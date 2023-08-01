Крокодил утащил женщину в болото и его полтора часа отгоняли палками

Очевидцы рассказали, что крокодил удерживал насмерть перепуганную Фальмиру около 90 минут, играя с ней. Ее коллеги слишком боялись заходить в воду, опасаясь, что хищник нападет на них.

Когда к месту происшествия наконец прибыли спасатели, им удалось схватить Фальмиру и вытащить её на берег. Пострадавшую доставили в больницу с травмами конечностей.