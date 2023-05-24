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Бывший вокалист "Арии" Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Бывший вокалист "Арии" Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Автор:
24 мая 2023 17:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Кипелов   Заслуженный артист РФ   Президент   ария   звание   указ   
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С чем его и поздравляем!

Сооснователь и вокалист самой известной в России хеви-метал группы "Ария" Валерий Кипелов получил сегодня звание заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кипелов родился в 1958 году в Москве. В 2002 году покинул основанную в 1985 году группу "Ария" и создал собственную — "Кипелов". Такие известные песни как "Путь наверх", "Жить вопреки", "Я свободен", "Реки времен", "Звезды и кресты" неизменно собирают аншлаги на концертах по сей день.


Валерий Кипелов известен своими пророссийским взглядами и не единожды отстаивал свою позицию и вступал в полемику с покинувшими страну музыкантами, например, с Макаревичем и Шевчуком.

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Метки: Валерий Кипелов   Заслуженный артист РФ   Президент   ария   звание   указ   
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22  комментария
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55k
Олег 43 минуты назад
реальный артист достойный высокого звания. Не чета всяким киркоровым и пугачевым
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5k
Трям 13 минут назад
Был летом на концерте Арии в Питере. Скажем так... без него там тоже было классно.
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22k
ЦСКА 20 минут назад
Присоединяюсь конечно к поздравлениям....Только звание это сильно деградировало, за последние годы! Вон сколько народных и заслуженных, из за бугра дерьмом швыряются в эту самую Россию-Матушку! Которая вскормила и взрастила! Нехрен было этими званиями, направо и на лево, всяких конрацептивов нарекать!
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439
Purple_Bear ЦСКА 16 минут назад
Благодаря Валерию Санычу, звание преобретает былое значение. Кипелыч нормальный, не посрамит звание.
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13k
Кот Скрипалей 24 минуты назад
Нормальный мужик, без закидонов, живет в моем районе, поэтому часто вижу его.
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4k
Григорий 24 минуты назад
у него много песен моновар украл
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25k
ПаганецЪ Полчаса назад
Давно пора.
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1k
Веселый Пук Полчаса назад
Поклонников его творчества огромное количество. Молодец. Заслужил
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439
Purple_Bear Полчаса назад
Валерий Саныч, моё почтение! Искренне поздравляю с заслуженным званием!
До сих пор храню автограф, уж 20 лет как. А вот сигарету, которую у Вас стрельнул, потерял где-то.
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597
Никита Полчаса назад
Фух, испугался! Думал ушёл от нас, глядя на чёрно - белую картинку.
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59k
pynh 37 минут назад
1. "Ангельская пыль" "Ария"
Плагиат на:
Iron Maiden "Wasted Love" (1992)
Суть плагиата:
"Ангельская пыль" - это просто "Wasted Love" с русским текстом.

2."Встань, страх преодолей" Ария
Плагиат на:
"Jawbreaker" - Judas Priest
Суть плагиата:
Похоже, что наложили свой текст на готовую мелодию

3."Дай жару" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - Can I play with madness
Суть плагиата:
Главный рифф содран в ноль, как и в большинстве песен арии.

4. "Дьявольский зной" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - From Here To Eternity (1992)
Суть плагиата:
Вступление - практически один-в-один!

5. "Зверь" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - The apparition
Суть плагиата:
Один в один содраная композиция (чуть-чуть вступительный рифф переделали)

6. "Король Дороги" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - Tailgunner
Суть плагиата:
Содрана музыкальная часть (правда слегка перекомпилирована)

7. "Ночь короче дня" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - Seventh Son Of The Seventh Son
Суть плагиата:
И рифф куплета и рифф припева НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОХОЖИ. Правда это слегка замаскировано вокалом...

8. "Осколок льда" Ария
Плагиат на:
Guns'N'Roses - Don't Cry
Суть плагиата:
За небольшими изменениями - сходная мелодическая линия. Да и смысл похожий В общем, аккуратная адаптация.

"Осколок льда" Ария
Плагиат на:
к/ф "Мери Попинс до свидания" песня "Ветер перемен"
Суть плагиата:
Имеющий уши да услышит (q)

9. "Паранойя (1995)" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - Afraid To Shoot Strangers (1992)
Суть плагиата:

8. "Осколок льда" Ария
Плагиат на:
Guns'N'Roses - Don't Cry
Суть плагиата:
За небольшими изменениями - сходная мелодическая линия. Да и смысл похожий В общем, аккуратная адаптация.

"Осколок льда" Ария
Плагиат на:
к/ф "Мери Попинс до свидания" песня "Ветер перемен"
Суть плагиата:
Имеющий уши да услышит (q)

9. "Паранойя (1995)" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - Afraid To Shoot Strangers (1992)
Суть плагиата:
Содрано вступление. Вообще, весь альбом Арии "Ночь Короче Дня" - это наскоряк переигранный мэйденовский Fear Of The Dark. Ударные, гитары, вокал (стоило Дикинсону запеть с некоторой хрипотцой, так Кипелов туда же), звучание и музыка в целом - все оттуда...

