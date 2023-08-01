FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10637 постов • 1446 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Крокодил утащил женщину в болото и его полтора часа отгоняли палками

Крокодил утащил женщину в болото и его полтора часа отгоняли палками

Автор:
01 августа 2023 15:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индонезия   выжила   крокодил   нападение крокодила   опасный хищник   с ума сойти!   чудесное спасение   
1453
7
1

В Индонезии 38-летняя работница пальмовой плантации подверглась нападению крокодила. Он затащил её в воду. Выжить несчастной помогла лишь собственная решимость и то, что другие работники плантации услышали её крики и бросились отгонять хищника шестами. Вытащить женщину на берег удалось лишь через полтора часа.


Фальмира Де Хесус пережила нападение рептилии лишь чудом.


27 июля она пошла набрать воды из заросшего водоема в округе Кетапанг провинции Западный Калимантан, Индонезия, не подозревая, что хищник прячется под листвой. Когда она приблизилась, чтобы зачерпнуть воды, рептилия выскочила и потащила ее в воду. Фальмира начала отбиваться и звать на помощь — и хорошо, что её услышали.


На кадрах видно, что из воды торчит только голова женщины.



В течение полутора часов рабочие плантации отгоняли крокодила шестами.


Рептилия где-то рядом и выжидает, когда можно будет окончательно сцапать добычу, которую она считает своей.


Очевидцы рассказали, что крокодил удерживал насмерть перепуганную Фальмиру около 90 минут, играя с ней. Ее коллеги слишком боялись заходить в воду, опасаясь, что хищник нападет на них.


Когда к месту происшествия наконец прибыли спасатели, им удалось схватить Фальмиру и вытащить её на берег. Пострадавшую доставили в больницу с травмами конечностей.


Мне было больно от того, что меня держал крокодил. Я не могла вырваться на свободу. Потом я начала чувствовать, что теряю силы. Я просто думала, что умру, потому что постепенно уходила под воду.


Я лежу в больнице и все ещё вижу крокодила в своем сознании и чувствую его телом. Я очень благодарна людям, которые вытащили меня оттуда. Они спасли мне жизнь.


Курортная полиция Кетапанга призвала всех рабочих и жителей плантации быть более бдительными и помнить о том, что крокодилы не дремлют.


На снимке — спасатели, которые в итоге вытащили Фальмиру из болота. Что сказать, повезло ей.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Индонезия   выжила   крокодил   нападение крокодила   опасный хищник   с ума сойти!   чудесное спасение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Мафусаил Час назад
С Днём Рождения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Сергей 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ego sum qui sum 59 минут назад
Крокодил последующие несколько дней:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105306



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неутешительный вывод

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#люди#интересно#забавно#Китай#история#подборка#сарказм#знаменитости
#фото#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#фильм#Россия#СССР#милота
#машина#автомобили#в мире#ДТП#кино#США#позитив#новости#улыбнуло#подростки
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться