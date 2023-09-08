Спасавшийся от акулы тюлень чуть не сбил с каяка рыбака

1021
2
1
Мужчина, рыбачивший в заливе Вайхау у побережья Восточного мыса (Новая Зеландия), стал свидетелем охоты акулы мако на тюленя.
Молодой человек запечатлел, как голодная хищная рыбина устроила настоящее преследование ластоногому обитателю морской пучины.
Источник:
Со слов автора видео, тюлень попытался спрятаться за каяком, но был атакован акулой, которая дважды чуть не утопила 28-летнего экстремала.
Источник:
Ссылки по теме:
- Камчатский краб: образ жизни северного гиганта
- На Тайване поймали редкую акулу-домового
- Как следует отбиваться от акулы-убийцы
- Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции
- Эта акула может прожить до 500 лет
Новости партнёров
реклама