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Не украли, а позаимствовали: российские и советские рок-хиты, берущие свои корни на Западе

Не украли, а позаимствовали: российские и советские рок-хиты, берущие свои корни на Западе

Автор:
07 сентября 2023 16:51
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Nautilus Pompilius   аквариум   ария   ддт   заимствования   плагиат   рок   
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Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем.
У Арии довольно мало стопроцентных заимствований (привет "Беспечному Ангелу"), но несложно обнаружить плагиат в прочих треках.
Группа Кино очень многое переняла от The Cure, Slade и The Police. Понимаю, что после таких заявлений отхвачу жирную пачку дизлайков и гневных комментариев, но против правды не попрёшь...
Вячеслав Бутусов с компанией также попался. Сравниваем Slade и Nautilus Pompilius.
А как же Игорь Тальков? Да всё так же...
Очень не хотелось вообще трогать группу Коррозия металла, но раз уж музыкальный пост, то упомянем и их.
Борис Гребенщиков тоже занимался плагиатом. Одна лишь бредовость песни "Сергей Ильич" чего стоит... Смысла там особого нет, поскольку набор слов наложили на готовую музыку. Главное — ритмика.
Очень удивился совпадению песни Адриано Челентано и группы ДДТ.
Сплин... здесь стопроцентное попадание.
Конечно, это не все совпадения. Кстати, не путайте каверы и плагиат. Каверы... это перепевки, а плагиат — попытка выдать чужое творчество за что-то своё. Не согласны? Поделитесь своим компетентным мнением в комментариях.

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Метки: Nautilus Pompilius   аквариум   ария   ддт   заимствования   плагиат   рок   
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15  комментариев
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540
ruslan d Полчаса назад
Да понятное дело , свой у нас был андеграунд , а все что было связано с большой сценой копировалось с учетом экономии на всем , вот поэтому до сих пор пропасть между западными и отечественными шоу .
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1k
Андрей Кузнецов 3 минуты назад
Родной А.. а главное-то - ... а про "три аккорда" ?.. или Дюна- не рок группа ? ))))
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30k
Serg2001 4 минуты назад
Известные хиты по несколько раз воруют и наши и у наших... Начинаешь искать оригинал и выясняется, что где-то в 20-30 х годах слепой пастух эту мелодию на дудочке проиграл. Это я утрирую конечно, но заимствование в той или иной мере это весьма распространенное явление. Филя вон вообще не парился. Менял текст на русский и жарил один в один с оригиналом...)
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60k
pynh 6 минут назад
Все у всех всегда писдють. Это аксиома.

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12k
Кот Бегемот 9 минут назад
А, что, что-то есть в этом мире оригинальное? Слова и мысли уже давно в ремейке. Иногда и автор не в курсе, что он что-то стырил.
Вот Виктора Цоя трогать не стоит.
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60k
pynh 23 минуты назад
Когда я писал такое, меня забросали какахами говнари. Поглядим, что будет тут
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28k
Lehoia 24 минуты назад
Ну как дети, чесслово)))
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737
Шурман 24 минуты назад
Кто минсы ставит , я много раз предлагал выйти на прямой разговор и даже по телефону , и сразу в кусты . Я сказал как есть . Цоя и Талькова не трогайте у последнего я был на его последнем концерте . Они пели свое а не копировали .
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4k
Lexx Полчаса назад
Ну слизали и слизали, главное, что хорошо получилось и многим нравится. Плохо когда хорошую песню уродуют.
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737
Шурман Полчаса назад
А Цой тут причем ? и я недавно рыбалил там где он за день до этого умер и делал тоже самое в ридали . Это у моего хутора , я понимаю что я живу на разные страны и многие это не понимают . Просто это уже перебор . Сын попросил убрал свою фотку с экарусом потом что что он не думал что великий певец скончался от этого . Я ему еще не все рассказал как в Алмате он у нас жил и живым я его видел на новой и здоровался . Правда после смерти все дворы бухали и его музыка играла но это другое . Пацан писал от души и сам в угаре
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