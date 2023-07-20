Поклонница BTS в Бразилии смога избежать ограбления из-за фотографии кумира

21-летняя поклонница k-pop группы просто положила фотографию кумира в чехол смартфона.
Бразильское издание PortalR7 сообщило, что 21-летняя жительница Бразилии просто стояла на остановке. В руках у девушки был смартфон. Вор решил украсть у девушки смартфон и выхватил его из рук. Как только он посмотрел на чехол, то тут же вернул девушке украденное и сбежал. Оказалось, 21-летняя девушка оказалась фанаткой группы BTS. В декабре участник по имени Джин ушёл на срочную службу в армию, и девушка поместила под чехол его фотографию в форме. Предположительно, злоумышленник решил, что бойфренд владелицы — военный, и испугался.
Джин отправился на срочную службу 13 декабря прошлого года. Скорее всего, он вернется из армии примерно в середине 2024-го. Фанатки BTS с нетерпением ждут его возвращения.
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