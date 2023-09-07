Не украли, а позаимствовали: российские и советские рок-хиты, берущие свои корни на Западе

Iron Maiden, "Powerslave"
Ария, "Кровь за кровь"
Judas Priest, "Metal gods"
Ария, "Воля и разум"
Iron Maiden, "The Wicker Man"
Ария, "Химера"
Iron Maiden, "Where Eagles Dare"
Ария, "Следуй за мной"
The Smiths, "Barbarism begins at home"
Кино, "Перемен"
The Cure, "Primary"
Кино, "Мама мы все тяжело больны"
The Cure, "A forest"
Кино, "Кончится лето"
The Cure, "In Your House"
Кино, "Пачка сигарет"
Slade, "Don Mind"
Nautilus Pompilius, "Шар цвета хаки"
Madleen Kane, "You and I"
Игорь Тальков, "Летний дождь"
Angel Dust, "I'll Come Back".
Коррозия металла, "Черный террор"
Патти Смит, "Ghost Dance"
Аквариум, "Рок-н-Ролл мёртв"
T. Rex, "Cat Black"
Аквариум, "Сергей Ильич"
Adriano Celentano, "Attraverso Me"
DDT, "Что нам ветер?"
Green Day, "When I Come Around"
Сплин, "Англо-Русский словарь"
Источник:
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