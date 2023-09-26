Самолёт заглох: пассажиры рейса Сочи — Москва провели в лайнере без кондиционера более трёх часов

Около 440 пассажиров, направлявшихся из Сочи в Москву на "Боинге" компании "Серверный ветер" (Nordwind), на протяжении более трёх часов были заперты в салоне лайнера в 30-ти градусную жару без работающих кондиционеров.





Самолёт должен был вылететь из аэропорта Сочи в 12:25 по московскому времени, но так и не взлетел. На вопросы начавших задыхаться в духоте пассажиров растерянные бортпроводники отвечали, что самолёт вот-вот отправится, но причину задержки не называли.