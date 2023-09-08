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Неожиданные ситуации в самолёте, которые пассажиры запомнили на всю жизнь

Неожиданные ситуации в самолёте, которые пассажиры запомнили на всю жизнь

Автор:
08 сентября 2023 09:36
Сообщество : Истории из жизни
Метки: авиасудно   истории из самолета   истории по время полета   пассажиры   полет   рейс   самолет   я летел   
4484
15

Считается, что самолеты - один из самых безопасных транспортов. Но порой внутри воздушного судна случаются самые необычные ситуации, особенно когда долго приходится лететь в компании незнакомых людей. Собрали истории от пользователей, которые навсегда запомнили полёт.

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А какие у вас были запоминающиеся случаи во время полёта?


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Метки: авиасудно   истории из самолета   истории по время полета   пассажиры   полет   рейс   самолет   я летел   
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31  комментарий
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8k
Ysik Час назад
Буквально пару месяцев назад летел из Катара в Бангкок. Рядом сидел мужик лет этак за 60. Ем было явно скучно и он решил со мной побеседовать. Оказалось, что он из Шотландии. Спросил меня: "что я знаю о Шотландии". Я: "Хороший виски, мужики в килтах, страна была под гнетом англичан долгое время". Последняя фраза его так поразила, что он молча встал и ушел к стюардессам. Я подумал, наверное я что-то не то сказал. Через пару минут он вернулся с пивом и закуской, сказал что у катарцев виски не было. И начался длинный экскурс в историю Шотландии, на уровне "храброе сердце". Офигенный полет был, но мы за 7 часов выпили невероятное количество пива, прерываясь на короткий отдых. Хороший полет был.
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30k
Aqueronte 3 минуты назад
Я вот не боюсь летать, но всегда нервничаю, вдруг он упадёт. Упасть я боюсь.
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5k
Crechet 8 минут назад
На арабских авиалиниях взлет сопровождается фразой "Аллах Акбар"...
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33k
Snork Snorkoff 10 минут назад
Кейптаун - Франкфурт 12 часовой перелет. Эконом, крайний ряд возле сортира.. Компания как всегда, купила самое дешевое что нашла. Сортир представляет из себя короткий тупиковый коридорчик и две кабинки но бокам. В общем тоска и квадратная жопа. Тогда еще наливали на рейсах и народ местами упился в букакашеньку, хотя как это можно сделать сухим вином и пивом - загадка. Мимо меня проходит дама кг так на 120, не тормозя впиливается таблом в стену в конце коридорчика и сползает по стене, перегораживая тушкой собсно весь юнит. лежит, поёт чегой-то на аглицком )) Весело. Худенький стюард на её фоне, что цапля возле кашалота и так и сяк, вашпе никак. Народ вокруг делает лица стульчиком, типа их это никак не касается. Таки пришлось вставать, брать кашалота на абордаж и водружать в ейное креселко. Пришвартовали, ремешком зафиксировали, ну и я к себе пошел. Через минуту стюард вернулся с полным чуть не до краев бокалом коньяка, тарелкой вкуснях из бизнеса, и никотиновой жвачкой, ибо курить хотелось зверски. В общем что сильно помог скрасить оставшиеся 6 часов
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1k
олег Полчаса назад
на рейсах с израильтянами становишься антисемитом.потом отпускает .но не всех.
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400
Дима Новосельский Час назад
С сыном летели в Израиль, заходим на посадку со Средиземного моря в дождь, сильная турбулентность, стюардессы в конце салона, в предверии окончания рейса, что то пакуют, шурша нейлоном, я, решив разрядить обстановку, сказал сыну, что уже готовят для нас чёрные пакеты, услышавшие шутку не оценили...
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31k
БамбарбияКиргуду Час назад
Да пофиг как то.Я бы сам ещё за "руль" сел.И газу добавил.И накурился бы ещё.И фобий у меня нет вообще.
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17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Комментарий к фото
Рассказывала мне женщина знакомая. Еще при Союзе летели они с подругой в командировку. В аэропорт опоздали, кругом-бегом, на регистрацию, бегом к выходу, пассажиров уже отвезли в самолет, рассадили. Ради них двоих, естественно, автобус гонять по полю не будут - какой-то сотрудник повел их через поле к самолету.... Бегут через поле, тот кричитв рацию, чтобы трап не отгоняли... Добегают, поднимаются по трапу, заходят, за ними сразу закрывают дверь, отходит трап и самолет начинает двигаться... Они запыхавшиеся в хлам находят два места рядом, плюхаются в него. А рядом сидит мужик... Ну они такие переводят дыхание, выдыхают, смеются, успели, УСПЕЛИ! А мужик их спрашивает - девочки, а вы куда летите? Они ему называют "город"... А он им - так это самолет в "другой город", вы ошиблись... И вот у них наступает паника. ПАНИКА, они вскакивают с мест, начинают кричать выпустить их из самолета, что ошиблись, кидаться на стюардесс, в общем, наводить панику... Это продолжается минут 5, пока стюардессы не убедили, что сели они правильно... А мужик так пошутил просто... Ржали все вместе потом весь полет...
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540
ruslan d 2 часа назад
Фляжка коньячка решает все проблемы ... Летать боюсь шо пипец
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28k
Lehoia 2 часа назад
Однажды в 98 году за один рейс, самолет дважды сажали по пути к конечному пункту. Оба раза из-за грозы. Самолет трясло так, что я , непристегнутый, врезался головой в багажную полку. Стюардессы кричали и плакали хуже женщин-пассажиров. Никогда не забуду. С тех пор, во время взлета трясутся руки.
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38
Zmey8838 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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