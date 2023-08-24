Пропавший экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин найден в Петербурге

Пресс-секретарь группы "Алиса" Александра Панфилова с журналистами канала общаться не захотела: сообщила, что узнала о пропаже Андрей Шаталина «секунду назад», и назвала вопросы о том, что с ним могло произойти, «тупыми»:

Более тупых вопросов не придумали? Если бы что случилось, я бы, наверное, куда-нибудь сообщила. О, боже, ну перестаньте, ну это так странно. Ну что вы хотели знать? Займитесь делом!

Андрею Шаталину 63 года. Он родился в 1960 году в Красноярске. Музыкант из Красноярска поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980 году. В 1981 вместе с другими студентами создал группу «Демокритов колодец», в которой играл на гитаре и клавишах, а в 1983 году стал гитаристом «Алисы». Музыкант окончательно вышел из группы в 2003 году.