Поклонница BTS в Бразилии смога избежать ограбления из-за фотографии кумира

Бразильское издание PortalR7 сообщило, что 21-летняя жительница Бразилии просто стояла на остановке. В руках у девушки был смартфон. Вор решил украсть у девушки смартфон и выхватил его из рук. Как только он посмотрел на чехол, то тут же вернул девушке украденное и сбежал. Оказалось, 21-летняя девушка оказалась фанаткой группы BTS. В декабре участник по имени Джин ушёл на срочную службу в армию, и девушка поместила под чехол его фотографию в форме. Предположительно, злоумышленник решил, что бойфренд владелицы — военный, и испугался.