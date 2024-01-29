Пингвин задержал вылет самолёта из аэропорта

Самолёт готовился к вылету из аэропорта Новой Зеландии, когда на взлётной полосе вдруг появился детёныш пингвина.
В аэропорту Новой Зеландии задержали рейс из-за пингвина, который выбежал на взлетную полосу.
Инцидент произошел в столице страны, городе Веллингтоне, и нарушил работу международного аэропорта. Пингвин ворвался прямо на взлетно-посадочную полосу.
Это произошло как раз в тот момент, когда лайнер компании Air Chathams готовился к вылету. Сотрудники аэропорта бросились на летное поле, сумели поймать птицу и унести ее в безопасное место.
Неожиданный визитер оказался шестинедельным детенышем синего пингвина, или пингвина-короры. Сотрудники аэропорта передали его зоопарку Веллингтона. Птица была голодной и весила мало для своего возраста. Пингвина собираются откормить и отпустить на волю, когда он немного подрастет и его перья начнут отталкивать воду.
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