22 сбоя в "матрице", доказывающих существование параллельной вселенной

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Иногда мы сталкиваемся с не очень понятными событиями, которые принято называть сбоем в "матрице". Например, встреча лицом к лицу с 3 людьми, одетыми одинаково с ног до головы, или природные явления, которые трудно объяснить. В этом посте вы увидите кадры, которые заставят вас задуматься, о существовании других вселенных.
Это настоящая магия
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