10. "Потерянный рай" Ария
Плагиат на:
Duran Duran - Ordinary World
Суть плагиата:
Послушайте соло в середине и сравните с соло в Ordinary World. Похоже ? По-моему очень.

11. "Прощай Норфолк" Ария
Плагиат на:
Iron Maiden - Only The Good Die Young
Суть плагиата:
Мелодия содрана

12. "Штиль" Ария
Плагиат на:
Prodigal Son с альбома Iron Maiden 1981-го года Killers
Суть плагиата:
Проигрыш на акустической гитаре в течении песни - один в один. У Мэйденов он начинается через 30 секунд после начала. Но в том, что какие-то элементы музыки совпадают ничего страшного нет (нот всего семь). Плагиат требует более общего совпадения. Вот почти вся русская и советская попса - это плагиат чистейшей воды.

«Беспечный ангел» Golden Earring
«Бивни чёрных скал» Iron Maiden «The trooper»
«Воля и разум» Judas Priest «Metal gods»
«Встань, страх преодолей» Judas Priest «Jawbreaker» (это вообще интересная песня Judas’ы её… тоже содрали; у Saxon)
«Герой асфальта» Iron Maiden «Powerslave»
«Грязь» Iron Maiden «Bring your daugther… to the slaughter» + «The clairvoyant»
«Дух войны» Iron Maiden «Seventh son of a seventh son» + «The evil that men do»
«Игра с огнём» Iron Maiden «Hallowed be thy name» + «Rime of the ancient mariner» + «To tame a land»
«Игры не для нас» Iron Maiden «2 minutes to midnight»
«Король дороги» Iron Maiden «Heaven can wait» + Judas Priest «Freewheel burning»
«Кровь за кровь» Iron Maiden «Powerslave»
«Ночь короче дня» музыка Iron Maiden «Stranger in a strange land» + «Seventh son of a seventh son» + «Hallowed be thy name», текст Iron Maiden «Hallowed be thy name»
«Отшельник» Black Sabbath «Heart like a wheel»
«Полёт Икара» музыка Iron Maiden «Losfer words», текст Iron Maiden «Flight of Icarus»
«Пробил час» Manowar «Return of the Warlord»
«Дезертир»–Iron Maiden «Fugitive»
«Раскачаем этот мир» Iron Maiden «Revelations» + «Infinite dreams»+«War Pigs»
«Рабство иллюзий» Iron Maiden «Holy smoke» + «The trooper» + «Seventh son of a seventh son»
«Следуй за мной» Iron Maiden «Where eagles dare»
«Смотри» Dickinson (ex–Iron Maiden) «Faith»
«Улица роз» музыка Iron Maiden «Waster Years» + «The loneliness of a long distance runner», текст Iron Maiden «22 Acacia avenue»
«Химера» Iron Maiden «The wickerman»
«Это рок» Iron Maiden «Flash of the blade»
«Ангельская пыль» это просто «Wasted Love» с русским текстом.
Iron Maiden Can I play with madness. Главный рифф содран в ноль для песни «Дай жару», как и в большинстве песен арии.
«Зверь» Ария Iron Maiden The apparition Один в один содраная композиция (чуть–чуть вступительный рифф переделали)
«Штиль» Ария Prodigal Son с альбома Iron Maiden 1981–го года Killers Проигрыш на акустической гитаре в течении песни один в один. У Мэйденов он начинается через 30 секунд после начала.
«Там высоко» - барабанное соло спёрли с Sign of the cross - Iron Maiden
«Крешение Огнём» - копия Iron Maiden - Brave new world
«Осколок льда» - Iron Maiden «Sign of the cross»+«2 a.m.» + Bruce Dickinson «Arc of Space»
«Ворон» - Iron Maiden «Total Eclips»
Кипелов - «Я свободен» слова Ozzy Osbourne - «Fire in the sky»
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439
Purple_Bear pynh Полчаса назад
Как рьяный фанат Арии в прошлом, категорически согласен.
Но, на самом деле, пох.
Всё равно Ария - это было круто для подростка 15-18 лет. Да и некоторое время после этого.
Благодаря Арии легко попасть в непонятный мир рок-музыки, ну, а потом, уж куда кривая выведет.
Да и вообще, Кипелыч - не Ария, но фронтмен и голос. И другого такого голоса у Арии уже не будет, как бы там Холст и Дуб не копи[мат]или чужие темы.
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5k
Unda 50 минут назад
Валерка, Молодца!
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6k
sumrаknn 58 минут назад
а все равно ворованных песен больше у киркорова, вот
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kappaneed Час назад
Ну во-первых, для рокера это довольно сомнительное событие, во-вторых, заслужил он заслуженного, скорее по политической составляющей, чем по творческой))
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pynh Час назад
наплагиатил валерка?
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