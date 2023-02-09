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22 сбоя в "матрице", доказывающих существование параллельной вселенной

22 сбоя в "матрице", доказывающих существование параллельной вселенной

Автор:
09 февраля 2023 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вселенная   Кадры   Параллельные   вселенные   задуматься   заставят   матрица   сбой   
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Иногда мы сталкиваемся с не очень понятными событиями, которые принято называть сбоем в "матрице". Например, встреча лицом к лицу с 3 людьми, одетыми одинаково с ног до головы, или природные явления, которые трудно объяснить. В этом посте вы увидите кадры, которые заставят вас задуматься, о существовании других вселенных.

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Метки: Вселенная   Кадры   Параллельные   вселенные   задуматься   заставят   матрица   сбой   
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3  комментария
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30k
АнтонПолднев 39 минут назад
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kirpal Час назад
С радугами - туфта. Или это с другой планеты, где светят много солнц.
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Старичок Час назад
паранойя она такая.
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