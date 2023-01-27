Как появилось ругательство "ё-моё"

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Наш язык известен своими ругательствами. Они сочные, ёмкие, яркие и ненормативная лексика хоть и осуждается, но без неё как-то пресно, согласитесь. Происхождение некоторых ругательств даже для нас, носителей, являются загадкой.
Начать стоит с буквы "ё", с которой начинается много русских слов и словосочетаний, которые заменяют нецензурную брань. К примеру, "ёпрст", "ёкарный бабай", "ёлки-палки", "ёперный театр" и так далее - на любой вкус.
У буквы "ё" для русского человека есть особое значение и по мнению многих исследователей она обладает мощной энергетикой. Если удариться о тумбочку мизинцем, то скорее всего вылетит не "Ах!" и "Ой!", а "Ё!".
Все мы с детства помним предложение "казнить нельзя помиловать", где запятая играла решающую роль. Вот и у буквы "ё" есть такое же свойство. Без неё смысл многих выражений просто непонятен. К примеру: "выпили все" или "в ближайшие дни страна передохнет от холода".
Все мы с детства помним предложение "казнить нельзя помиловать", где запятая играла решающую роль. Вот и у буквы "ё" есть такое же свойство. Без неё смысл многих выражений просто непонятен. К примеру: "выпили все" или "в ближайшие дни страна передохнет от холода".
Эвфемизм "ё-моё" появился, как это ни удивительно, благодаря культуре, а не её отсутствию. В ряде ситуаций употребление обсценной лексики - это дурной тон. Но ведь неприятные или радостные события могут случиться где угодно!
В первую секунду эмоционального всплеска человек неконтролируемо воскликнет "ё!" - ведь именно с неё начинаются большинство ругательств русского языка. Но после он опомнится и быстро подберёт слово, подходящее по смыслу и которое рифмуется с восклицанием. Вот так и получилось "ё-моё". Также как и "ёпрст", когда человек просто сделал вид, что перечисляет буквы алфавита.
В первую секунду эмоционального всплеска человек неконтролируемо воскликнет "ё!" - ведь именно с неё начинаются большинство ругательств русского языка. Но после он опомнится и быстро подберёт слово, подходящее по смыслу и которое рифмуется с восклицанием. Вот так и получилось "ё-моё". Также как и "ёпрст", когда человек просто сделал вид, что перечисляет буквы алфавита.
Ряд учёных считают, что многие ругательства или заменяющие их слова в древности были посылами или даже проклятиями. И отсюда, кстати, запрет на их употребление. Возможно, "ё-моё" тоже могло быть чем-то похожим на эти запрещённые выражения.
Ну и ещё "ё-моё" может быть просто сокращённым до междометия нецензурное словосочетание, которое обозначающее гениталии.
Ну и ещё "ё-моё" может быть просто сокращённым до междометия нецензурное словосочетание, которое обозначающее гениталии.
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