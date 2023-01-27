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Как появилось ругательство "ё-моё"

Как появилось ругательство "ё-моё"

Автор:
27 января 2023 18:48
Сообщество : RealFishki
Метки: алфавит   буквы   интересное   русский язык   русь   словообразование   язык   
2310
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Наш язык известен своими ругательствами. Они сочные, ёмкие, яркие и ненормативная лексика хоть и осуждается, но без неё как-то пресно, согласитесь. Происхождение некоторых ругательств даже для нас, носителей, являются загадкой.

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Метки: алфавит   буквы   интересное   русский язык   русь   словообразование   язык   
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11  комментариев
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68
Obrval 2 часа назад
Первый класс вторая четверть. Изучаем буквы.
- Дети, сегодня мы поговорим о букве "Ё" и словах её содержащих.
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68
Obrval 2 часа назад
Забыл добавить.
-Вовочка, выйди из класса.
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63k
doker 24 минуты назад
Ё - ЙО!
А вы знаете город Нью-Ёрк?
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57k
Вырезано цензурой Полчаса назад
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1k
Эркек 49 минут назад
филолог ё! пост - гуано!
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43k
Мойша 51 минуту назад
Да, измельчала культура ругани - даже малый Петровский Загиб уже подзабыт. О большом уже не говорю.
Для сведения: большой и малый Петровские Загибы были придуманы боцманами пассажирских пароходов потому что не содержали матерных выражений.
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1k
Сергей 53 минуты назад
Какое эпическое надувание лягушки соломинкой через жопу, ради поста и лайков.
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20k
Davy Jones Час назад
Пост ничем, и так все знают что ё это сокращение корня ёб, а тот в свою очередь пришёл от скандинавов, где означает действие, работа
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20k
Alf Час назад
ЁБС трах, бах.
ЁЖ ТВОЮ МАТЬ замена брани: «ё* твою мать».
Ёжкин (ёшкин) кот
Ёкарный бабай
Ёлупень (ёлопень)
Ёнда (Шлёнда) непотребная баба (арх.)
Ёра озорная, бойкая на языкъ (пенз., твер.)
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65k
Андрей 2 часа назад
Бойтесь людей, использующих в переписке букву "Ё": он до неё дотянулся, не поленился - и до вас доберётся, будьте уверены!
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