"Они ничего не знали о её проблемах": история Нэнси Спанджен, у которой не было шансов

Общепринятое мнение таково, что Нэнси была разбитной хитрюгой, увязавшейся за группой, втянула Сида в крайне нездоровые отношения, присыпанные огромным количеством запрещённых веществ всех видов и сортов. Не сказать, чтобы Сид был ангелом, но почему-то Нэнси всегда обвиняют больше. Но мало кто знает настоящую биографию Спанджен, узнав которую становится понятно, что она была обречена с самого рождения.





Нэнси родилась в Филадельфии (штат Пенсильвания) 27 февраля 1958 года. Родителей её звали Дебора и Фрэнк: мать владела небольшим магазинчиком органических продуктов, а отец трудился коммивояжером. В общем, обычная семья среднего класса.

Роды были тяжёлыми: девочка родилась на седьмом месяце, а во время родов было обвитие пуповины и произошла тяжёлая гипоксия, в результате которой Нэнси практически умерла от недостатка кислорода. Ей сделали полное переливание крови.