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Пропавший экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин найден в Петербурге

Пропавший экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин найден в Петербурге

Автор:
24 августа 2023 19:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алиса   Лиза Алерт   Петербург   Шаталин   группА   розыск   рок   
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22 августа 63-летний музыкант и сооснователь легендарной группы "Алиса" вышел из своего дома в Санкт-Петербурге и не вернулся. Поиском Шаталина весь день занимались волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и полиция.

Согласно распространенной утром 24 августа ориентировке Шаталин был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки, на голове была зелёная кепка, в руках чёрный зонт.

О результатах собственного расследования сообщил канал "360":

Они (ЛизаАлерт - , ред.) еще вчера вечером хотели не распространять информацию, но утром решили, что все-таки стоит выложить ориентировку

-, пояснила пресс-секретарь петербургского отряда Евгения.

Она добавила, что Шаталин давно не играет и не общается с музыкантами группы. На вопрос о том, болеет ли он и есть ли у него проблемы с памятью, Евгения ответила отрицательно.

Пресс-секретарь группы "Алиса" Александра Панфилова с журналистами канала общаться не захотела: сообщила, что узнала о пропаже Андрей Шаталина «секунду назад», и назвала вопросы о том, что с ним могло произойти, «тупыми»:

Более тупых вопросов не придумали? Если бы что случилось, я бы, наверное, куда-нибудь сообщила. О, боже, ну перестаньте, ну это так странно. Ну что вы хотели знать? Займитесь делом!

Андрею Шаталину 63 года. Он родился в 1960 году в Красноярске. Музыкант из Красноярска поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980 году. В 1981 вместе с другими студентами создал группу «Демокритов колодец», в которой играл на гитаре и клавишах, а в 1983 году стал гитаристом «Алисы». Музыкант окончательно вышел из группы в 2003 году.

В опубликованном около 20.00 сообщении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» говорится, что пропавший в Петербурге гитарист Андрей Шаталин найден:

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!»

Подробности не приводятся.

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Метки: Алиса   Лиза Алерт   Петербург   Шаталин   группА   розыск   рок   
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9  комментариев
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5k
Трям 2 часа назад
Суки. Ну не дают человеку побухать спокойно!
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Сергей Полчаса назад
В Питере на полдня потеряться - как два пальца о поребрик. Ладно бы дня три отсутствовал...
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АнтонПолднев Час назад
В пивбаре напротив сидел.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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