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Пингвин задержал вылет самолёта из аэропорта

Пингвин задержал вылет самолёта из аэропорта

Автор:
29 января 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Веллингтон   Новая Зеландия   аэропорт   в мире   животные   пингвин   
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Самолёт готовился к вылету из аэропорта Новой Зеландии, когда на взлётной полосе вдруг появился детёныш пингвина.

В аэропорту Новой Зеландии задержали рейс из-за пингвина, который выбежал на взлетную полосу.

Инцидент произошел в столице страны, городе Веллингтоне, и нарушил работу международного аэропорта. Пингвин ворвался прямо на взлетно-посадочную полосу.

Это произошло как раз в тот момент, когда лайнер компании Air Chathams готовился к вылету. Сотрудники аэропорта бросились на летное поле, сумели поймать птицу и унести ее в безопасное место.

Неожиданный визитер оказался шестинедельным детенышем синего пингвина, или пингвина-короры. Сотрудники аэропорта передали его зоопарку Веллингтона. Птица была голодной и весила мало для своего возраста. Пингвина собираются откормить и отпустить на волю, когда он немного подрастет и его перья начнут отталкивать воду.

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Метки: Веллингтон   Новая Зеландия   аэропорт   в мире   животные   пингвин   
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