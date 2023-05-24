Бывший вокалист "Арии" Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Кипелов родился в 1958 году в Москве. В 2002 году покинул основанную в 1985 году группу "Ария" и создал собственную — "Кипелов". Такие известные песни как "Путь наверх", "Жить вопреки", "Я свободен", "Реки времен", "Звезды и кресты" неизменно собирают аншлаги на концертах по сей день.





Валерий Кипелов известен своими пророссийским взглядами и не единожды отстаивал свою позицию и вступал в полемику с покинувшими страну музыкантами, например, с Макаревичем и Шевчуком.