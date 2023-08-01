Крокодил утащил женщину в болото и его полтора часа отгоняли палками

В Индонезии 38-летняя работница пальмовой плантации подверглась нападению крокодила. Он затащил её в воду. Выжить несчастной помогла лишь собственная решимость и то, что другие работники плантации услышали её крики и бросились отгонять хищника шестами. Вытащить женщину на берег удалось лишь через полтора часа.
Фальмира Де Хесус пережила нападение рептилии лишь чудом.
27 июля она пошла набрать воды из заросшего водоема в округе Кетапанг провинции Западный Калимантан, Индонезия, не подозревая, что хищник прячется под листвой. Когда она приблизилась, чтобы зачерпнуть воды, рептилия выскочила и потащила ее в воду. Фальмира начала отбиваться и звать на помощь — и хорошо, что её услышали.
На кадрах видно, что из воды торчит только голова женщины.
В течение полутора часов рабочие плантации отгоняли крокодила шестами.
Рептилия где-то рядом и выжидает, когда можно будет окончательно сцапать добычу, которую она считает своей.
Очевидцы рассказали, что крокодил удерживал насмерть перепуганную Фальмиру около 90 минут, играя с ней. Ее коллеги слишком боялись заходить в воду, опасаясь, что хищник нападет на них.
Когда к месту происшествия наконец прибыли спасатели, им удалось схватить Фальмиру и вытащить её на берег. Пострадавшую доставили в больницу с травмами конечностей.
Мне было больно от того, что меня держал крокодил. Я не могла вырваться на свободу. Потом я начала чувствовать, что теряю силы. Я просто думала, что умру, потому что постепенно уходила под воду.
Я лежу в больнице и все ещё вижу крокодила в своем сознании и чувствую его телом. Я очень благодарна людям, которые вытащили меня оттуда. Они спасли мне жизнь.
Курортная полиция Кетапанга призвала всех рабочих и жителей плантации быть более бдительными и помнить о том, что крокодилы не дремлют.
На снимке — спасатели, которые в итоге вытащили Фальмиру из болота. Что сказать, повезло ей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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