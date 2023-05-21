Дизайнер из Египта украсила банки Pepsi работами российского художника, выдав их за свои

Российский художник Георгий Курасов с удивлением обнаружил свои работы на алюминиевых баночках Pepsi в Египте. Популяризирует его творчество в далекой стране дизайнер Гаду Вали, причем уже не в первый раз. Девушке, судя по всему, творчество российского мастера очень нравится, а Россия кажется настолько далёкой страной, что кажется, что никто плагиат не обнаружит.