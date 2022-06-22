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13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо еще в черный список добавить

13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо еще в черный список добавить

Автор:
22 июня 2022 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: пассажиры   полет   прикол   путешествие   самолет   свинья   ужасный пассажир   фото   
1202
14

Перелеты в небе не всем доставляют удовольствие. Пассажиры эконом-класса часто сталкиваются с проблемами во время путешествия. Мало того, что сидеть может быть неудобно, так еще и рядом попадется жутковатый сосед.

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А у вас были неудачные полеты?


Источник:

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Метки: пассажиры   полет   прикол   путешествие   самолет   свинья   ужасный пассажир   фото   
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Рекламщик 4 минуты назад
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Колька Валеркин сын 3 минуты назад
А тут что ужасного, ну ест она сардельку и че? Афтар фоток просто слюной захлебнулся. В 90е все пассажиры внутренних авиалиний с собой еду брали, помню как мы с родителями обедали когда летели из Иркутска во Владивосток к бабушке на лето.
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Б.Касторский Полчаса назад
Свиней везде полно. И на самом деле не обязательно, что бы они были такими "яркими" как тут. Начиная от безмерных рюкзаках на плечах в общественном транспорте или идти по левой стороне, заканчивая ч(м)удаками с телефонами, которые бредут на автопилоте. Им всем кажется, что мир крутится вокруг них и главное личное удобство, остальные обойдут или смирятся.
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