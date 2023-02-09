22 сбоя в "матрице", доказывающих существование параллельной вселенной

Иногда мы сталкиваемся с не очень понятными событиями, которые принято называть сбоем в "матрице". Например, встреча лицом к лицу с 3 людьми, одетыми одинаково с ног до головы, или природные явления, которые трудно объяснить. В этом посте вы увидите кадры, которые заставят вас задуматься, о существовании других вселенных.

0

Фейерверк из радуг 0 Источник:

Глюк 0 Источник:

Странная иллюзия в местном супермаркете 0 Источник:

Картина перекочевала в комнату 0 Источник:

Эта веревка странно зависла в воздухе 0 Источник:

Небольшая лужа похожа на портал 0 Источник:

Я подумал, что двоится в глазах 0 Источник:

Микки, ты ли это? 0 Источник:

Здание выглядит нереальным и прозрачным 0 Источник:

Стол похож на картину 0 Источник:

Гусеница на которой нарисованы пингвины 0 Источник:

Вывеска парит в воздухе 0 Источник:

Скамейка застряла в текстурах 0 Источник:

Кошачий глюк 0 Источник:

Птицы выглядят скопированными 0 Источник:

И они все собрались в одном вагоне метро 0 Источник:

Ровно половина яблока была раскрашена солнцем 0 Источник:

Смайлик внутри вулкана 0 Источник:

Идеальный айсберг 0 Источник:

Слишком много красных машин в одном месте 0 Источник:

Это настоящая магия

Волшебные глаза 0 Источник: