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Спасавшийся от акулы тюлень чуть не сбил с каяка рыбака

Спасавшийся от акулы тюлень чуть не сбил с каяка рыбака

Автор:
08 сентября 2023 07:42
Сообщество : Животные
Метки: Новая Зеландия   Рыбак   акула   в мире   животные   каяк   
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Мужчина, рыбачивший в заливе Вайхау у побережья Восточного мыса (Новая Зеландия), стал свидетелем охоты акулы мако на тюленя.

Молодой человек запечатлел, как голодная хищная рыбина устроила настоящее преследование ластоногому обитателю морской пучины.

Со слов автора видео, тюлень попытался спрятаться за каяком, но был атакован акулой, которая дважды чуть не утопила 28-летнего экстремала.

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Метки: Новая Зеландия   Рыбак   акула   в мире   животные   каяк   
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2  комментария
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hebpat 58 минут назад
Интересный у него каяк, педальный
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Alex Chebrikov

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