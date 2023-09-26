Самолёт заглох: пассажиры рейса Сочи — Москва провели в лайнере без кондиционера более трёх часов

Но самолёт так и не взлетел. Несколько людей из-за жары потеряли сознание. Руководству авиакомпании явно достанется от транспортной прокуратуры.
Около 440 пассажиров, направлявшихся из Сочи в Москву на "Боинге" компании "Серверный ветер" (Nordwind), на протяжении более трёх часов были заперты в салоне лайнера в 30-ти градусную жару без работающих кондиционеров.
Самолёт должен был вылететь из аэропорта Сочи в 12:25 по московскому времени, но так и не взлетел. На вопросы начавших задыхаться в духоте пассажиров растерянные бортпроводники отвечали, что самолёт вот-вот отправится, но причину задержки не называли.
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Примечательно, что двери самолёта были закрыты. Через несколько часов ожидания престарелые пассажиры начали падать в обморок. Только после этого бортпроводники открыли дверь, но трапа перед ней не было, что не отвечало технике безопасности. Многие люди начали требовать, чтобы их выпустили из самолёта, их даже не останавливало, что они могут потерять деньги за билет, о чём их предупреждали бортпроводники. В итоге, у последних появилась отговорка о том, что самолёт задерживается не только из-за технических причин, но и из-за решивших покинуть салон пассажиров, чьи чемоданы теперь ищут в багажном отделении.
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Как оказалось впоследствии, пилоты дважды не смогли завести двигатели самолёта и надеялись, что техники быстро решат проблему, а затем зачем-то начали вводить пассажиров в заблуждение, пытаясь оставить их на борту. Тем не менее, спустя три часа терпение лопнуло у последних оставшихся пассажиров и они покинули лайнер. Деньги им не возвращают, предлагая сдать или обменять билет на самолёт другой авиакомпании.
Тем временем резонансным инцидентом заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В ведомстве сообщили, что проверят соблюдение прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полётов. Очевидно, выйти сухими из воды у руководства авиакомпании не получится. Наверняка на компанию обрушаться и многомиллионные иски от рассерженных пассажиров.
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Производители ЗИП для Боингов и Аирбасов сами заинтересованы поставлять нам продукцию. Здесь большой рынок, а им нужны деньги.
Правда, это был Ту-154 и сидеть пришлось часов 5, потому как сломалась какая-то деталь и ждали, пока ее поменяют.
Отличие в том, что билетов на самолет тогда хрен было достать и пассажиры (кроме двух штрейкбрехеров) отказались выходить, чтобы рейс не отменили.
Жара дикая, но двери хоть открыли.