Один пассажир погиб, десятки пострадали из-за турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур

Джефф из Торнбери, графство Глостершир, отправился в шестинедельное путешествие по Сингапуру, Индонезии, Японии и Австралии вместе с женой Линдой.

Стив Даймонд, сосед и друг погибшего, рассказал: "Мы очень расстроены. Моя жена плачет. Он был приятным человеком. Они собирались в большой тур по Сингапуру, Индонезии, Японии и Австралии. У них есть сын и дочь".

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Стив добавил: "Вы бы и не догадались об этом, он вёл себя как обычно, был здоровым и активным. Увлекался любительской драматургией и помогал мне делать декорации для нашей новой постановки. Он был хорошим певцом, прекрасным актёром".

"Он познакомился с будущей женой ещё в школе. Они были прекрасной парой".