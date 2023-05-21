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Дизайнер из Египта украсила банки Pepsi работами российского художника, выдав их за свои

Дизайнер из Египта украсила банки Pepsi работами российского художника, выдав их за свои

Автор:
21 мая 2023 22:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гаду Вали   Россия   банки   египет   пепси   плагиат   
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Российский художник Георгий Курасов с удивлением обнаружил свои работы на алюминиевых баночках Pepsi в Египте. Популяризирует его творчество в далекой стране дизайнер Гаду Вали, причем уже не в первый раз. Девушке, судя по всему, творчество российского мастера очень нравится, а Россия кажется настолько далёкой страной, что кажется, что никто плагиат не обнаружит.

Первый инцидент произошел около года назад. Большое удивление Курасова вызвало то, что его работы красовались на станции метро Куллият эль-Банат в Каире. На фоне скандала власти распорядились плакаты демонтировать:

На этот раз картины Курасова появились на банках с газированным напитком 7up.

Понимаем, компанию Pepsi, дизайн на самом деле хорош и смотрится аутентично:

Только автор работ креатив не оценил и решил подать в суд и на компанию Pepsi и дизайнера Гаду Вали, потребовав огромной денежной компенсации.

Примечательно, что Гада Вали является достаточно успешным дизайнером, победителем разных международных конкурсов. В 2017 году журнал Forbes внес ее в число 30 лучших дизайнеров Европы в возрасте до 30 лет. Она стала первой египтянкой, попавшей в этот список.

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Метки: Гаду Вали   Россия   банки   египет   пепси   плагиат   
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9  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
автор и денег не получит, и известности лишится, договаривался бы с девкой, раз она такая молодец, что смогла продать картинки не известного художника. ну сняли плакаты из метро - и что? ни денег , ни известности, сутяга меркантильный, просил бы по минимуму - проставить автора, глядь - потянулись бы клиенты
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143
Кукер Полчаса назад
Судиться русскому с американской компанией в наше время "торжества закона и справедливости"? Ну-ну.
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98
Alexander Час назад
Тесть лебеди их не смутили? где Египет а где лебеди.
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Алексей Час назад
Копипаст рулит. Кто-то придумывает своё, а кто-то чужое.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Этот идиот ни копейки не получит. Лучше бы обратился к ней и решил вопрос о сотрудничестве или продвижении. А так, никто ему не поверит и хрен он что докажет.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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