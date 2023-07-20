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Поклонница BTS в Бразилии смога избежать ограбления из-за фотографии кумира

Поклонница BTS в Бразилии смога избежать ограбления из-за фотографии кумира

Автор:
20 июля 2023 12:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: BTS   Бразилия   армия   интересное   корейцы   ограбление   повезло   фото   
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21-летняя поклонница k-pop группы просто положила фотографию кумира в чехол смартфона.

Бразильское издание PortalR7 сообщило, что 21-летняя жительница Бразилии просто стояла на остановке. В руках у девушки был смартфон. Вор решил украсть у девушки смартфон и выхватил его из рук. Как только он посмотрел на чехол, то тут же вернул девушке украденное и сбежал. Оказалось, 21-летняя девушка оказалась фанаткой группы BTS. В декабре участник по имени Джин ушёл на срочную службу в армию, и девушка поместила под чехол его фотографию в форме. Предположительно, злоумышленник решил, что бойфренд владелицы — военный, и испугался.

Джин отправился на срочную службу 13 декабря прошлого года. Скорее всего, он вернется из армии примерно в середине 2024-го. Фанатки BTS с нетерпением ждут его возвращения.

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Метки: BTS   Бразилия   армия   интересное   корейцы   ограбление   повезло   фото   
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6  комментариев
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5k
Горожанин 52 минуты назад
Неплохо-неплохо гопоту в Бразилии научили любить армию)
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7k
a6m5 7 минут назад
Да не на чехол он смотрел, а на модель телефона. Из-за дешёвого он и париться не стал.
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684
Flint 13 минут назад
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8k
sedoisever 14 минут назад
Блин, вы так торопитесь скопировать текст, что не в состоянии название поста без ошибок написать?
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238
no. Час назад
ну или увидел фотку какой-то непонятной хни и решил не пачкаться.
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WhiteRat

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