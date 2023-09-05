15 удачных кадров, которые доказывают, что жизнь - это череда совпадений

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Вселенная каждый день преподносит нам маленькие сюрпризы и совпадения, напоминающие о жизненном балансе. Ведь если приглядеться, то вокруг полным-полно забавных случайностей, в которые даже бывает сложно поверить. В этом посте вы увидите невероятные доказательства того, что вселенная любит пошутить.
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