Пингвин задержал вылет самолёта из аэропорта

Неожиданный визитер оказался шестинедельным детенышем синего пингвина, или пингвина-короры. Сотрудники аэропорта передали его зоопарку Веллингтона. Птица была голодной и весила мало для своего возраста. Пингвина собираются откормить и отпустить на волю, когда он немного подрастет и его перья начнут отталкивать воду.