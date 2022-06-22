13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо еще в черный список добавить

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Перелеты в небе не всем доставляют удовольствие. Пассажиры эконом-класса часто сталкиваются с проблемами во время путешествия. Мало того, что сидеть может быть неудобно, так еще и рядом попадется жутковатый сосед.
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А у вас были неудачные полеты?
Источник:
АНТИФИШКИ
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