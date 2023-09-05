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15 удачных кадров, которые доказывают, что жизнь - это череда совпадений

15 удачных кадров, которые доказывают, что жизнь - это череда совпадений

Автор:
05 сентября 2023 22:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вселенная   Жизнь   Кадры   Пошутить   Удачные   совпадения   
1758
16

Вселенная каждый день преподносит нам маленькие сюрпризы и совпадения, напоминающие о жизненном балансе. Ведь если приглядеться, то вокруг полным-полно забавных случайностей, в которые даже бывает сложно поверить. В этом посте вы увидите невероятные доказательства того, что вселенная любит пошутить.

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Метки: Вселенная   Жизнь   Кадры   Пошутить   Удачные   совпадения   
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6  комментариев
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21k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Платья НЕ одинаковы...
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55k
dima423 59 минут назад
Комментарий к фото
я думал все свадебный платья одинаковые... типа как китайцы)
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