Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила

Хизер Стэнсберри, воспитательница в детском саду, предложила детям необычную идею. В честь их выпускного девушка пообещала надеть платье, которые они украсят по своему усмотрению. Воспитанники дали волю фантазии и сотворили шедевр.
"Я сказала своим детям, что в последний день занятий они могут раскрасить мое белое платье", - вспоминает Хизер.
В день выпускного девушка запечатлела реакцию своих воспитанников на сюрприз. Изначально она прятала платье под пальто. Расстроенный ребенок сказал: "Вы забыли надеть платье".
И тут же Хизер показала платье. Под радостные возгласы она кружилась, с гордостью демонстрируя каждый рисунок. Некогда белое платье было украшено радугой, домиками, обитателями подводного мира и очаровательными черепашками. Каждый рисунок отражал индивидуальность и интересы детей.
Стэнсберри спросила: "Вы видите свои рисунки?" И детишки стали показывать на свои работы, а некоторые даже побежали обнимать Хизер.
Воспитатели и учителя играют важнейшую роль в развитии детей: они направляют юные и любознательные умы, обучают их, помогают справиться с трудностями.
Дети, испытывающие проблемы дома, часто чувствуют себя наедине со своими проблемами. Они не хотят возвращаться домой, в безрадостную реальность. Во многих школах есть группы продленного дня, где ученики могут остаться после уроков, сделать домашнее задание, почитать и побыть в безопасной обстановке. Есть еще учителя, которые безвозмездно помогают ученикам, любят и хотят видеть их счастливыми.
Скоро маленькие непоседы вырастут. Те, кто рисовал черепах, возможно, станут морскими биологами, а те, кто рисовал дома, - архитекторами. Завершая успешные проекты, они будут вспоминать мисс Стэнсберри, которая так гордилась ими, когда они только и умели, что рисовать детские картинки.
А вы помните своих воспитателей?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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