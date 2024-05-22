Один пассажир погиб, десятки пострадали из-за турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур

Самолёт авиакомпании Singapore Airlines, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в зону интенсивной турбулентности. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. У 73-летнего Джеффа Китчена в момент происшествия случился сердечный приступ. Реанимировать мужчину не удалось.
Рейс SQ321 вылетел из лондонского Хитроу вечером 20 мая. Спустя 11 часов, когда бортпроводники разносили завтраки, самолёт попал в сильную турбулентность.
Джефф из Торнбери, графство Глостершир, отправился в шестинедельное путешествие по Сингапуру, Индонезии, Японии и Австралии вместе с женой Линдой.
Стив Даймонд, сосед и друг погибшего, рассказал: "Мы очень расстроены. Моя жена плачет. Он был приятным человеком. Они собирались в большой тур по Сингапуру, Индонезии, Японии и Австралии. У них есть сын и дочь".
В последние годы у бывшего работника страховой компании были проблемы с сердцем, и ему поставили стенты
Стив добавил: "Вы бы и не догадались об этом, он вёл себя как обычно, был здоровым и активным. Увлекался любительской драматургией и помогал мне делать декорации для нашей новой постановки. Он был хорошим певцом, прекрасным актёром".
"Он познакомился с будущей женой ещё в школе. Они были прекрасной парой".
Компания Boeing заявила: "Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, потерявшей близкого человека, наши мысли - с пассажирам и членам экипажа".
Рейс Singapore Airlines был перенаправлен в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке.
Boeing 777-300ER упал с высоты 11 582 м до 9 448 м в районе Андаманского моря, когда приближался к Таиланду, согласно данным системы отслеживания полётов FlightRadar24.
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Дзафран Азмир, 28-летний студент, рассказал: "Внезапно самолёт начал крениться, его затрясло. И вдруг произошло очень резкое падение, и всех, кто не был пристёгнут, подбросило до потолка".
Многие получили увечья, включая бортпроводников, которые проявили стойкость и сделали всё, что могли.
"Пассажиры с медицинским образованием помогали, как могли. Они сделали искусственное дыхание джентльмену, который умер. Попросили принести дефибриллятор", - добавил Азмир.
В аэропорту Бангкока лайнер встречало 13 машин скорой помощи.
Представитель Singapore Airlines заявил: "Мы можем подтвердить, что на борту самолета Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. 18 человек были госпитализированы, еще 12 находятся на лечении в больницах. Остальные пассажиры и члены экипажа проходят обследование. Singapore Airlines выражают глубочайшие соболезнования семье погибшего. Наша главная задача - оказать помощь всем пассажирам и членам экипажа. Мы сотрудничаем с властями Таиланда для оказания необходимой медицинской помощи и направляем в Бангкок команду для оказания любой необходимой помощи".
По сообщениям местных СМИ, на этой неделе на регион обрушились сильные тропические грозы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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