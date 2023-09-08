Неожиданные ситуации в самолёте, которые пассажиры запомнили на всю жизнь

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Считается, что самолеты - один из самых безопасных транспортов. Но порой внутри воздушного судна случаются самые необычные ситуации, особенно когда долго приходится лететь в компании незнакомых людей. Собрали истории от пользователей, которые навсегда запомнили полёт.
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А какие у вас были запоминающиеся случаи во время полёта?
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