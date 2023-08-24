Пропавший экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин найден в Петербурге

22 августа 63-летний музыкант и сооснователь легендарной группы "Алиса" вышел из своего дома в Санкт-Петербурге и не вернулся. Поиском Шаталина весь день занимались волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и полиция.
Согласно распространенной утром 24 августа ориентировке Шаталин был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки, на голове была зелёная кепка, в руках чёрный зонт.
О результатах собственного расследования сообщил канал "360":
Они (ЛизаАлерт - , ред.) еще вчера вечером хотели не распространять информацию, но утром решили, что все-таки стоит выложить ориентировку
-, пояснила пресс-секретарь петербургского отряда Евгения.
Она добавила, что Шаталин давно не играет и не общается с музыкантами группы. На вопрос о том, болеет ли он и есть ли у него проблемы с памятью, Евгения ответила отрицательно.
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Пресс-секретарь группы "Алиса" Александра Панфилова с журналистами канала общаться не захотела: сообщила, что узнала о пропаже Андрей Шаталина «секунду назад», и назвала вопросы о том, что с ним могло произойти, «тупыми»:
Более тупых вопросов не придумали? Если бы что случилось, я бы, наверное, куда-нибудь сообщила. О, боже, ну перестаньте, ну это так странно. Ну что вы хотели знать? Займитесь делом!
Андрею Шаталину 63 года. Он родился в 1960 году в Красноярске. Музыкант из Красноярска поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980 году. В 1981 вместе с другими студентами создал группу «Демокритов колодец», в которой играл на гитаре и клавишах, а в 1983 году стал гитаристом «Алисы». Музыкант окончательно вышел из группы в 2003 году.
В опубликованном около 20.00 сообщении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» говорится, что пропавший в Петербурге гитарист Андрей Шаталин найден:
«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!»
Подробности не приводятся.
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