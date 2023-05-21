Дизайнер из Египта украсила банки Pepsi работами российского художника, выдав их за свои

Российский художник Георгий Курасов с удивлением обнаружил свои работы на алюминиевых баночках Pepsi в Египте. Популяризирует его творчество в далекой стране дизайнер Гаду Вали, причем уже не в первый раз. Девушке, судя по всему, творчество российского мастера очень нравится, а Россия кажется настолько далёкой страной, что кажется, что никто плагиат не обнаружит.
Первый инцидент произошел около года назад. Большое удивление Курасова вызвало то, что его работы красовались на станции метро Куллият эль-Банат в Каире. На фоне скандала власти распорядились плакаты демонтировать:
На этот раз картины Курасова появились на банках с газированным напитком 7up.
Понимаем, компанию Pepsi, дизайн на самом деле хорош и смотрится аутентично:
Только автор работ креатив не оценил и решил подать в суд и на компанию Pepsi и дизайнера Гаду Вали, потребовав огромной денежной компенсации.
Примечательно, что Гада Вали является достаточно успешным дизайнером, победителем разных международных конкурсов. В 2017 году журнал Forbes внес ее в число 30 лучших дизайнеров Европы в возрасте до 30 лет. Она стала первой египтянкой, попавшей в этот список.
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