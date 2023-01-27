Как появилось ругательство "ё-моё"

Эвфемизм "ё-моё" появился, как это ни удивительно, благодаря культуре, а не её отсутствию. В ряде ситуаций употребление обсценной лексики - это дурной тон. Но ведь неприятные или радостные события могут случиться где угодно!

В первую секунду эмоционального всплеска человек неконтролируемо воскликнет "ё!" - ведь именно с неё начинаются большинство ругательств русского языка. Но после он опомнится и быстро подберёт слово, подходящее по смыслу и которое рифмуется с восклицанием. Вот так и получилось "ё-моё". Также как и "ёпрст", когда человек просто сделал вид, что перечисляет буквы алфавита.