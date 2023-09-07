Не украли, а позаимствовали: российские и советские рок-хиты, берущие свои корни на Западе

Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем.

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У Арии довольно мало стопроцентных заимствований (привет "Беспечному Ангелу"), но несложно обнаружить плагиат в прочих треках.

Iron Maiden, "Powerslave" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Ария, "Кровь за кровь" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Judas Priest, "Metal gods" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Ария, "Воля и разум" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Iron Maiden, "The Wicker Man" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Ария, "Химера" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Iron Maiden, "Where Eagles Dare" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Ария, "Следуй за мной" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Группа Кино очень многое переняла от The Cure, Slade и The Police. Понимаю, что после таких заявлений отхвачу жирную пачку дизлайков и гневных комментариев, но против правды не попрёшь...

The Smiths, "Barbarism begins at home" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Кино, "Перемен" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

The Cure, "Primary" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Кино, "Мама мы все тяжело больны" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

The Cure, "A forest" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Кино, "Кончится лето" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

The Cure, "In Your House" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Кино, "Пачка сигарет" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Вячеслав Бутусов с компанией также попался. Сравниваем Slade и Nautilus Pompilius.

Slade, "Don Mind" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Nautilus Pompilius, "Шар цвета хаки" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

А как же Игорь Тальков? Да всё так же...

Madleen Kane, "You and I" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Игорь Тальков, "Летний дождь" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Очень не хотелось вообще трогать группу Коррозия металла, но раз уж музыкальный пост, то упомянем и их.

Angel Dust, "I'll Come Back". Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Коррозия металла, "Черный террор" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Борис Гребенщиков тоже занимался плагиатом. Одна лишь бредовость песни "Сергей Ильич" чего стоит... Смысла там особого нет, поскольку набор слов наложили на готовую музыку. Главное — ритмика.

Патти Смит, "Ghost Dance" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Аквариум, "Рок-н-Ролл мёртв" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

T. Rex, "Cat Black" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Аквариум, "Сергей Ильич" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Очень удивился совпадению песни Адриано Челентано и группы ДДТ.

Adriano Celentano, "Attraverso Me" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

DDT, "Что нам ветер?" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Сплин... здесь стопроцентное попадание.

Green Day, "When I Come Around" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00

Сплин, "Англо-Русский словарь" Только ленивый не знает, что множество песен группы Ария была в той или иной части слизана с хитов групп Iron Maiden, Judas Priest, Golden Earring. А как же Борис Гребенщиков, Сплин, ДДТ, Цой и Тальков? А у них всё так же... Мотивы копировались, манеры исполнения... тоже копировались, впрочем, слушаем и сравниваем. 2023-09-07T16:51:43+03:00